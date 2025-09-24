Kampf um Arbeitsplätze bei Thermodrive in Pliezhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Der Fahrzeugkühler-Hersteller mit dem neuen Namen Thermodrive Solutions GmbH in Pliezhausen kämpft in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung um seine Zukunft. Das Unternehmen hieß zuletzt Pliezhausen Thermagenix GmbH und zuvor viele Jahre Modine Pliezhausen GmbH. Es hat die Belegschaft zum Monatsbeginn durch 27 Kündigungen und zwei Altersteilzeit-Abgänge auf 60 Personen verringert. Der neue Geschäftsführer Frank Mittendorf sagt dem GEA zudem: »Wir sind bei der Sanierung auf einem guten Weg. Wir haben keinen Kunden verloren. Es gibt Gespräche mit einigen Interessenten für eine dauerhafte Fortführung des Betriebs.«

Der US-Finanzinvestor Regent hatte im Oktober 2023 drei deutsche Standorte des US-Konzerns Modine übernommen – darunter den in Pliezhausen, der seit Anfang 2024 dann unter Pliezhausen Thermagenix GmbH firmierte. Zum Jahreswechsel 2024/2025 erwarb die Münchner Beteiligungsholding Accursia Capital den Betrieb, in dem seit etwa 40 Jahren unterschiedliche Kühler und Kühlmodule für Nutzfahrzeuge und Personenwagen hergestellt werden. In Glanzzeiten waren über 300 Menschen beschäftigt worden.

Drei Monate Verschnaufpause

In Anbetracht der wirtschaftlichen Schieflage beauftragte Accursia im Frühjahr den Interimsmanager Mittendorf und berief den promovierten Rechtsanwalt Felix Melzer von einer Frankfurter Kanzlei zum Generalbevollmächtigten der Pliezhausen Thermagenix GmbH. Das Geschäftsjahr 2024/2025, das am 31. März zu Ende gegangen war, sei bei einem Umsatz von 22 Millionen Euro mit roten Zahlen abgeschlossen worden, berichtet Mittendorf.

Frank Mittendorf ist Geschäftsführer der auf die Herstellung von Fahrzeugkühlern spezialisierten Thermodrive Solutions GmbH in Pliezhausen. Foto: Pieth Frank Mittendorf ist Geschäftsführer der auf die Herstellung von Fahrzeugkühlern spezialisierten Thermodrive Solutions GmbH in Pliezhausen. Foto: Pieth

Es gebe keine Bankschulden, die Firma habe sich jedoch hohen Pensionsansprüchen und -anwartschaften sowie Lieferantenverbindlichkeiten gegenübergesehen. Dies habe zu der Entscheidung geführt, eine Sanierung durch ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung zu versuchen. Der entsprechende Antrag beim Amtsgericht Tübingen ist am 12. Mai 2025, dem 57. Geburtstag von Mittendorf, gestellt worden. Dies verschaffte in den Monaten Juni, Juli und August eine Verschnaufpause, weil die Löhne und Gehälter in Form von Insolvenzgeld von der Bundesagentur für Arbeit gezahlt wurden. Die Pensionsansprüche und -anwartschaften gehen auf den Pensionssicherungsverein (Köln) über.

Das Amtsgericht Tübingen hat das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Pliezhausen Thermagenix GmbH wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung am 26. August 2025 eröffnet und Eigenverwaltung angeordnet. Es hat die Stuttgarter Wirtschaftsjuristin Julia Braun zur Sachwalterin bestellt; sie überwacht das Verfahren im Interesse der Gläubiger. Für 19. November 2025 ist eine Gläubigerversammlung angesetzt. Nach Verhandlungen mit Arbeitnehmervertretern im Insolvenzeröffnungsverfahren gab es eine Einigung auf einen Interessenausgleich und Sozialplan mit besagten 27 Kündigungen, wie Mittendorf und Michael Bidmon von der Industrie-Gewerkschaft Metall dem GEA übereinstimmend berichteten. 19 der Betroffenen haben laut Mittendorf das Angebot angenommen, zum 1. September in die Beschäftigungsgesellschaft Mypegasus zu wechseln. In dieser können sie bis zu einem Jahr bei 70 Prozent des bisherigen Nettoentgelts verbleiben, finanziert durch Transfer-Kurzarbeitergeld von der Agentur für Arbeit und den Betrieb.

Lob für die Belegschaft

Mittendorf, Kaufmann mit langjähriger Erfahrung als Sanierer, stellt heraus, dass er stolz auf die Beschäftigten der seit Anfang September Thermodrive Solutions GmbH heißenden Firma sei, da sie »engagiert, motiviert und zuverlässig« seien. Auch die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat sei gut. Eine Perspektive im Sanierungsprozess sei, Produktion aus dem ehemaligen Modine-Standort in Wackersdorf (Bayern), die derzeit von einem Dienstleister erledigt werde, nach Pliezhausen zu holen. Günstig sei, dass alle circa 30 Kunden bei der Stange geblieben seien. Bei den möglichen Käufern handle es sich »um strategische Investoren«, die – im Gegensatz zu Finanzinvestoren – eine Integration in ihre eigene Unternehmensstruktur anstrebten, erklärte Mittendorf. (GEA)