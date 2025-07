Institut Dr. Foerster erweitert am Sitz Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Geschäfte beim traditionsreichen Institut Dr. Foerster laufen derzeit im Gegensatz zur Gesamtwirtschaft erfreulich – und die Perspektiven sind gut. Geschäftsführender Gesellschafter Felix Förster, 51, und Geschäftsführer Christoph Schanz, 46, von dem Spezialisten für zerstörungsfreie Werkstoffprüfung warten im Gespräch mit dem GEA mit gleich drei positiven Themen auf: Erweiterungsbau am Firmensitz im Reutlinger Industriegebiet In Laisen, erwartetes Umsatzplus für dieses Jahr und kürzlich vollzogene Firmenübernahme in Ismaning bei München.

Mit dem Bauvorhaben sollen Förster zufolge in Reutlingen zusätzlich 4.000 Quadratmeter Produktions- und Büroflächen entstehen. »Die Kosten dafür belaufen sich auf über 10 Millionen Euro«, sagt der Diplom-Kaufmann. Er rechne mit Baubeginn im Herbst 2025 und mit Fertigstellung im Jahr 2027.

Im vergangenen Jahr habe die weltweit tätige Foerster Gruppe bei einem Exportanteil von 80 Prozent einen Umsatz von über 120 Millionen Euro erreicht. Auf die Institut Dr. Foerster GmbH & Co. KG (Reutlingen) seien davon 76 Millionen Euro entfallen. »Wir erwarten ein gutes Jahr 2025«, erklärte Förster. Im ersten Halbjahr sei der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10 Prozent gestiegen. Zur Ertragslage nennt das Unternehmen gegenüber Medien keine Zahlen. Förster spricht von »einem stabilen und gesunden Unternehmen«, das zuletzt »positive Jahresergebnisse« erzielt habe.

430 Beschäftigte in Reutlingen

Zum Unternehmensverbund mit insgesamt 700 Beschäftigten gehören 17 Tochterfirmen. Im Reutlinger Stammhaus sind 430 Personen tätig – knapp 30 mehr als beim GEA-Besuch vor zwei Jahren. »Wir investieren auch viel in Köpfe für unsere Zukunft«, sagt Geschäftsführer und Elektrotechnik-Ingenieur Schanz und weist darauf hin, dass am Standort Reutlingen 130 Entwickler und Konstrukteure für Institut Dr. Foerster tätig seien. Inzwischen gebe es ein Team aus vier Fachleuten, das sich intensiv mit künstlicher Intelligenz (KI) auseinandersetze. »Die entwickeln Lösungen für unsere Produkte und für unsere internen Prozesse. Da steckt viel Potenzial drin«, erläutert Schanz.

Für die Firmengruppe macht Förster die Aussage: »Wir wollen durch mehr Diversifizierung resilienter werden.« Mehr Vielfalt im Hinblick auf eine größere Widerstandsfähigkeit beziehe sich dabei auf neue Produkte sowie auf neue Regionen und Branchen der Kunden. Unter diesem Aspekt seien etwa die beiden zuletzt gegründeten Tochterfirmen in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate, 2023) und in Istanbul (Türkei, 2024) zu sehen, mit jeweils fünf Beschäftigten vor Ort für Vertrieb und Service zuständig.

Mit der Übernahme der Prüftechnik NDT GmbH in Ismaning bei München vom US-Konzern Fluke im April habe Institut Dr. Foerster sich bei der Prüfung von längs geschweißten Rohren inhaltlich verstärkt. Dabei sei zudem zu erwarten, dass Prüftechnik NDT durch die internationale Servicepräsenz von Foerster profitieren werde, so Förster. Prüftechnik NDT, 1972 gegründet, stehe für 40 Beschäftigte, habe zuletzt einen Jahresumsatz von knapp 10 Millionen Euro erreicht und sei dabei »operativ profitabel« gewesen, beantwortet Schanz, nun einer der Geschäftsführer der neuen Foerster-Tochterfirma, eine GEA-Nachfrage.

Die Foerster Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt Geräte und Systeme für die zerstörungsfreie Prüfung metallischer Werkstoffe, zur Ermittlung von Materialeigenschaften von Bauteilen sowie zur Detektion von Metallen. Mit elektromagnetischen Prüfverfahren wie der Wirbelstrom- oder Streuflussprüfung, aber auch mit Ultraschall und induktiver Wärmeflussthermografie macht das Unternehmen als Technologieführer Oberflächenfehler sichtbar – zum Beispiel bei Rohren, Drähten, Blechen oder auf Bremsscheiben. Mit Fluxgate-Magnetometern lokalisieren Detektionsgeräte von Foerster Altlasten und archäologische Artefakte.

Prüfung von Turbinenschaufeln

Zu den Kunden gehören vor allem Unternehmen in der Metallindustrie, der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrttechnik, der Medizintechnik, im Anlagen- und Maschinenbau, in der Kampfmitteldetektion, der petrochemischen Industrie, aber auch in Forschung und Lehre. Schanz nennt entsprechend als weitere Anwendungen die Prüfung von Turbinenschaufeln in der Flugzeugwartung und die Rissprüfung von künstlichen Hüftgelenken. Förster rechnet damit, dass sein Unternehmen vom erwarteten Auftragsboom der Stahlhersteller als Folge von Investitionen in die Verteidigung profitieren werde: »Das wird zu Zusatznachfrage nach unseren Anlagen führen.« Generell gehe es bei Foerster im Alltag immer darum, die Welt sicherer und Qualität sichtbar zu machen.

Felix Förster führt das 1948 von seinem Großvater Friedrich Förster (1908-1999) gegründete und von seinem Vater Martin Förster (1938-2001) fortgeführte Unternehmen in dritter Generation. Er ist alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der Foerster Holding GmbH. Diese Holding hält die Anteile an den Gesellschaften im Ausland sowie 22,56 Prozent an der Institut Dr. Foerster GmbH & Co. KG, an der zudem Felix Förster persönlich mit 68,17 Prozent und seine in den USA lebende Schwester Anna-Julia Förster mit 9,27 Prozent beteiligt sind. (GEA)