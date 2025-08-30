»Innovationskraft ist ungebrochen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

RIETHEIM-WEILHEIM. Sinkende Ab-satzzahlen, dahinschmelzende Gewinne und 50.000 gestrichene Stellen: Das prägt derzeit das Bild der deutschen Autoindustrie. Die heimischen Hersteller und Zulieferer scheinen immer mehr Boden gegenüber der übermächtigen Konkurrenz zu verlieren. »Die Innovationskraft aus Baden-Württemberg ist ungebrochen«, hält Björn Twiehaus dagegen. Der Vorstandsvorsitzende des Zulieferers Marquardt zeigt dabei auf ein stilisiertes Auto, das mit allerlei Technik bestückt ist, das zuletzt in dem Familienunternehmen entwickelt wurde. »Wir könnten noch mehr zeigen. Doch wir haben uns auf das beschränkt, was bei den Herstellern be-sonders gefragt ist.« Dabei ist es dem Chef des schwäbischen Zulieferers einerlei, ob der Kunde aus Europa, USA oder China kommt.

Marquardt fertigt Zugangs- und Bediensysteme für fast alle wichtigen Automarken der Welt. Somit kann man hier im beschaulichen Rietheim-Weilheim (Kreis Tuttlingen) ergründen, wohin die Branche sich entwickelt und welche Schwerpunkte gesetzt werden. »Die Gamification schreitet voran«, erklärt Entwickler Felix Hake. Er meint damit einen in China entstandenen Trend, immer mehr Software und damit jede Menge Unterhaltung und Spielereien im Innenraum unterzubringen. Hake und seine Kollegen haben beispielsweise eine VR-Brille entwickelt, mit der während der Fahrt Filme oder Spiele genutzt werden können. Beim Blick durch die Brille verändern sich gleichzeitig die Funktionen verschiedener Bedienelemente. Ist der Wagen der Zukunft mit dem Autopiloten unterwegs, entfernt sich der Sitz des Fahrers vom Steuer – das erinnert an das im Flugzeug – und schafft so eine entspannte Position. Die Innenraumbeleuchtung passt sich auf Wunsch an Musik, Spiel oder Film an. Die Darstellung der Brille ist wie ein Head-up-Display gestaltet. Der Fahrer sieht also immer noch, was vor ihm geschieht. Übernimmt er wieder die Kontrolle, schaltet die VR-Brille aus, der Sitz fährt zurück und Schalter wie Monitor bieten wieder das gewohnte Bild.

Was im Prototyp von Marquardt ebenfalls auffällt: es gibt wieder mehr haptische Bedienelemente. Tatsächlich rücken die Hersteller wieder von Lösungen ab, die alle Bedienelemente auf einen Touchscreen konzentrieren. Das Suchen mit dem Finger in den vielen Untermenüs lenke zu sehr ab, warnen Verkehrsforscher. »Das Unfallrisiko durch die Nutzung von Bordcomputern erhöht sich um etwa 50 Prozent«, betont Michael Praxenthaler vom Zentrum für Technik des Versicherers Allianz. Das verbraucherorientierte European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) will von 2026 an nur noch fünf Sterne vergeben, wenn wichtige Funktionen über echte Schalter er-reichbar sind.

Die Hersteller sind deshalb an einem zentralen Bedienrad von Marquardt interessiert. Das vermittelt verschiedene haptische Signale der Hand, die die nächste Fahrstufe einlegt, das Navi bedient und die Klimatisierung steuert. Der Fahrer kann blind die entsprechende Funktion ertasten und wählen. Auf großes Interesse stößt bei den Herstellern auch ein Bedienrad am Sitz mit dem alle Funktionen gesteuert werden können. Das wäre endlich das Ende der vielen Hebel und Knöpfe, die in jedem Modell wieder anders angeordnet sind.

Das Auto der nächsten Generation erkennt schon über das Handy des Fahrberechtigten, wer sich ans Steuer setzt. Das Fahrzeug öffnet sich und richtet Klima, Sitzposition, Lieblingsmusik und Ambiente auf die individuellen Vorlieben ein. Damit muss man nicht mehr alles umstellen, wenn mehrere Leute das gleiche Auto nutzen. Hier wird auch deutlich, wie sehr große Tech-Konzerne im Auto Fuß fassen können. »Deshalb beharren die Hersteller auf einem eigenen Betriebssystem als Brandmauer«, erläutert Hake. Der zweifelt, dass dies auf Dauer gelingt und erinnert daran, dass der chinesische Elektronik-Kontern Xiaomi bereits erste Autos auf den Markt bringt.

Mit individueller Zugangstechnik schafft sich Marquardt auch Märkte außerhalb des Autos. So sind Hotelketten und die Betreiber von Ferienwohnungen an dem Zugangssystem per Handy interessiert. Das wäre eine bequeme Alternative zur Schlüsselübergabe oder dem Erstellen von Zugangskarten, die gerne zur Unzeit den Geist aufgeben oder gern auch verloren gehen. Das Beispiel zeigt, wie die Branche mit Diversifizierung und Expansion auf neuen Märkten ein solideres Fundament schaffen will. Bei Marquardt sind es Kunden im Bereich Smart Home oder der Weißen Ware. Damit will man Kapazitäten einsetzen, die im schwindenden europäischen Automarkt derzeit nicht gebraucht werden.

»Eine Abkehr vom EU-Verbrennerverbot würde die Transformation eher verzögern«

Twiehaus nimmt aber auch die Politik in die Pflicht: »Wir erwarten, dass sie die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Europa stärkt, etwa durch verlässliche und wettbewerbsfähige Energiekosten, weniger Bürokratie und eine innovationsfreundliche Regulierung. Das würde nicht nur unsere Branche entlasten.« Dann müsse man auch den Wettbewerb aus Asien nicht fürchten. »Europa verfügt über enorme Erfahrung, starke Marken und eine hohe Innovationskraft, insbesondere bei sicherheitskritischen und komplexen mechatronischen Systemen«, erklärt Twiehaus. Entscheidend sei, dass man wieder stärker auf Tempo, Umsetzungswillen und Unternehmergeist setzt. Das hätten die erfolgreichen Gründer im Südwesten einst vorgelebt. »Wir brauchen heute einen neuen ›Baden-Württemberg-Speed‹.«

Auch wenn die meisten Hersteller wieder mehr mit Verbrenner-Modellen planen, schreibt Twiehaus die Elektromobilität nicht ab. »Mittelfristig erwarten wir aber einen deutlichen Schub, sobald günstigere Modelle auf den Markt kommen und der Ausbau der Ladeinfrastruktur weiter voranschreitet. Eine Abkehr vom EU-Verbot für neue Verbrenner ab 2035 würde aus unserer Sicht keine Planungssicherheit schaffen, sondern die notwendige Transformation eher verzögern.« Marquardt hat in Thüringen mehr als 300 Millionen Euro in zwei Werke bei Erfurt investiert. Dort werden Systeme für das Batteriemanagement gefertigt, doch die Abrufzahlen sind deutlich unter Plan. Zulieferer wie Marquardt, Bosch oder auch Mahle setzen viel Hoffnung auf die E-Mobilität, weil sie wissen: dafür werden Teile benötigt, die komplexer und damit renditeträchtiger sind.

Die Branche sucht angesichts von Absatzkrisen und Zoll-Querelen ihre Chance auf neuen Märkten. So baut Marquardt die Präsenz in Indien aus, das als kommende Wachstumsregion gilt. »Ein Handelsabkommen mit der EU könnte der Branche weiteren Schub geben, indem es den Austausch von Technologien erleichtert und Investitionen verlässlicher macht«, erklärt Twiehaus, der das Land als »Schlüsselmarkt« bezeichnet. Die Kunden in den USA bedient Marquardt – wie viele andere Zulieferer – aus Mexiko. Damit entgehen die Unternehmen den Kapriolen der US-Zollpolitik und dem Wertverlust des US-Dollars. Mercedes oder BMW haben so sogar Vorteile, denn sie sind sogar die größten US-Auto-Exporteure. Wer keine Fertigung in Nordamerika hat gerät deshalb in eine gefährliche Kostenfalle. Das gilt beispielsweise für die Topmarken Audi und Porsche. (GEA)