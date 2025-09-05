Hohenstein: Wie Schwörer die Baukrise überstanden hat

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN-OBERSTETTEN. Die Unternehmensgruppe Schwörer ist vor allem bekannt für die Herstellung von Ein- und Zwei-Familienhäusern in Fertigbauweise. Nun gibt Johannes Schwörer, geschäftsführender Gesellschafter des Firmenverbunds mit Hauptstandort in Hohenstein-Oberstetten, im Gespräch mit dem GEA als Reaktion auf veränderte Marktverhältnisse bekannt: »Wir streben an, bis 2030 regelmäßig etwa 10 Prozent unseres Gesamtumsatzes durch Mehrgeschossbau zu erzielen.« In den vergangenen Jahren habe die Gruppe bei diesem Thema wichtige Erfahrungen bei einzelnen Projekten gesammelt – und mal null und auch mal sieben Prozent des Jahresumsatzes damit gemacht. Generell freut sich Schwörer über einen verbesserten Auftragseingang und stellt fest: »Ich bin stolz darauf, dass wir die Baukrise gut überstanden haben.«

Für die Stärkung der Sparte Mehrgeschossbau nennt der Geschäftsführer mehrere Gründe: Es fehlten (erschwingliche) Bauplätze, auch deshalb sinke das Potenzial an Bauherren für Ein- und Zweifamilienhäuser. Gleichzeitig wachse der Bedarf an Wohnflächen in den Städten. Daher arbeitet die Schwörer-Gruppe, wie mehrfach berichtet, seit über zehn Jahren daran, ihre Kernkompetenzen im Ein- und Zwei-Familienhausbau auf den Mehrgeschossbau zu übertragen. »Wir haben anhand etlicher Pilotprojekte unser System weiterentwickelt und vor allem unser Preis-Leistungs-Verhältnis verbessert«, erklärt Schwörer.

Großauftrag erhalten

Das Unternehmen habe von einer Baugenossenschaft einen Acht-Millionen-Euro-Großauftrag für die Herstellung eines Gebäudes im Raum Stuttgart mit 23 Wohnungen, einer Gewerbeeinheit und einer Tiefgarage erhalten. Die Umsetzung sei im kommenden Jahr in einer raschen Bauzeit vorgesehen, erzählt Schwörer. Die witterungsunabhängige Vorfertigung in den Schwörer-Werken ermögliche diese kurze Bauzeit bei hoher Qualität. »Da können wir die Vorzüge unserer Standorte in den Bereichen Holz-, Beton- und Stahlbau sowie bei vorgefertigten Bädern ausspielen«, erläutert Schwörer. In der Ortsmitte von Hohenstein-Oberstetten verfolgt das Unternehmen ein Mehrgeschossprojekt im Volumen von etwa 2 Millionen Euro in eigener Sache (siehe Foto). Kürzlich hat dort der Bau eines Hauses mit acht Wohnungen begonnen, die überwiegend an eigene Beschäftigte verkauft werden sollen, wie der Firmenchef berichtet. »Da besteht in der Tat ein großer Bedarf«, fügt er hinzu.

Die Zahl der Baugenehmigungen für Ein- und Zwei-Familienhäuser in Deutschland schwankte unterdessen laut Statistischem Bundesamt zwischen den Jahren 2011 und 2021 um die Marke von 100.000 – und halbierte sich in den Jahren 2023 und 2024 auf 54.800 beziehungsweise 44.300. Die Fertigbauquote stieg dabei von 15,1 auf 26,1 Prozent – in Baden-Württemberg lag sie zuletzt sogar bei 43,5 Prozent. Im ersten Halbjahr 2025 wurden bundesweit 24.305 Eigenheime genehmigt, darunter 6.363 Fertighäuser (26,2 Prozent).

Umsatz von 350 Millionen Euro

In den Boom-Jahren 2018 bis 2021 waren jeweils über 1.000 Ein- und Zwei-Familienhäuser der Marke Schwörer verkauft worden. Mit Beginn der Baukrise sank der Absatz auf 530 Einheiten (2022), 278 Einheiten (2023) und lag im vergangenen Jahr bei 349. Auch bei den für An- und Aufbau und zur Feriennutzung vorgesehenen Minihäusern namens »Flying Spaces« von Schwörer schrumpfte die Nachfrage: Nach 346 Verkäufen in 2021 standen in den Folgejahren 133 und 58 zu Buche; zuletzt waren es 68.

Durch Abarbeiten des in den Boomjahren aufgetürmten hohen Auftragsbestands hat die Schwörer-Gruppe dem Geschäftsführer zufolge 2024 wie in den Vorjahren einen Umsatz von 350 Millionen Euro erreicht. Die Exportquote liege bei 12 Prozent, vor allem durch Kunden in der Schweiz und in Luxemburg. »Der Markt ist um etwa 30 Prozent geschrumpft«, zeigt sich Schwörer mit dem eigenen Umsatz mehr als zufrieden.

Zur Ertragslage nennt das im Jahr 1950 in Sigmaringen als Baustoffhandlung gegründete Unternehmen, das seit Mitte der 1960er-Jahre über 46.000 Fertighäuser gebaut hat, traditionell gegenüber Medien keine Zahlen. Auf Nachfrage spricht der 58-jährige Jurist Schwörer, seit wenigen Wochen im Ehrenamt auch Präsident der Industrie- und Handelskammer Reutlingen, von einer »schwarzen Null« und sagt: »Es ist ein Kampf um Marktanteile. In Zeiten langer Lieferzeiten und hoher Preissteigerungen ist die Festpreisgarantie, die unsere Kunden erhalten, eine Herausforderung für unsere Gewinn- und-Verlust-Rechnung.«

1.726 Beschäftigte

Er freue sich, dass die Vertriebszahlen 2024 und im bisherigen Verlauf des Jahres 2025 gestiegen seien »und wir deutlich besser sind als der Markt«. Bis Anfang September habe Schwörer in diesem Jahr 420 Ein- und Zwei-Familienhäuser sowie 59 »Flying Spaces« abgesetzt. Der Auftragsbestand liege aktuell bei knapp 500 Einheiten – vor einem Jahr seien es knapp 900 gewesen. Das Versprechen, ab Baugenehmigung binnen sieben Monaten zu liefern, erleichtere den Vertrieb: »Es hat eine Zeitlang keinen Spaß gemacht, Kunden zwei Jahre warten zu lassen, bis sie ihr Haus bekommen.« Verschärfter Wettbewerb habe dazu geführt, dass der Durchschnittspreis für ein Schwörer-Haus nun bei 340.000 (Vorjahr: 350.000) Euro liege. In dieser Größe seien die Kosten für Grundstück, Erschließung, Garage und Außenanlage nicht enthalten.

80 Prozent des Gruppenumsatzes mache Schwörer mit dem Hausfertigbau. Holzindustrie nebst Energiegewinnung stünden für 11 Prozent. Zudem habe der Firmenverbund zuletzt pro Jahr 300 Fertigteilkeller, 80 Garagen, 500 Lüftungsanlagen und 100 Gartenhäuser hergestellt und biete Objektbau, Bauteile (vor allem Spannbetondecken), vorgefertigte Baderäume und Liaporhäuser (Marke Kastell) an.

Einer der großen Anbieter in Deutschland

Die Zahl der Beschäftigten beträgt derzeit 1.726. Vor einem Jahr waren es 1.742. Es gelinge nicht immer, Abgänge (vor allem durch Ruhestand) zu ersetzen, weiß Schwörer. 1.453 (Vorjahr: 1.461) der Beschäftigten, darunter 70 Auszubildende, seien dem Standort Oberstetten zugeordnet, zu dem organisatorisch auch der Montagestützpunkt im schweizerischen Aadorf (45 Beschäftigte) und das Ausstattungszentrum in Weißenthurm (Rheinland-Pfalz, 5 Beschäftigte) gehörten. Weitere Standorte hat Schwörer in Ahrensfelde (Brandenburg) mit 100 (Vorjahr: 106) Beschäftigten, in Haigerloch-Stetten mit 75 (78) Beschäftigten, in Veringenstadt mit 74 (73) Beschäftigten, in Coswig (Sachsen-Anhalt) mit (unverändert) 17 Beschäftigten sowie in Sigmaringen mit (unverändert) 7 Beschäftigten).

Schwörer zählt nach Umsatz und Beschäftigtenzahl zu den größten Fertigbau-Anbietern in Deutschland. Nach Angaben des Bundesverbands Deutscher Fertigbau liegt unter dessen 49 Mitgliedsbetrieben der durchschnittliche Jahresumsatz pro Betrieb bei 70 Millionen Euro (Schwörer: 350 Millionen Euro). Die durchschnittliche Betriebsgröße liegt demnach bei 260 Beschäftigten (Schwörer: 1.726). (GEA)