Gutes Jahr für Plastro Mayer in Trochtelfingen

Geschäftsführender Gesellschafter Johannes Grupp und seine Tochter und Prokuristin Isabel Grupp-Kofler zeigen Produkte von Plastro Mayer: ein Gehäuse für Medizintechnik und einen Absteller für einen Kühlschrank.

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Für Plastro Mayer, Kunststoffe und Kabel verarbeitendes Unternehmen in Trochtelfingen, ist das vergangene Jahr deutlich besser gelaufen als geplant. Der Umsatz stieg gegenüber 2024 (26 Millionen Euro) um über acht Prozent auf 28,2 Millionen Euro. Erwartet war in diesen gesamtwirtschaftlich schwierigen Zeiten eher ein gleichbleibender Umsatz. Dies berichtet Johannes Grupp, 71, alleiniger Inhaber und Geschäftsführer der Firma, dem GEA. Seine Tochter und Prokuristin Isabel Grupp-Kofler, 40, erläutert, es sei gelungen, etliche neue Kunden und Aufträge zu gewinnen.

Die Plastro Mayer GmbH fertigt in zwei Werken in Trochtelfingen mit zusammen über 22.000 Quadratmetern Produktions- und Lagerflächen technisch anspruchsvolle Kunststoffteile zwischen einem und 4.900 Gramm. Die dafür erforderlichen Spritzgießwerkzeuge werden größtenteils selbst konstruiert und hergestellt. Des Weiteren produziert der Betrieb Elektrokabel mit konfektionierten Steckern und Steckdosen. In einer anderen Abteilung werden im Auftrag von Kunden Baugruppen und Komplettgeräte (Beispiel: Getreidemühlen) montiert und verpackt, bei denen Spritzgussteile und Kabel wesentliche Anteile haben.

Zuwachs bei Beschäftigten

»Das Jahr 2025 war nicht so schlecht. Wir können zufrieden sein«, sagt Betriebswirt Johannes Grupp. Zahlen zur Ertragslage nennt er gegenüber Medien traditionell nicht. Auf Nachfrage des GEA antwortet er, es sei davon auszugehen, dass der Gewinn sich wohl wegen des Umsatzanstiegs verbessert habe – der Jahresabschluss für 2025 sei indes noch in Arbeit. Plastro Mayer habe im vergangenen Jahr 1,45 Millionen Euro in Maschinen und Informationstechnologie investiert und dies aus eigenen Mittel bezahlt. »Wir sind bankenunabhängig«, sagt Grupp, der alle Anteile an der Besitzgesellschaft Johannes Grupp GmbH & Co. KG und an der Betriebsgesellschaft Plastro Mayer GmbH hält.

Der Geschäftsverlauf habe sich auch positiv auf die Beschäftigung ausgewirkt, erläutert Isabel Grupp-Kofler. Demnach erhöhte sich die Zahl der Mitarbeitenden von 230 auf 245. Darunter seien 191 Vollzeit- und 34 Teilzeitbeschäftigte sowie 20 (Vorjahr: 15) Auszubildende. Angehörige aus 16 Nationen gehörten der Belegschaft an. 42,4 Prozent seien Frauen, 57,6 Prozent Männer.

»Unser hohes Engagement im Vertrieb hat sich gelohnt«, stellt Grupp-Kofler, Master in International Business, fest. Es seien Kunden in neuen Branchen dazugekommen, verweist sie beispielsweise auf Projekte mit Herstellern von Musikinstrumenten, Sportwaffen und Medizintechnik. »Wir sprechen potenzielle Kunden natürlich über alle modernen Formen der Digitalisierung an – ganz wichtig war aber bei den jüngsten Neuprojekten der persönliche Kontakt.«

Über 3.400 Kunden

Plastro Mayer sehe sich als Kunststoff-Allrounder und beliefere prinzipiell alle, die Kunststoffteile und Kabel benötigten. Das Unternehmen hat gemäß Referenzliste namhafte Abnehmer aus der Haushaltsgeräteindustrie, aus der Filter- und Wassertechnik sowie aus der Stuhl-, Spielwaren-, Leuchtenindustrie, ebenso Elektrowerkzeughersteller.

Johannes Grupp zufolge sind derzeit 3.456 Kunden gelistet: »Davon haben 626 im vergangenen Jahr etwas bei uns bestellt. Wir sind heute breiter aufgestellt als früher und haben auch viele kleine Kunden.« Das Vater-Tochter-Gespann legt auf die Strategie Wert, dass eine konsequente Kundenorientierung auf Grundlage der langjährigen Erfahrung in der Kunststoffverarbeitung bestehe – und setzt ebenso auf Innovationskraft, Zuverlässigkeit und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Kunden.

Solide Bilanz als Vorteil

Die Solidität der eigenen Bilanz erweise sich in der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Lage oft als Vorteil. »Manche Kunden hinterfragen in Zeiten von vermehrten Insolvenzen und Betriebsaufgaben die dauerhafte Lieferfähigkeit ihrer Lieferanten«, merkt Johannes Grupp an. Plastro Mayer habe im vergangenen Jahr 78 neue Werkzeuge gebaut und 40 Werkzeuge für die Spritzgussproduktion übernommen.

Isabel Grupp-Kofler berichtet, dass das Unternehmen zuletzt auch in der eigenen Organisation einiges umgestellt und »Verantwortlichkeiten verändert« habe. Dazu habe es auch Führungskräfte-Coaching und Workshops gegeben. Der aus Trochtelfingen-Wilsingen stammende Finanzexperte Bernd Schwab, 46, sei zum 1. April 2025 von der Kreissparkasse Reutlingen als kaufmännischer Leiter zu Plastro Mayer gewechselt.

Der promovierte Jurist Franz Grupp (1905-2003), Vater von Johannes Grupp, hatte das Unternehmen im April 1957 als Tochtergesellschaft der Burladinger Textilfirma Trigema gegründet. Der Unternehmensname setzt sich zusammen aus Plastik und Trochtelfingen sowie dem Nachnamen Josef Mayer (1896-1956), Schwiegervater von Franz Grupp und Gründer von Trigema. Seit 1976 ist Plastro Mayer ein unabhängiges Unternehmen, seit 1986 ist Johannes Grupp Alleininhaber. (GEA)