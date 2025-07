Groz-Beckert baut Arbeitsplätze in Albstadt ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

ALBSTADT-EBINGEN.. Groz-Beckert leidet seit Jahren unter einem strukturell bedingten Nachfragerückgang. Der führende Anbieter von textilen Werkzeugen (wie industrielle Maschinennadeln) reagiert darauf mit einem Stellenabbau ohne Entlassungen. Bis Jahresende wird es am Stammsitz in Albstadt-Ebingen mit derzeit knapp 2.200 Beschäftigten etwa 300 Abgänge durch ein Freiwilligenprogramm und durch Ausnutzung der natürlichen Fluktuation geben. Dies kündigte Hans-Jürgen Haug, Sprecher der Geschäftsführung, am Donnerstag beim Jahrespressegespräch des Unternehmens an.

Das Stammgeschäft mit textilen Werkzeugen soll demnach an die sich nachhaltig veränderten Rahmenbedingungen ausgerichtet werden. Zudem sollen die Kosten in dem Geschäftsbereich von 2027 an dauerhaft um rund 50 Millionen Euro pro Jahr gesenkt werden. Das Freiwilligenprogramm sieht 202 Vereinbarungen zur einvernehmlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegen Abfindungen vor. Hiervon gehören 73 Personen rentennahen Jahrgängen an. 129 Beschäftigten unterzeichneten Aufhebungsverträge. Des Weiteren nutzt Groz-Beckert Abgänge durch Eigenkündigungen, Renteneintritte und Auslauf befristeter Verträge zur Stellenreduzierung. In der Produktion werde die Nachfrageschwäche aktuell mit Kurzarbeit überbrückt. Davon seien rund 450 Personen betroffen, wie das Unternehmen mitteilte.

Es gelte, die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen und gewappnet zu sein für große und schnelle Schwankungen, erklärte Haug. »Wir brauchen mehr Geschwindigkeit, um Chancen nutzen und Risiken minimieren zu können«, fügte er hinzu.

Wechsel im Vorstand

Haug, 61, wird planmäßig und auf eigenen Wunsch Ende 2025 aus dem Unternehmen Groz-Beckert KG ausscheiden, wie er nun ankündigte. Sein bisheriger Vorstandskollege Eric Schöller, 58, werde sein Nachfolger als Sprecher des Vorstands, dem auch künftig Markus Settegart, 53, angehören werde. Mit Kathrin Pross, 46, und Jan Jetter, 42, rückten zwei langjährige leitende Mitarbeitende von Groz-Beckert in den Vorstand auf, dem von 2026 an vier Personen angehörten.

Im vergangenen Jahr schrumpfte der Umsatz des Konzerns bei einer Exportquote von rund 80 Prozent gegenüber 2023 um 5 Prozent auf 839 Millionen Euro. Alle drei Geschäftsbereiche haben Rückgänge hinnehmen müssen. Der Umsatz im Geschäfts mit textilen Werkzeugen sank auf 674 Millionen Euro – nach 699 Millionen Euro im Vorjahr. Die Sparte Industriemesser für verschiedene Branchen, für die die 2022 zugekaufte TKM GmbH (Remscheid/Nordrhein-Westfalen) steht, machte einen Umsatz von 140 Millionen Euro – nach 148 Millionen Euro im Vorjahr. Das seit 2013 betriebene Geschäft mit technischen Textilien (Bewehrungen für die Bauindustrie und Verstärkungslösungen für Verbundstoffe) kam 2024 mit 25 (Vorjahr: 33) Millionen Euro ins Ziel.

9.419 Beschäftigte im Konzern

Haug beklagte die schwierigen Rahmenbedingungen infolge wirtschaftlicher und geopolitischer Krisen und zog daher für 2024 das Fazit: »kein zufriedenstellendes Wirtschaftsjahr für Groz-Beckert.« Auf GEA-Nachfrage antwortete er indes, dass das Jahresergebnis positiv sei. Traditionell nennt das Unternehmen gegenüber Medienvertretern keine Zahlen zur Ertragslage. Über 170 Mitglieder der Familien Groz und Beckert sind Gesellschafter des seit 1852 bestehenden Unternehmens.

Haug geht für das laufende Jahr von einer Stagnation beim Umsatz aus. Im ersten Halbjahr habe der Umsatz um ein Prozent unter dem niedrigen Vorjahresniveau gelegen.

Ende 2024 beschäftigte Groz-Beckert weltweit 9.419 Personen, 176 weniger als zwölf Monate zuvor. Davon waren 2.194 (Vorjahr: 2.253) in Albstadt tätig. Im Geschäftsbereich Industriemesser stieg die Mitarbeiterzahl aufgrund eines Firmenzukaufs in Malaysia von 810 auf 882. Im Geschäftsbereich textile Werkzeuge sank sie um 220 auf 8.222, im Geschäftsbereich technische Textilien um 28 auf 315. Im Frühjahr 2025 hat der Konzern die 70-Mitarbeiter-Firma H. Schönenberger GmbH in Deizisau (Landkreis Esslingen) übernommen. (GEA)