Green Space Center in Reutlingen soll Raumfahrt im Land voranbringen

REUTLINGEN. ReutlingenDas Green Space Center der Industrie- und Handelskammer (IHK) Reutlingen hat seine Arbeit aufgenommen. »Mit dem Projekt wollen wir dazu beitragen, dass Raumfahrt in Baden-Württemberg zum Innovationstreiber wird«, wird IHK-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Epp dazu in einer Pressemitteilung zitiert.

Das vom Land geförderte Green Space Center ergänzt demnach das Portfolio der IHK Reutlingen für Unternehmen, die im Bereich der Raumfahrtindustrie tätig sind. Bereits seit 2017 setzt sich das bei der IHK angesiedelte ESA BIC (Business Incubation Centre der europäischen Weltraumorganisation ESA) für die Inkubation von Start-ups ein.

Das Green Space Center unterstützt nun etablierte Firmen und Start-ups beim Aufbau weltweiter Netzwerke. »Wir helfen dem Mittelstand in Baden-Württemberg, Geschäftsmodelle und Produkte mit Space-Bezug zu internationalisieren und begleiten den Markteintritt«, erklärt Tobias Adamczyk, Leiter des Green Space Centers.

Konkret seien beispielsweise Kontakte nach Südafrika geknüpft worden. Firmen aus Baden-Württemberg konnten dort den Angaben zufolge bei einer Fachkonferenz Technologien präsentieren, bei denen Weltraumtechnik für terrestrische Anwendungen zum Einsatz kommen – wie etwa satellitengestützte Bewässerungslösungen. In einem der wasserärmsten Länder der Erde spiele das Wassermanagement eine große Rolle, so Adamczyk: »Wir haben hochinnovative Firmen im Land, die den Umwelt- und Klimaschutz voranbringen. Raumfahrt ist eine Hightech-Schmiede und hat das Potenzial, Baden-Württemberg zum Vorreiter in Sachen New Space für Mittelstand und Start-ups zu machen.«

Teil der Strategie des Landes

Weitere internationale Beziehungen zu Partnern in Australien, Brasilien, Polen und Slowenien seien bereits im Entstehen. Als Nächstes stehe eine Messebeteiligung in Wien auf dem Programm.

In Baden-Württemberg gibt es laut IHK Reutlingen rund 200 Luft- und Raumfahrtunternehmen, die über 5 Milliarden Euro Umsatz machen. Gut 40 Prozent aller Beschäftigten der deutschen Raumfahrtindustrie arbeiten in Baden-Württemberg. Das Green Space Center der IHK Reutlingen ist Teil der Luft- und Raumfahrtstrategie des Landes (»The Aerospace Länd«).

Fragen zum Thema beantwortet Tobias Adamczyk, Leiter des Green Space Centers bei der IHK Reutlingen. (GEA)

07121201253

adamczyk@reutlingen.ihk.de