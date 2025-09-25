Generalversammlung: Ergebnis der Dettinger Bank »noch zufriedenstellend«

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. 164 Mitglieder (von insgesamt 1.949) waren am Mittwochabend bei der Generalversammlung in der Dettinger Schillerhalle anwesend. Vorstandsvorsitzender Ralf Baumannund Vorstandsmitglied Jochen Stooß zeigten sich einverstanden mit dem Ergebnis des vergangenen Geschäftsjahrs – es sei »noch zufriedenstellend«, wie Baumann ausführte. Allerdings mit dem Manko, dass sich das Zinsergebnis 2024 um knapp 400.000 Euro reduzierte.

Wirtschaftsprüfer Lothar Schmid betonte: »Die Ertragslage ist deutlich rückläufig.« Seine Bewertung: Das Ergebnis liege »deutlich unter dem Verbandsdurchschnitt« und sei somit »verbesserungsbedürftig«. Eine Erklärung für die Situation hatte Baumann kurz vor der Versammlung gegeben: »Die langen Zinsbindungen bei den Wohnbaufinanzierungen haben die Zinsaufwendungen schneller nach oben gehen lassen als die Zinserträge.« Genau das werde sich aber in den kommenden Jahren ändern, dann werde es auch wieder zu mehr Erträgen kommen.

Allerdings sei die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland nicht gerade förderlich für Baufinanzierungen, wie Stooß erläuterte: »Die geopolitischen Unsicherheiten bringen ein erhebliches Risiko für die Nachfrage mit sich.« Die Arbeitsmarktbedingungen hätten sich vergangenes Jahr deutlich verschlechtert, die Arbeitslosigkeit sei gestiegen, der Fachkräftemangel immer noch ein Problem. Zudem sei die Haushalts- und Wirtschaftspolitik in Deutschland unsicher »Und es gab wenig Nachfrage bei den Bautätigkeiten«, sagte Jochen Stooß.

Bei der Dettinger Bank ist laut Baumann im vergangenen Jahr die Bilanzsumme um 1,1 Millionen Euro (0,8 Prozent) auf rund 142,7 Millionen gestiegen. Trotz geringer Nachfrage nach Baukrediten sei die Summe der vergebenen Kredite (für Sanierungen und Modernisierungen) leicht gestiegen – und zwar um knapp 200.000 Euro auf rund 103,5 Millionen. Die Einlagen der Kunden stiegen um 2 Millionen Euro (1,7 Prozent) auf 118,5 Millionen. Das Kundengesamtvolumen lag bei 274,2 Millionen Euro, es ist damit um 3,9 Millionen oder 1,5 Prozent gestiegen.

Das Zinsergebnis landete laut Baumann bei 2 Millionen Euro, das Provisionsergebnis bei rund 550.000. Für Personal hatte die Dettinger Bank 2025 etwa 1,1 Millionen Euro aufgewendet, mit einem Plus von 7,2 Prozent. Zurückzuführen sei das vor allem auf die Tariferhöhungen für die Beschäftigten »und eine veränderte Personalstruktur«. Der gesamte Verwaltungsaufwand lag bei 880.000 Euro.

»Wir hatten 2024 einen Jahresüberschuss von 297.000 Euro und einen Bilanzgewinn von 198.000 Euro«, so Ralf Baumann. Die Bank schlug eine Dividendenausschüttung von 4 Prozent vor – die anwesenden Mitglieder stimmten einstimmig zu.

Peter Bily sowie Archibald Fritz mussten den Aufsichtsrat der Dettinger Bank altersbedingt verlassen. Der Grund: Beide haben das 65. Lebensjahr mittlerweile vollendet. Bily war 18 Jahre in dem Gremium, Fritz sogar 27 Jahre, davon 18 Jahre als Vorsitzender. Lobende Worte für ihr Engagement gab es viele an diesem Abend, von Michael Hillert etwa. »Viel Kompetenz« verlasse nun den Aufsichtsrat, sagte Dettingens Bürgermeister. Lothar Schmid dankte für den »außergewöhnlichen Einsatz« des Duos und verlieh Ehrenurkunden des Genossenschaftsverbands.

Die Bank habe sich frühzeitig »nach einer qualifizierten Nachbesetzung für den Aufsichtsrat« umgeschaut. Gefunden wurden Michael Allmendinger als Vorsitzender Richter am Landgericht in Tübingen und Felix Schiffner, seines Zeichens Ortsbaumeister in Dettingen sowie technischer Geschäftsführer der Ermstal-Energie. Beide wurden einstimmig in ihr neues Amt gewählt. (GEA)