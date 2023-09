Erima in Pfullingen hat nun drei Geschäftsführer

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Andre Bachmann, 54, ist neuer Geschäftsführer Vertrieb und Marketing beim Sportartikelhersteller Erima in Pfullingen. In dieser Position sei er für den deutschen Markt, die ausländischen Tochtergesellschaften, das internationale Geschäft und den elektronischen Handel verantwortlich, wie das Unternehmen weiter mitteilte.

Der ausgebildete Kaufmann mit langjähriger Erfahrung im Teamsport berichte in seiner neuen Funktion direkt an den Erima-Inhaber und Geschäftsführer Wolfram Mannherz, 69. Mit Mannherz, Bachmann und dem für Finanzen zuständigen Thomas Beck, 58, habe die Erima GmbH nun drei Geschäftsführer, beantwortete eine Firmensprecherin eine entsprechende Nachfrage des GEA.

Bachmann war seit 2015 Prokurist und seit 2018 Geschäftsführer der New Wave GmbH, einem Textilunternehmen in Oberaudorf (Bayern). Vor seinem Engagement nun bei Erima war er für eine kurze Phase in der Fahrradbranche tätig – als Geschäftsführer der Sigma-Elektro GmbH in Neustadt (Rheinland-Pfalz). Er freue sich sehr, für die traditionsreiche Marke im Teamsport, Erima, arbeiten zu dürfen »und die Zukunft mitzugestalten«, wird Bachmann im Pressetext zitiert.

Mannherz bemerkt, dass Bachmann neben seiner Zuständigkeit für Vertrieb und Marketing »als weiterer Geschäftsführer auch Verantwortung für Erima insgesamt übernehmen« werde. Erima mit ausweislich der eigenen Homepage 240 Beschäftigten hat seinen Sitz in Pfullingen und seinen Logistikstandort in Kirchentellinsfurt. Tochtergesellschaften gibt es in Österreich, in der Schweiz, in Frankreich und in den Niederlanden. (GEA)