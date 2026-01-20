Erfolge im Arbeitskampf bei Bosch in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Obwohl die Ausgangslage schwierig gewesen sei, haben der Betriebsrat von Bosch und die Gewerkschaftsvertreter der IG Metall den geplanten Stellenabbau von rund 1.100 Arbeitsplätzen in Reutlingen um 150 Stellen auf nun 950 bis Ende des Jahres 2029 reduzieren können. Laut Gewerkschaft waren dazu intensive Verhandlungen nötig. »Am 13. Januar haben wir in der Stadthalle Reutlingen im Rahmen von Betriebsversammlungen unsere Beschäftigten informiert und uns ein Votum eingeholt. Eine überwältigende Mehrheit trägt das Verhandlungsergebnis mit«, resümiert Thorsten Dietter, Betriebsratsvorsitzender bei Bosch in Reutlingen und ist zufrieden mit dem Ergebnis. Doch nicht alle Mitarbeiter sehen die Korrektur im Stellenabbau um knappe 14 Prozent als großen Erfolg, es gibt auch kritische Stimmen.

Der Betriebsrat sowie die Gewerkschaft hätten nun über mehrere Monate hinweg hart verhandelt und konnten dadurch den ursprünglich geplanten Stellenabbau ein wenig abmildern. "Verhandlungen in dieser Art habe er noch nicht mitgemacht, fasst Thorsten Dietter zusammen: "Das war sehr schwierig, intensiv oder auch hart. Das wirtschaftliche Umfeld mit konjunkturellen Flauten, Zöllen und geopolitschen Unsicherheiten hat dafür gesorgt, dass die Arbeitgeber wenig Bereitschaft hatten Sicherheiten zu bieten und über Zukunftsthemen zu sprechen. Wir hätten den Stellenabbau gerne noch deutlicher reduziert. Aber wegen ausbleibender Folgeaufträge und verlorener Plattformen war nicht mehr möglich." Dennoch sei dieser Schritt äußerst schmerzhaft, konstituiert Dietter und fügt an, dass die komplette Belegschaft ob der weiterhin hohen Zahl an Arbeitsplatzverlussten sehr belastet sei. "Klar ist auch, dass in den Abbaubereichen traurige Stimmung herrscht. Das gehört zur Wahrheit dazu. Die Leute identifizieren sich ja nicht nur mit dem Produkt, sie solidarisieren sich auch mit den Kolleginnen und Kollegen, die ihre Stelle verlieren. Das ist schwierige Situation."

Die Situation hat viel Negatives, aber auch einen weiteren positiven Aspekt. Denn so sagt der Betriebsratsvorsitzende: »Gleichzeitig haben wir wichtige Zusagen für die Zukunft des Standorts erreicht, die uns trotz aller Herausforderungen Perspektiven eröffnen.« In Kusterdingen sei es gelungen eine Großserienfertigung an Land zu ziehen, die eigentlich nicht für Deutschland eingeplant geswesen sei. »Mit diesem Produkt sind wir für die Zukunft gut aufgestellt es bietet Wachstumschancen. Je nachdem, wie sich die Elektromobilität entwickelt.«

Konkret ghandelt es sich um Leistungselektronik (Powermodule) in Kusterdingen und damit der Erhalt des Werksteils. Zudem werden weitere 650 Millionen Euro in den Halbleiterbereich investiert. »Das sendet ein klares Signal: Die Region Reutlingen bleibt ein relevanter Innovations- und Produktionsstandort«, betont Claudia Hülsken, Geschäftsführerin der IG Metall Reutlingen-Tübingen. Dem pflichtet auch Dietter zu: »das sind gute Zukunftsperspektieven bis 2030 und auch in die Folgejahre durch die Halbleitersparte hier in Reutlingen. Trotzdem bleiben die 950 wegfallenden Stellen ein schmerzhafter Abbau. Da gibt es nichts schön zu reden.« Auch Hülsken bekräftigt, dass sie bei allen schwierigen Rahmenbedingungen zufrieden mit dem Ergebnis sei aber mit dem Verlust von 950 Arbeitsplätzen alles andere als glücklich. »Das sind gute tarifgebundene Arbeitsplätze, die bekommen wir so schnell nichht wieder zurück. Trotzdem haben wir einiges erreicht.«

»Der historisch größte Beschäftigungsabbau beim größten Arbeitgeber aufgrund der wirtschaftlichen Herausforederungen und der geopolitiscvhen Problemlage ist ein harter Einschnitt – auch für die gesamte Region«, betont Claudia Hülsken. »Für die Umsetzung in den nächsten vier Jahren wurden vielfältige Möglichkeiten, wie Übergangs- und Ausstiegsmodelle im Rahmen eines Freiwilligenprogramms geschaffen. Auch Versetzungen in andere Bereiche des Standorts werden vorgenommen.« Hülsken hofft für die Zukunft auf eine koordinierte europäische Wirtschaftspolitik, die auch die Region wieder stärkt. »Wir brauchen das für Deutschland. Wir als IG Metall sind gerne befreit daran mitzuarbeiten um unsere Region wieder voranzubringen.«

Geschafft wurde dies auch, weil die Belegschaft ganz eng hinter Gewerkschaft und Betriebsrat gestanden sei, erklärt Thorsten Dietter. »Bei den Versammlungen und Veranstaltungen wie Demonstrationen haben sie uns den Rücken gestärkt. Das hat uns geholfen Angriffe abzuwehren und eine Einigung zu erzielen.« Tatsächlich habe man sich schon am 18. dezember auf einen Abschluss geeinigt. Aufgrund der Urlaubszeit und fehlender Termine in der Stadthalle, wurden die Betriebsversammlungen aber erst jetzt abgehalten. »Wir sind im ganzen Prozess sehr transparent gewesen. Jetzt aber nur einen Teil der Belegschaft zu informieren wäre nicht sinnvoll gewesen. Bei der Abstimmung haben wir dann auch eine Zustimmung von rund 91 Prozent bekommen.«

Ohne Jugend keine Zukunft

Mit Blick auf die Ausbildung ist es uns gelungen, die jährliche Anzahl von 74 Ausbildungsplätzen und die unbefristete Übernahme fortzuschreiben. »Uns war wichtig, dass Bosch weiterhin ein attraktiver Ausbildungsbetrieb bleibt. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat sich gemeinsam mit allen Azubis für sichere Zukunftsperspektiven stark gemacht. Das ist ihr Erfolg,« so Umut Köksal, Vertrauenskörperleiter der IG Metall und Betriebsrat. Durch den großen Rückhalt der Belegschaft zum Betriebsrat und zur IG Metall konnten zudem Einschnitte bei den Arbeits- und Entgeltbedingungen sowie bei den Tarifverträgen verhindert werden.

Bosch-Bilanz für Ende Januar erwartet

Weil es in der Autoindustrie gerade alles andere als rund läuft, trifft es auch den weltgrößten Zulieferer Bosch hart. In vielen Bereichen ist der Konzern nach eigenen Angaben nur noch eingeschränkt wettbewerbsfähig. Im Zulieferbereich gebe es eine Kostenlücke von weltweit rund 2,5 Milliarden Euro pro Jahr. Diese will Bosch in den kommenden Jahren schließen - auch durch Sparmaßnahmen beim Personal.

Erst im September hatte der Konzern aus Gerlingen bei Stuttgart angekündigt, rund 13.000 weitere Stellen abzubauen. Betroffen sind vor allem die deutschen Standorte der Zuliefersparte Mobility. Das Bosch-Management und Arbeitnehmervertreter verhandeln an mehreren Standorten über die Pläne. Der Abbau soll sozialverträglich geschehen. Denn für die Beschäftigten der Sparte gilt bis Ende 2027 eine Jobsicherung, in manchen Teilbereichen auch länger. Betriebsbedingte Kündigungen sind bis dahin ausgeschlossen.

Wie viele Stellen Bosch im vergangenen Jahr bereits gestrichen hat - und wie viele 2026 folgen sollen - teilte eine Unternehmenssprecherin zunächst nicht mit. Sie verwies auf die Vorlage der vorläufigen Bilanz des Unternehmens Ende Januar. Die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern verliefen aber, wie bereits in Reutlingen konstruktiv. »Wir kommen voran«, sagte sie. Man gehe davon aus, dass man in absehbarer Zeit Einzelheiten zu mehreren Vereinbarungen kommunizieren könne. (GEA)