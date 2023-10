Aktuell Prüfung und Beratung

Ebner Stolz nun Teil des RSM-Netzwerks

Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ebner Stolz mit Sitz in Stuttgart gehört seit Anfang Oktober dem internationalen Netzwerk RSM an. Daher tritt sie neuerdings unter RSM Ebner Stolz am Markt auf. Auch am Eingang des Standorts am Reutlinger Ziegelweg, einem von 14 in Deutschland, steht nun deshalb dieser Name. Dies erläuterten die Standortleiter Jochen Kirsammer, Cornelius Pietrzik, Sarah Stauß und Stefan Trieflinger im Gespräch mit dem GEA.