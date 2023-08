Dettinger Autozulieferer Elring Klinger baut Standort Neuffen aus

Das Logo der ElringKlinger AG ist an einer Werkshalle des Automobilzulieferers zu sehen.

DETTINGEN. Die Elring Klinger AG erweitert ihren Standort Neuffen. Neben einem niedrigen einstelligen Millionenbetrag durch Elring Klinger investiere der Vermieter und Eigentümer, die Leuze Gruppe mit Sitz in Owen, bis zu 10 Millionen Euro in eine Gebäudeerweiterung, teilt der Automobilzulieferer aus Dettingen mit. Die aktuelle Produktionsfläche umfasse 14.500 Quadratmeter und werde um 4.500 Quadratmeter erweitert. Erste Vorbereitungen starten schon in diesem Jahr, bis 2025 soll die Erweiterung abgeschlossen sein.

Thomas Jessulat, Vorstandssprecher der Elring Klinger AG: »Mit der Erweiterung vergrößert Elring Klinger in Neuffen seine Kapazitäten für die strategischen Zukunftsfelder Batterietechnologie und elektrische Antriebseinheiten und macht den Standort fit für die weitere Großserienproduktion von Batteriekomponenten. Die Investitionen in Neuffen sind auch ein klares Bekenntnis von Elring Klinger zu unserer Heimatregion und dem Standort Deutschland.«

Elring Klinger beschäftigt weltweit 9.600 Mitarbeiter davon 2.600 in der Region und davon 440 am Standort in Neuffen. Kurz bis mittelfristig sollen etwa 100 weitere dazukommen. Im ersten Halbjahr konnte der Konzern seinen Umsatz um 10,5 Prozent auf 956,4 Millionen Euro steigern. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) betrug 42,8 Millionen Euro. (GEA)