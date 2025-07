Der Hightech-Hügel von Tübingen: Medizin und Künstliche Intelligenz

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Sternwarte ist ein Kosmos. Auf dem Tübinger Hügel haben sich im letzten Vierteljahrhundert viele Unternehmen angesiedelt. Etliche sind aktiv in Biomedizin, Medizintechnik und Künstliche Intelligenz: Bereiche, die sich wechselseitig voranbringen, wenn sie zusammenarbeiten. Für Kooperationen bietet der Technologiepark ein ideales Umfeld. Ständig werden neue Gebäude fertiggestellt, alte Mieter vergrößern sich, neue Mieter kommen hinzu. Es gibt Restaurants, Cafés und sogar einen Friseur. 1.800 Menschen arbeiten dort aktuell. Wenn das Areal vollständig erschlossen ist, finden 3.000 bis 4.000 Menschen Platz.

Die jüngsten Entwicklungen stellten diese Woche die Technologieförderung Reutlingen-Tübingen, die TTR GmbH und der Verein zur Förderung der Biotechnologie und Medizintechnik vor. Gemeinsam organisierten sie einen Rundgang mit Zwischenstopps bei verschiedenen Firmen. Die Tour mit rund 130 Besuchern fand im Rahmen der Innovationstage der IHK Reutlingen statt. Von Überblicken, Einblicken und Ausblicken:

- Immatics

Immatics Biotechnologies entwickelt Immuntherapien gegen Krebs. »Die Zelle bringt ihr Inneres nach außen«, erklärte Standortleiter Dominik Maurer. »Sogenannte Peptide – also Bruchstücke von Eiweißen – an der Oberfläche zeigen, dass die Zelle krank ist.« Diese verräterischen Peptide identifiziert Immatics und entwickelt passende T-Zell-Rezeptoren. Dann kann das körpereigene Immunsystem die Krebszellen gezielt angreifen und zerstören. Immatics wurde 2000 gegründet. Es beschäftigt 700 Mitarbeiter, davon 300 am Hauptstandort in Tübingen.

Die Sternwarte ist das Zentrum der Ansiedlung. Foto: Miriam Steinrücken Die Sternwarte ist das Zentrum der Ansiedlung. Foto: Miriam Steinrücken

- Cegat

Cegat analysiert Gene. Dazu ermittelt es, ob eine bestimmte DNA aus den richtigen Bausteinen – vier Basen kommen in Frage – in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt ist. Liegen hier Fehler vor, können schwere Krankheiten auftreten. »Vier Millionen Menschen in Deutschland leiden unter seltenen Krankheiten«, berichtete Kommunikationsmanagerin Nora Zeller. »80 Prozent der Fälle sind genetisch bedingt.« Neben seltenen Krankheiten ist die Tumordiagnostik ein weiterer Einsatzbereich. Der Vorteil: Wenn die Ursache der Erkrankung be-kannt ist, dann kann die Therapie dort gezielt ansetzen. Die DNA-Sequenzierung führt Cegat im Auftrag von Forschung und Pharmaindustrie durch. Die Firma wurde 2009 gegründet und hat 500 Mitarbeiter.

- HB Technologies

HB Technologies entwickelt Software für Unternehmen in den Bereichen Biotechnologie und Medizintechnik. Das Ziel ist, Routineaufgaben im Labor zu automatisieren. Vorstandsvorsitzender Steffen Hüttner gab ein Beispiel: »Für das Deutsche Rote Kreuz testet unsere Software Blutspenden standardmäßig auf Viren.« HB Technologies existiert seit 1992.

- Intavis

Intavis Peptide Services produziert maßgeschneiderte Peptide. Peptide setzen sich zusammen zu Proteinen (umgangssprachlich Eiweißen), der Körper braucht sie als Bausteine für Zellen, Gewebe und viele wichtige Funktionen. Die Peptide von Intavis werden verwendet für Impfstoffe, unter anderem gegen Krebs. Das ist möglich, weil Krebszellen sich mit Antigenen auf ihrer Oberfläche verraten und das körpereigene Immunsystem sie mit Antikörpern erkennt und angreift. Antigene und Antikörper beste-hen unter anderem aus Peptiden. Die Peptide von Intavis kommen zum Einsatz bei Laborforschung und klinischen Studien. Die Firma wurde 2000 als Tochter von HB Technologies gegründet.

- Curevac

Curevac nutzt den Botenstoff mRNA als Informationsträger, mit dessen Hilfe der Körper selbst eigene Wirkstoffe für die Bekämpfung verschiedener Krankheiten herstellen kann. In der Pipeline befinden sich Immuntherapien gegen verschiedene Krebsarten, Impfstoffe gegen Grippe und Covid-19 sowie gezielte Veränderungen von Erbgut mittels Genschere. Bundesweit bekannt wurde Curevac im Jahr 2020 mit dem Versuch, einen Impfstoff gegen Covid-19 zu entwickeln, doch die Konkurrenten Biontech und Moderna waren schneller. Das Biopharma-Unternehmen ging vor 25 Jahren an den Start, hat Niederlassungen in Tübingen, Frankfurt und Boston (USA), ist seit 2020 an der New Yorker Börse Nasdaq notiert und beschäftigte zeitweise 900 Mitarbeiter. Trotzdem hat Curevac bisher kein einziges Produkt am Markt. Der Mainzer Mitbewerber Biontech hat kürzlich ein Übernahmeangebot gemacht. Hauptaktionär Dietmar Hopp unterstützt die Transaktion.

Der Rundgang führte auch zu Ovesco. Die Medizintechnik-Firma entwickelt Clips zum Wundverschluss in Magen und Darm. Der Rundgang führte auch zu Ovesco. Die Medizintechnik-Firma entwickelt Clips zum Wundverschluss in Magen und Darm.

- Ovesco

Ovesco Endoscopy entwickelt, produziert und vertreibt Medizintechnik. Einsatzgebiet ist der Magen-Darm-Trakt. Basisgerät ist das Endoskop: ein Schlauch mit Licht und Kamera, den der Arzt in den Körper einführt, um Krankheiten zu erkennen, Gewebeproben zu entnehmen oder kleine Operationen durchzuführen. Ovescos Kernprodukt ist ein Metallclip. Er wird mittels Endoskop im Körper platziert. Dort schließt er Wunden und stillt Blutungen. »Der Clip wurde bereits 400.000 Mal weltweit eingesetzt«, informierte Vorstandsvorsitzender Marc O. Schurr. »Er erwirtschaftet 70 Prozent unseres Umsatzes.« Dieser belief sich im Jahr 2024 auf 33 Millionen Euro. »Wir verstehen uns als forschendes Medizintechnikunternehmen«, betonte Schurr. Zehn Prozent vom Umsatz flössen in Forschung und Entwicklung. Darum konnte Ovesco sein Portfolio im Laufe der Jahre erweitern. Ein neueres Produkt ist die Hemopill: eine Kapsel zum Schlucken, die durch den Verdauungstrakt wandert und Blutungen entdeckt. Ovesco wurde 2002 gegründet, beschäftigt 200 Mitarbeiter (140 davon am Hauptsitz in Tübingen) und vertreibt seine Produkte nach eigenen Angaben in über 70 Ländern.

- Amazon

Amazon betreibt in Deutschland vier Forschungszentren, eines davon in Tübingen. »Deutschland ist für Amazon der zweitwichtigste Markt nach den USA«, begründete Standort-Leiter Michael Hirsch die Wahl. »Und Tübingen ist ein Hotspot für KI.« Die Ansiedlung des US-amerikanischen Online-Händlers im Jahr 2018 war umstritten. Umso transparenter gab sich Hirsch nun. Geforscht werde an maschinellem Sehen, Robotik und maschinellem Lernen. Dabei gehe es unter anderem um die virtuelle Anprobe von Schuhen, Roboter-Paketträger und die Entdeckung von Kausalitäten.

- ELLIS

Amazon ist Mitglied von Cyber Valley: einem Ökosystem von Forschungseinrichtungen und Wirtschaftsunternehmen im Bereich Künstliche Intelligenz an den beiden Standorten Tübingen und Stuttgart. »Cyber Valley kann nicht konkurrieren mit USA und China«, räumte Geschäftsführer Volker Geiss ein. Und gab zugleich Entwarnung: »Darum gibt es ELLIS.« Die Organisation soll die KI-Forschung europaweit vernetzen. Das Tübinger Institut wurde 2023 gegründet. Und hat für die nächsten zehn Jahre finanziell ausgesorgt: 25 Millionen Euro steuert das Land Baden-Württemberg bei, 100 Millionen Euro die gemeinnützige Hector Stiftung. Damit teilt sich die Public Private Partnership die Ausgaben für Verwaltung und IT einerseits sowie für Forschung andererseits. ELLIS Tübingen ist noch im Aufbau und stellt weitere Mitarbeiter an. Geis will Spitzenkräfte aus aller Welt anwerben – große Chancen sieht er in den USA, wo Präsident Donald Trump Wissenschaftler vergrault. (GEA)