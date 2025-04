Das Bonduelle-Werk Reutlingen ist verkauft

Bonduelle-Standort in Reutlingen an der Straße Am Heilbrunnen.

REUTLINGEN. Zum 1. April hat der französische Nahrungsmittelkonzern Bonduelle seinen Geschäftsbereich verzehrfertige Salate in Deutschland verkauft – und damit die beiden Produktionsstandorte in Reutlingen und Straelen (Nordrhein-Westfalen). Übernehmer sind Pressemitteilungen zufolge das spanische Unternehmen Foodiverse und die US-Firma Taylor Farms. Foodiverse werde alle Aktivitäten der zusammengeführten Unternehmen leiten.

»Im Zuge der Übernahme bleiben alle Arbeitsplätze an den beiden Produktionsstandorten in Reutlingen und Straelen sowie in der Verwaltung erhalten«, heißt es in der Presseinformation der Bonduelle-Gruppe. Ein Sprecher im Bonduelle-Pressebüro, einer Medienagentur in Köln, sagte auf Nachfrage des GEA, es handle sich um zusammen 250 Beschäftigte in Reutlingen und Straelen. Bei der BDG GmbH (früher: Bonduelle Deutschland GmbH) in Reutlingen stand bis Redaktionsschluss niemand für Fragen dieser Zeitung zur Verfügung.

Betriebsareal mitveräußert

Michael Gutmann von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten in Ulm schätzte gegenüber dem GEA, dass es sich bei den genannten 250 Stellen um 120 im Werk und 20 in der Verwaltung in Reutlingen sowie 110 im Werk Straelen handele. Laut Sprecher im Bonduelle-Pressebüro ist auch das Betriebsareal in Reutlingen mitverkauft worden. Die Bonduelle-Deutschland-Zentrale bleibe indes als Mieter in Reutlingen. In der Presseinformation hebt Bonduelle hervor, dass das deutsche Konservengeschäft und der Tiefkühlbereich vom Verkauf des Geschäftsbereichs »Verpackte Salate« unberührt blieben. Dem Jahresabschluss 2023/2024 (30. Juni) zufolge hat die BDG GmbH bei einem Umsatz von 303,9 Millionen Euro einen Überschuss von 6,2 Millionen Euro erzielt; 61,4 Millionen Euro des Umsatzes entfielen auf Salate.

Die neuen Eigentümer brächten umfangreiches Know-how mit, um die »Tütensalat-Sparte« in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Aufgrund einer Lizenzvereinbarung dürften sie das Markenlogo von Bonduelle weiterhin im Frischesegment nutzen. Verbraucher könnten die verpackten Salate der Marke Bonduelle unverändert im Handel kaufen.

Künftige Unternehemensmarke Greenfresh

In einer Mitteilung der übernehmenden Firmen heißt es, dass die drei deutschen Produktionsstandorte Straelen, Reutlingen und Thurland (Sachsen-Anhalt) nun unter der Unternehmensmarke Greenfresh firmierten. Die Foodiverse-Gruppe umfasse nun 2.650 Mitarbeitende und neun Produktionsstandorte in Spanien, Deutschland, der Schweiz und Italien. Partner Taylor Farms sieht sich als führender nordamerikanischer Produzent von Salaten und frischen Lebensmitteln mit Produktionsstätten in den USA, Kanada und Mexiko.

»Die Beschäftigten in Reutlingen sind froh, dass das Werk verkauft und nicht geschlossen worden ist«, sagte Gewerkschafter Gutmann. Mit dem neuen Arbeitgeber müssten nun die Arbeitsbedingungen neu verhandelt werden, zumal der bisherige Entgeltvertrag Ende März ausgelaufen sei. (GEA)