Cyberattacke auf Romina in Reutlingen-Rommelsbach

REUTLINGEN-ROMMELSBACH. Der Mineralwasser-Abfüller Romina ist am vergangenen Freitag Opfer einer Cyberattacke geworden. Durch den von Betriebsfremden geführten Angriff auf das Computernetzwerk wurde der Geschäftsbetrieb des Unternehmens empfindlich gestört. Dies berichteten die beiden Romina-Geschäftsführer Stefan Gugel und Andreas Mayer am Dienstag auf Anfrage des GEA.

»Seitdem stehen die Produktionsanlagen, das Unternehmen ist per E-Mail oder Festnetz derzeit nicht erreichbar«, teilte Mayer mit. Trotz dieser Störungen könnten dank schneller Sondermaßnahmen die Händler eingeschränkt weiter mit Ware beliefert werden. Die Geschäftsführung zeigte sich vorsichtig optimistisch, dass die Produktion der wesentlichen Artikel gegen Ende dieser Woche wieder aufgenommen werden könne. Auch die Erreichbarkeit über die gängigen Kommunikationskanäle solle zeitnah wiederhergestellt werden.

Dem Geschäftsführer zufolge werden aktuell die Spuren der Cyberattacke von Daten-Forensikern der Kriminalpolizei ausgewertet. Von der Schadsoftware »Akira« sei die Rede. Die Polizei habe dem Unternehmen empfohlen, die Situation offen zu kommunizieren. Entsprechend habe Romina seine Kunden informiert. Auch auf der Romina-Homepage findet sich bereits ein Hinweis auf die Cyberattacke.

Über 20 externe Spezialisten im Haus

Bislang seien die Fahrer noch unterwegs und lieferten Getränke aus, die vor der Attacke abgefüllt worden seien, berichtete Mayer. Unter den gegebenen Umständen sei es günstig, dass der Absatz im Februar witterungsbedingt deutlich geringer sei als in den Sommermonaten, erklärte er auf Nachfrage. Zu einer möglichen Erpressung des Unternehmens wollte er und Gugel sich am Dienstag nicht äußern.

Die Mitarbeiter von Romina und über 20 externe Spezialisten arbeiteten mit Hochdruck an der Schadenbewältigung und daran, die verschiedenen Bereiche des Unternehmens schrittweise wieder in Betrieb zu nehmen, erläuterte Geschäftsführer Gugel. Bei den Externen handle es sich um Personen von der Polizei, von Informationstechnologie-Unternehmen, Versicherungen und der Romina-Mutterfirma Franken Brunnen.

Die Romina Mineralbrunnen GmbH mit 135 Beschäftigten hatte sich, wie berichtet, in gesamtwirtschaftlich herausfordernden Zeiten im Jahr 2024 und im ersten Halbjahr 2025 positiv weiterentwickelt. Mayer und Gugel berichten im vergangenen August im Gespräch mit dieser Zeitung von Zuwächsen beim Absatz und beim Umsatz. Demnach hat das Unternehmen 2024 mit 180,7 Millionen Füllungen einen Allzeitrekord verzeichnet – 1,8 Prozent mehr als 2023. Der Umsatz des Unternehmens sei gegenüber 2023 um 4 Prozent gestiegen und habe mit 40,2 Millionen Euro erstmals die Marke von 40 Millionen Euro überschritten.

Teil der Franken-Brunnen-Gruppe

Die Romina-Marken Eiszeitquell und Silberbrunnen Eiszeitquell und Silberbrunnen stünden für über 60 Prozent des Absatzes und für über 70 Prozent des Umsatzes von Romina, hieß es weiter. Eiszeitquell werde in Baden-Württemberg, in Hessen, Rheinland-Pfalz, im Saarland und in West-Bayern vertrieben, die Schwabenmarke Silberbrunnen bis zu 70 Kilometer von Reutlingen entfernt.

Die weiteren Absatz- und Umsatzanteile entfielen auf die eigenen Preiseinstiegsmarken Achalm-Mineralwasser und Schönrain-Mineralwasser sowie auf Lohnabfüllungen. Laut Gugel füllt Romina 25 Arten von Mineralwasser und Erfrischungsgetränken ab. Betrachte man die unterschiedlichen Flaschengrößen, die Abfüllung in Glas- (rund 60 Prozent) und in Kunststoff (PET)-Flaschen sowie die verschiedenen Varianten von Kästen, Plastikverpackungen und Paletten, »dann sprechen wir von 145 Produkten«.

Zur Ertragslage nennt Romina gegenüber Medien keine konkreten Daten. Gugel beantwortete die entsprechende Frage so: »Wir schreiben schwarze Zahlen. Nach wie vor ist es unser Ziel, eine Umsatzrendite vor Steuern von 5 Prozent zu erreichen, um regelmäßig investieren zu können.«

Friedrich Scheuermann (1939-2013) hat den Betrieb Romina im Jahr 1957 gegründet. Romina ist ein Kurzwort für Rommelsbacher-Mineral-Natur. Seit dem Jahr 2007 gehört die Romina Mineralbrunnen GmbH zu 100 Prozent zur Franken-Brunnen-Gruppe mit Sitz in Neustadt an der Aisch (bei Nürnberg). Dieser Firmenverbund hat sieben Standorte in Süd- und Ostdeutschland: Neustadt/Aisch, Bad Camberg, Bad Kissingen, Bad Windsheim, Eilenburg, Reutlingen und Sinzig. Gesellschafter von Franken Brunnen sind sechs Mitglieder der Familien Beyer, Hufnagel und Piehl. (GEA)