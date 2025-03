Bitbase mit Hauptsitz Reutlingen profitiert von Neuausrichtung

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Unternehmensgruppe Bitbase mit Hauptsitz in Reutlingen profitiert von ihrer Neuausrichtung. Sie konzentriert sich nun auf Software-Entwicklung, auf Beratung zur Regelkonformität (Compliance) und auf die eigene Plattform Kameon. Dies berichteten die geschäftsführenden Gesellschafter José Enrique Gómez Asbeck, 49, und Volker Baisch, 45, bei einem Pressegespräch.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/2024 (30. Juni) sei der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 13 Prozent auf 6,161 Millionen gestiegen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) habe sich um 19 Prozent auf 1,083 Millionen Euro erhöht. Auf Nachfrage des GEA erklärte Gómez Asbeck, auch unterm Strich seien »schwarze Zahlen« geschrieben worden. Bei einer Bilanzsumme von 3,5 Millionen Euro liege die Eigenkapitalquote über 30 Prozent.

Beschäftigte in sechs Orten

Vier Wirtschaftsinformatik-Studenten der Hochschule Reutlingen, darunter Gómez Asbeck und Baisch, waren 2002 die Gründer der heutigen Firma BBG Bitbase Group GmbH. Zum Firmenverbund gehören nun die Kameon GmbH, Berlin, sowie drei Auslandsgesellschaften in Tunesien, Spanien und (seit Anfang März) in Indien dazu.

Die fünf Schwesterfirmen beschäftigen derzeit zusammen über 50 Personen aus 20 Nationen an sechs Standorten, davon 40 Prozent in Reutlingen, 20 Prozent in Berlin und 40 Prozent in Tunis (Tunesien), Bilbao (Spanien), Czernowitz (Ukraine) und Srinagar (Indien). In Vollzeitstellen umgerechnet seien 36 (Vorjahr: 33) Menschen für die Bitbase-Gruppe tätig, hieß es. Gesellschafter der fünf Unternehmen sind Gómez Asbeck und Baisch mit jeweils 35 Prozent sowie die leitenden Angestellten Anna Eberhard, Peter Burger und André Schneider mit jeweils 10 Prozent.

BBG Bitbase Group in Reutlingen steht den Geschäftsführern zufolge vor allem für individuelle Softwarelösungen sowie für Beratung und Unterstützung bei den Themen Datenschutz, Informationssicherheit, Risikomanagement, Lieferkettensorgfaltsgesetz und Hinweisgeberschutzgesetz. Das Unternehmen trug mit (stabil) knapp 4,5 Millionen Euro zum Umsatz der Gruppe bei.

Suche nach Investoren

Zum Wachstum der Gruppe leistete indes Kameon in Berlin mit einem Umsatzplus von zuletzt 70 Prozent auf 1,7 Millionen Euro einen großen Beitrag. Über 1,5 Millionen Euro seien in den vergangenen drei Jahren in die Standardsoftware von Kameon investiert worden, erläuterte Gómez Asbeck. Anwendungen für Auditierung und Datenschutzmanagement sowie zur Steuerung kompletter Geschäftsprozesse seien gefragt. Mit Kameon werde die Gruppe zunehmend vom Dienstleister zum Anbieter eines Produkts, so Baisch.

Im laufenden Geschäftsjahr 2024/2025 werde einen Umsatz von 6,4 Millionen Euro angestrebt. Davon sollen 2 Millionen Euro von Kameon kommen. Für das weitere Vorankommen der Berliner Firma, vor allem für Marketing und Vertrieb, sollen in einer ersten Phase 1,5 bis 2 Millionen Euro bei Investoren eingeworben werden, so die Geschäftsführer. Die gerade mit 12 Beschäftigten gegründete indische Gesellschaft solle bis 2028 auf 50 Personen wachsen. (GEA)