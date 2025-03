Betrieb von Janssen Garten- und Landschaftsbau in Betzingen eingestellt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BETZINGEN. Bei der insolventen Helmut Janssen Garten- und Landschaftsbau GmbH & Co. KG in Reutlingen-Betzingen haben alle 19 Beschäftigten Kündigungen erhalten. Der Geschäftsbetrieb des Unternehmens ist mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens zum 1. Februar 2025 eingestellt worden. Dies berichtete Insolvenzverwalter Norman Häring nun auf Anfrage des GEA. Der promovierte Rechtsanwalt aus Stuttgart sagte: »Wegen der schlechten Witterung und der schwachen Auftragslage war eine weitere Fortführung des Betriebs nicht möglich. Es hat sich auch kein Übernehmer für den Betrieb gefunden.« Dies sei auch deshalb schwierig gewesen, weil der Mietvertrag für das Firmengelände an der Carl-Zeiss-Straße bereits gekündigt gewesen sei.

Als Grund für die Schwierigkeiten des seit 1984 bestehenden Betriebs mit zuletzt zwei Gesellschaftern war bei Bekanntwerden des Insolvenzantrags im Dezember unter anderem ein verlorener Gewährleistungsprozess genannt worden. Von Dezember bis Januar haben die Beschäftigten Häring zufolge Insolvenzgeld erhalten. Gläubiger seien neben der Agentur für Arbeit auch Krankenkassen und Leasinggesellschaften. (GEA)