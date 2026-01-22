Bergfreunde aus Kirchentellinsfurt steigern Umsatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Die Bergfreunde GmbH, Online-Fachhändler für Bergsport-, Kletter- und Outdoorausrüstung, hat im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 362 Millionen Euro erzielt. Das entspricht einem Wachstum von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr und liegt damit deutlich über dem erwarteten Branchenwachstum im Outdoor- und Sportsegment, das für 2025 im einstelligen Prozentbereich prognostiziert wird, teilte das Unternehmen mit.

Insbesondere das vierte Quartal war von einer hohen Marktdynamik geprägt. Anspruchsvolle Nachfrageprognosen, teils schwer vorhersehbare Wetterbedingungen sowie ein insgesamt verhaltenes Konsumklima stellten hohe Anforderungen an Planung und Steuerung. »Ein Wachstum in dieser Größenordnung ist in der aktuellen Marktlage alles andere als selbstverständlich«, sagt Matthias Gebhard, Co-CEO der Bergfreunde. »Es zeigt, dass uns unser Geschäftsmodell auch unter schwierigen Rahmenbedingungen trägt und wir in den vergangenen Jahren die richtigen strukturellen Entscheidungen getroffen haben.«

Der Outdoor-Onlinehändler beschäftigt am Verwaltungsstandort Kirchentellinsfurt und Logistikstandort Ergenzingen insgesamt 700 Mitarbeiter. (GEA)