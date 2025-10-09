Bei »Wohnwagen-Wanner« in Dußlingen geht's weiter

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUßLINGEN. Dem Insolvenzverwalter Dirk Poff ist im Fall Wanner-Caravaning Werkstatt GmbH eine übertragende Sanierung gelungen. Die Unternehmer Mark Sammet und Andreas Stickel wollen mit ihrer in Gründung befindlichen Cara-Wanner GmbH von November 2025 an den Dußlinger Betrieb fortführen. Cara-Wanner mietet von Familie Wanner das 15.000 Quadratmeter große Betriebsgelände in Dußlingen und übernimmt gemäß Vertrag mit Poff von der insolventen Vorgängerfirma das Inventar sowie die rund zehn verbliebenen Beschäftigten. Dies teilten Poff, Sammet und Stickel dem GEA auf Anfrage mit.

Der Kaufmann Sammet, 57, ist derzeit Inhaber der Einzelfirma AVG-Mössingen Mark Sammet im Mössinger Stadtteil Bad Sebastiansweiler. Nach eigenen Angaben ist er seit dem Jahr 1997 als Händler für Personenwagen und seit 2015 auch für Wohnmobile und Wohnwagen tätig. Der Einzelkämpfer hat seinen Schwerpunkt auf junge Gebrauchtfahrzeuge und Wohnmobile gelegt. Er verkaufte zuletzt zwischen 80 und 100 Einheiten pro Jahr.

Vermietung von Stellplätzen geplant

Stickel, 58, ist gelernter Maurer. Eine Lehre zum Kraftfahrzeug-Mechaniker habe er wegen der damaligen Insolvenz seines Ausbildungsbetriebs nicht abschließen können – er sei aber immer stark auch an diesem Thema interessiert geblieben und habe »nebenher« einen kleinen Autohandel betrieben, erzählt er. Wie Sammet ist auch Stickel seit 1997 selbstständig. Er ist aktuell Inhaber der Einzelfirma Beton-Bohr-Zollernalb Andreas Stickel mit vier Beschäftigten in Bodelshausen, die Baudienstleistungen anbietet – vor allem Kernbohren, Wandsägen, Fugenschneiden, Abbrucharbeiten und Entsorgung.

»Ich hatte wegen der Werkstatt mit meinem bisherigen Betrieb regelmäßig Kontakt zu Wanner und kenne alle Mitarbeiter in Dußlingen«, berichtet Sammet, wie es zum Kontakt mit Poff kam. Um das Projekt zu stemmen, habe er Stickel angesprochen, der seine große Leidenschaft für Fahrzeuge betont: »Wir haben große Lust auf die neue Firma.«

Sammet und Stickel sind demnach mit jeweils 50 Prozent Gesellschafter der künftigen Cara-Wanner GmbH und werden beide als Geschäftsführer im Handelsregister eingetragen. Sammet will in Bad Sebastiansweiler aufhören. Die bisherige AVG-Mössingen solle in die neue GmbH mit Sitz wenige Kilometer nördlich an der Bundesstraße 27 in Dußlingen einfließen, kündigt er an. Stickel will seinen bisherigen Betrieb in Bodelshausen an einen bisherigen Mitarbeiter übergeben, teilt er mit. Die neue Cara-Wanner GmbH strebe keinen Händlervertrag, sondern Serviceverträge mit Herstellerfirmen an, erläutern Sammet und Stickel. Sie wollen sich im Verkauf auf junge Gebrauchtwagen und Wohnmobile sowie Wohnwagen konzentrieren und auch die Vermietung von Stellplätzen auf dem großen Dußlinger Areal anbieten.

Insolvenzverfahren eröffnet

Wie berichtet, hatte die Wanner-Caravaning Werkstatt GmbH mit damals 11 Beschäftigten nach einem Einbruch beim Neuwagenverkauf Anfang August beim Amtsgericht Tübingen Insolvenzantrag gestellt. Das Gericht hat Anfang Oktober das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Schuldnerin wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung eröffnet und den promovierten Tübinger Rechtsanwalt Poff, 49, zum Insolvenzverwalter bestellt. Es hat zudem die Insolvenzgläubiger aufgefordert, ihre Insolvenzforderungen bis zum 12. November 2025 bei Poff schriftlich anzumelden.

Poff sagte dem GEA nun, dass es Anhaltspunkte für strafrechtlich relevante Vorgänge vor dem Insolvenzantrag gebe. Die Ermittlungen gegen den bisherigen Geschäftsführer oblägen nun der Staatsanwaltschaft. (GEA)