Bei Krämer in Reutlingen geht es weiter

REUTLINGEN/STUTTGART. Die Krämer Automotive Systems GmbH, Reutlingen, mit 18 Beschäftigten hat ihren Mitte Juli beim Amtsgericht Tübingen gestellten Insolvenzantrag Ende August zurückgenommen. Hintergrund sind neue, große Aufträge, die das Unternehmen noch vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens erhalten hat. Dies teilte die Sympra GmbH, Stuttgart, Agentur für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, auf Anfrage des Reutlinger General-Anzeigers im Auftrag von Krämer Automotive Systems mit.

In einer neuen Bekanntmachung des Amtsgerichts Tübingen über Krämer heißt es, die angeordneten Sicherungsmaßnahmen gemäß Paragraf 21 Insolvenzordnung seien aufgehoben worden. Entsprechend wird auch in einem neuen Handelsregistereintrag Anfang September auf diesen Beschluss des Amtsgerichts Tübingen verwiesen.

Zu den Sicherungsmaßnahmen hatte unter anderem die Bestellung des Tübinger Rechtsanwalts Dirk Poff zum vorläufigen Insolvenzverwalter bei Krämer gehört. Poff teilte auf Anfrage dieser Zeitung nun mit, dass er in dieser Angelegenheit nicht mehr tätig sei.

Wachstum im Blick

Krämer Automotive Systems ist nach eigenen Angaben Innovations- und Entwicklungspartner namhafter Automobilhersteller bei den Themen Infotainmentsysteme, digitale Cockpits und Fahrerassistenzsysteme. Die Firma besteht seit 1974. Geschäftsführer sind Gabriele Müller, 64, und Hans-Peter Schmidt, 66. Sympra schickte dem GEA ein Statement von Schmidt. Darin heißt es: »Nach einer herausfordernden Phase, die vor allem durch die Verschiebung mehrerer Großaufträge geprägt war, meldet sich das Unternehmen eindrucksvoll zurück: Heute steht es auf einer äußerst soliden wirtschaftlichen Basis und verfügt über eine starke Auftragslage.« Das Unternehmen habe auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten können. Es setze nach mehreren Aufträgen und einem neuen Großauftrag auf Wachstum und Zukunftssicherung.

Sympra teilte ergänzend mit, es sollten 16 verschiedene Stellenprofile ausgeschrieben werden. Krämer Automotive Systems habe seinen Rechtssitz in Reutlingen und eine Niederlassung in Pfullingen. In Pakistan und China gebe es Tochterfirmen. (GEA)