Bei Dürr Samen in Rommelsbach geht's nach Insolvenz weiter

REUTLINGEN ROMMELSBACH. Für den insolventen, seit dem Jahr 1870 bestehenden Samengroßhandel Dürr in Reutlingen-Rommelsbach gibt es eine Fortsetzungslösung. Nach intensiver Suche in Zusammenarbeit mit Insolvenzverwalter Dirk Poff sei mit der MuM Industriebeteiligungen GmbH (Wuppertal), Tochterfirma der GCI Management Consulting GmbH (München), »eine ideale Partnerin« als Gesellschafterin gefunden worden, teilte das Unternehmen mit. Somit stehe der Betrieb »wieder auf einer soliden finanziellen Basis«. Der Großteil der Arbeitsplätze (19 von 20) sei dadurch gesichert worden.

Seit Anfang Mai firmiere der Betrieb unter der neu gegründeten Dürr Samen GmbH mit Sitz in Reutlingen-Rommelsbach. GCI Management Consulting verfüge über langjährige Erfahrung und ein tief greifendes Verständnis des Saatguthandels. Dieses spezifische Branchen-Know-how und das weitreichendes Netzwerk von GCI hülfen, Dürr Samen »strategisch weiterzuentwickeln und nachhaltiges Wachstum zu fördern«, heißt es im Pressetext weiter.

Der Geschäftsbetrieb in Rommelsbach wird demnach unverändert fortgeführt. Dies betreffe die Geschäftsführung durch Stephan Schwenk und seine Frau Melanie, die Organisation, die Produktion und den Versand.

1870 gegründet

Die bisherige Einzelfirma Dürr Samen Stephan Schwenk e.K. (eingetragener Kaufmann) war nach eigenen Angaben infolge von Problemen bei einem Großprojekt in eine finanzielle Schieflage geraten und hatte im vergangenen November beim Amtsgericht Tübingen Insolvenzantrag gestellt. Das Gericht hat das Insolvenzverfahren zu Jahresbeginn eröffnet und den promovierten Tübinger Rechtsanwalt Poff, 48, zum Insolvenzverwalter bestellt.

Der Samengroßhandel Dürr wurde 1870 in Gönningen gegründet und zog in den 1950er-Jahren nach Reutlingen und 1983 nach Rommelsbach um. Seit 1975 wird er von Familie Schwenk betrieben, seit 2008 steht Stephan Schwenk, 46, an der Spitze des Betriebs. Beliefert werden Gärtnereien in ganz Deutschland. Saatgut verlässt Rommelsbach, um andernorts zu Blumen, Gemüse oder Rasen heranzuwachsen. Blumen und Steckzwiebeln erweitern das Sortiment. (GEA)