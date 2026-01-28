Bauwirtschaft im Land »scharrt mit den Hufen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. »Wir scharren mit den Hufen«, beschreibt Markus Böll vor Journalisten in Stuttgart die Lage seiner Branche. Der Präsident der Bauwirtschaft Baden-Württemberg merkt an, die Unternehmen hielten trotz jahrelanger Krise ihre Beschäftigten – in der Hoffnung auf deutliche Besserung, »um nach der Durststrecke leistungsstark zu sein«. Im vergangenen Jahr habe sich die Baukonjunktur im Land stabilisiert, so Böll. Für 2026 sehe er Lichtblicke, aber noch keine »eklatante Erholung«. Sorgenkind bleibe der Wohnungsbau.

Dieser komme nur sehr langsam aus der Krise, stellt Böll fest. Im Südwesten bestehe ein Bedarf an etwa 60.000 neuen Wohnungen pro Jahr. 2024 wurden 36.000 neue Wohnungen fertig gestellt, 2025 mutmaßlich weniger (die Statistik ist noch nicht veröffentlicht). Die Baugenehmigungen für Wohnungen sind im vergangenen Jahr von Januar bis November im Land zwar um 13 Prozent auf knapp 27.500 gestiegen. »Sie liegen aber nach wie vor deutlich unter dem Niveau des Vorkrisenjahres 2021«, sagt Böll.

Forderungen zur Landtagswahl

Im Hinblick auf die Landtagswahl am 8. März fordert der Verbandspräsident daher mehr staatliche Förderung und steuerliche Anreize, »um privates Kapital für den Wohnungsbau zu mobilisieren«. Das Land solle mehr Mittel für die soziale Wohnraumförderung bereitstellen. »Überfällig ist auch eine Senkung der Grunderwerbsteuer. Beim Ersterwerb sollte diese Steuer ganz entfallen«, verlangt Böll. Der Bund könnte mit einer Sonderabschreibung im Mietwohnungsbau und mit einer linearen Abschreibung bei selbstgenutztem Wohneigentum etwas gegen den Wohnungsmangel unternehmen.

Sabine Schmucker, Vizepräsidentin der Bauwirtschaft Baden-Württemberg, verweist darauf, dass ein Drittel der Landesstraßen sanierungsbedürftig und fast jede zehnte Brücke an Bundes- und Landstraßen schadhaft seien: »Die Verkehrsinfrastruktur in Baden-Württemberg ist marode.« Sie fordert eine Erhöhung des Straßenbaubudgets und eine personelle Aufstockung der Straßenbauverwaltung. »Wohnungs- und Straßenbau sind eng mit der Politik verknüpft. Uns ist es daher wichtig, dass Bauen und Infrastruktur in der nächsten Landesregierung vorkommen und gemeinsam gedacht werden«, fügt Thomas Möller, Hauptgeschäftsführer der Bauwirtschaft Baden-Württemberg, hinzu.

Blick auf die Bausparten

In den ersten elf Monaten 2025 ist der Umsatz im Bauhauptgewerbe bei den Betrieben mit 20 und mehr Beschäftigten im Land gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,6 Prozent auf 14,767 Milliarden Euro gestiegen. Dabei sank der Umsatz im Wohnungsbau um 2,6 Prozent auf knapp 3 Milliarden Euro. Im Wirtschaftsbau (plus 3,7 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro) und im öffentlichen Bau (plus 4,5 Prozent auf 5 Milliarden Euro) gab es Zuwächse. Die betrachteten Betriebe beschäftigten 72.507 Personen, 2,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Insgesamt steht die Branche im Land – mit den Betrieben unter 20 Beschäftigten – für 116.203 Mitarbeitende.

Für 2026 rechnet der Verband mit einem nominalen Umsatzplus von 4,1 Prozent. Neben der Verbesserung durch mehr Wohnungsbaugenehmigungen trägt laut Böll zu dieser Vorhersage vor allem der Auftragseingang im Wirtschaftsbau bei. Dieser profitiere von Großprojekten in der Schienen- und Energieinfrastruktur sowie im Kabelleitungstiefbau profitiert. (GEA)