Advanced Unibyte in Metzingen hat ein ungewöhnlich gutes Geschäftsjahr 2022/2023 hinter sich, das am 31. März zu Ende gegangen ist. Der Umsatz des Informationstechnologie (IT)-Unternehmens stieg gegenüber dem Geschäftsjahr zuvor um über 40 Prozent auf 97 Millionen Euro. Dies berichtete der alleinige geschäftsführende Gesellschafter Sandro Walker bei einem Pressegespräch.

Sandro Walker, geschäftsführender Gesellschafter der Advanced Unibayte GmbH in Metzingen, führt ein mobiles Rechenzentrum vor. Foto: Steffen Schanz Sandro Walker, geschäftsführender Gesellschafter der Advanced Unibayte GmbH in Metzingen, führt ein mobiles Rechenzentrum vor. Foto: Steffen Schanz

