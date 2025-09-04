43 Entlassungen bei Eissmann in Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Beim insolventen Automobilzulieferer Eissmann in Bad Urach haben 43 Beschäftigte auf Ende November 2025 Kündigungen erhalten. Mit Arbeitnehmervertretern sind ein Interessenausgleich und ein Sozialplan vereinbart worden. Dies teilte ein Sprecher des Insolvenzverwalters Holger Leichtle auf GEA-Anfrage mit. Hintergrund sind demnach Gespräche mit einem ernsthaft interessierten Investor über zu hohe fixe Kosten.

Zuvor hatte diese Zeitung ein anonymes Schreiben erhalten, in dem von den Entlassungen die Rede war, »obwohl der neue Investor den Kaufvertrag immer noch nicht unterschrieben hat«. Zudem hieß es darin, die betroffenen Beschäftigten seien sofort freigestellt worden. Und: »Manche waren über 20 Jahre in der Firma. Kein Dank, keine Übergabe … und tschüss.« Das Ganze zudem, obwohl seit dem Insolvenzantrag schon sehr viele das Unternehmen verlassen hätten.

Bedeutung am Markt

Wie berichtet, hatte die Eissmann Group Automotive Ende Februar und Anfang März 2024 Insolvenzanträge für fünf Gesellschaften in Deutschland mit damals zusammen knapp 1.000 Beschäftigten gestellt. Eine Tochterfirma mit Sitz in Nürnberg mit 16 Beschäftigten wurde rasch im Wege einer übertragenden Sanierung verkauft. Da sich für die Tochterfirma in Gera (Thüringen) kein Investor fand, sei der Insolvenzverwalter Leichtle gezwungen gewesen, den zuletzt 250 Beschäftigten dort zum 31. August 2025 zu kündigen, so dessen Sprecher – zumal es keine Aufträge mehr gegeben habe. Bei Insolvenzantrag waren in Gera 405 Personen für die Eissmann tätig gewesen.

Leichtle, 54, betont der Mitteilung seines Sprechers zufolge, dass der Geschäftsbetrieb an den verbleibenden Standorten der Unternehmensgruppe (Bad Urach, Münsingen und Pirna/Sachsen) im Insolvenzverfahren stabil fortgeführt werde. Dies spreche insgesamt weiterhin für die Produkte, die das Unternehmen herstelle und dokumentiere dessen Bedeutung am Markt. Der strukturierte Investorenprozess dauere an.

Neues Führungsduo

Bei Insolvenzantrag wurden für Bad Urach 258 Beschäftigte, für Pirna 285 und für Münsingen 10 genannt. Aktuelle Zahlen dazu konnte Leichtles Sprecher kurzfristig nicht nennen. Die Eissmann Group Automotive, 1964 grründet, beliefert wesentliche Automobilhersteller mit verschiedenen Fahrzeuginnenraumkomponenten (Beispiele: Verkleidungsteile, Mittelkonsolen und Schaltgriffe).

Laut Handelsregister hat Eissmann seit Kurzem mit Hugo Kersten Bachmann, 53, und Thomas Martin Merkel, 35, ein neues Führungsduo. Der bisherige Geschäftsführer Claus Rudolf, 57, habe das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 30. Juni 2025 verlassen, berichtete der Sprecher Leichtles. Rudolf habe maßgeblichen Anteil daran gehabt, dass der Investorenprozess vorangeschritten sei und die Geschäfte weitgehend störungsfrei fortgeführt werden konnten. (GEA)