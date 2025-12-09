12 Beschäftigte kümmern sich in Metzingen um 760 Millionen Euro

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Einst wurden in den Büros der Alten Schmiede in Metzingen die Geschäfte der (untergegangenen) Firma Henning gesteuert. Seit anderthalb Jahren betreuen dort die 12 Beschäftigten der PT Asset Management GmbH (PTAM) 750 Kunden und verwalten 760 Millionen Euro Kundengelder. Das Unternehmen, das seit 1998 besteht, zähle sich heute zu den führenden unabhängigen Vermögensverwaltern in Europa, berichtet der geschäftsführende Gesellschafter Klaus Peter Lehr, dem GEA. Er zeigt sich zufrieden mit dem neuen Firmensitz nach dem Umzug innerhalb Metzingens – und mit den Geschäften von PTAM.

Lehr zufolge hat PTAM 2024 einen Umsatz (bestehend aus Honoraren und Vergütungen für das Fondsmanagement) von 6,452 Millionen Euro erzielt, nach 4,929 Millionen Euro im Jahr 2023. Der Jahresüberschuss lag demnach bei 414.000 (Vorjahr: 410.000) Euro. Auf die Frage nach der Entwicklung von Umsatz und Gewinn im zu Ende gehenden Jahr 2025 antwortet der Geschäftsführer knapp: »voraussichtlich steigend.«

Arbeit gegen Honorar

PTAM hat eine Zulassung als Wertpapierinstitut und unterliegt der Kontrolle durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin, Bonn und Frankfurt). Die Firma bietet individuelle Vermögensverwaltung für gut situierte Privatkunden, gemeinnützige Stiftungen, institutionelle Investoren und Family Offices an, aber auch eine digitale, von menschlichen Experten mitbetreute Vermögensverwaltung (Marke: »Ai do capital«) für Anlagen ab 25.000 Euro.

Zudem habe PTAM in Zusammenarbeit mit dem belgischen Mathematikprofessor Stefan Duchateau drei Mischfonds (mit Aktien und Anleihen) und, ganz frisch, einen reinen Aktienfonds auf den Markt gebracht, erläutert Lehr. Von den aktuell von PTAM betreuten 760 Millionen Euro entfielen 310 Millionen Euro auf die Vermögensverwaltung und 450 Millionen Euro auf die vier Investmentfonds.

»Als unabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung steht uns das globale Investmentuniversum ohne Produktgebundenheit zur Verfügung«, stellt Lehr fest. Entsprechend befassten sich die erfahrenen Experten von PTAM mit Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen in etlichenen Währungen und Laufzeiten, mit verschiedenartigen Fonds und mit Rohstoffen. »Wir arbeiten in der Vermögensverwaltung gegen Honorar, also nicht auf Provisionsbasis«, stellt Lehr einen Unterschied zu den meisten Mitbewerbern heraus.

In Gesprächen mit den Kunden gehe es – je nach Risikobereitschaft – darum, eine individuelle Strategie zu erarbeiten und umzusetzen. Die Kunden von PTAM wohnten überwiegend in Baden-Württemberg und Bayern, aber teilweise auch in Norddeutschland, Großbritannien und Italien. »Wir verlieren Kunden nur, wenn sie sterben. Wir sind noch nie verklagt worden«, sagt der Geschäftsführer.

Wenn sich der Kreis schließt

Der Diplom-Betriebswirt Martin Eininger und der Diplom-Bankbetriebswirt Lehr hatten 1998 in Dettingen/Erms die Eininger & Lehr GmbH gegründet. An dieser beteiligte sich 2003 die Phoenix Trust AG (München), was mit der Aufnahme dreier weiterer Gesellschafter verbunden war. Im selben Jahr erfolgte die Umfirmierung in Phoenix Trust E&L Asset Management AG.

Seit 2013 heißt das Unternehmen PT Asset Management GmbH (PTAM). Die Gründer Eininger, 64, und Lehr, 67, halten mit zusammen 55 Prozent die Mehrheit der Anteile. Eininger wirkt als Beiratsvorsitzender, Lehr als geschäftsführender Gesellschafter. Seit Oktober hat PTAM mit Stephan Natrop, 36, Master of Science in Finance, einen zweiten Geschäftsführer.

Für Lehr persönlich hat sich mit dem neuen Firmensitz der Kreis geschlossen. Denn vor über 50 Jahren, erzählt er, »habe ich als Ferienjobber bei der Henning Gesenkschmiede gearbeitet«. Damals habe er nicht daran gedacht, dass er später in seinem Leben mal im Chefzimmer dieses Betriebs sitzen würde. (GEA)