Zwei Tonnen Fleisch: So erfolgreich war das Schlachtfest in Dapfen

DAPFEN. Natürlich freute man sich in Dapfen über das herrliche Spätsommerwetter, auch wenn dieses nicht unbedingt zur Hauptattraktion Schlachtplatte mit Kesselfleisch, Blut- und Leberwürsten samt Sauerkraut passen wollte. Denn das ist eigentlich ein typisches Essen für herbstliche Tage. Trotzdem war die herzhafte Delikatesse gefragt, viele Gäste waren vor allem ihretwegen gekommen, weil sich die Dapfener Festgemeinschaft damit bis weit über den Ort hinaus einen Namen gemacht hat. Die vielen fleißigen Helfer hatten über die drei Festtage von Freitag bis Sonntag alle Hände voll zu tun, um ihre Gäste aufs Beste zu verwöhnen.

Rund zwei Tonnen Fleisch und Wurst kamen auf die Teller, außerdem frisches Bauernbrot aus dem Backhaus und etwa 700 Kilogramm deftiges Sauerkraut. Die Zubereitung dessen liegt längst in der Hand der Familie Knoll. Über Jahrzehnte hinweg standen Gerlinde und Roland Knoll am Herd. Seit einigen Jahren ist es ihre Tochter Daniela Unterwandling, die gemeinsam mit Mann, Bruder, zwei Schwägerinnen und einigen freiwilligen Helfern diese Köstlichkeit zubereitet. »Nach Rezept von der Oma«, wie sie verriet. Doch worin das Geheimnis liegt, dass ihr Sauerkraut so zart und fein schmeckt, hat sie nicht verraten. »Wacholderbeeren kommen natürlich rein und verschiedene Gewürze«. Und das Wichtigste: Es wird in großen Dampfkesseln rund zweieinhalb Stunden gegart, immer 60 Kilogramm auf einmal. Am Samstag ging es los in aller Frühe los, der letzte Kessel wurde spät abends noch angesetzt und dann am Sonntagmorgen aufgewärmt. Denn, so verriet Daniela Unterwandling, aufgewärmt schmeckt das Sauerkraut sowieso am besten.

Dazu wurde traditionell Bier aus Zwiefalten ausgeschenkt, denn Regionalität ist das, was das Schlachtfest Dapfen seit Jahrzehnten ausmacht. Nicht nur bei der Schlachtplatte, deren Fleisch und Würste vom Metzger nebenan kommen, sondern eben auch beim mild gehopften, süffigen und malzigen Festbier. Das Saisonbier wurde laut Brauer Peter Baader aus bester Braugerste von zahlreichen Landwirten in unmittelbarer Umgebung gebraut. Sie zogen am Samstagabend – wie bereits die Jahre zuvor – ins Zelt ein, um sich für ihre Arbeit feiern zu lassen. »Es ist wichtig, dass man weiß, was man isst und trinkt und woher es kommt«, sagte Baader. Den Fassanstich übernahm Landwirt Armin Weber aus Steingebronn. Für Bürgermeister Klemens Betz war es in seiner Amtszeit das 32. und auch das letzte Schlachtfest, das er eröffnen konnte. Er lobte die Tradition, die dahintersteckt: »1969 wurde das erste Schlachtfest gefeiert. Damals wurde das gemeindliche Schlachthaus eingeweiht und das gesamte Geschirr geklaut. Seit 1977 wird es mit Ausnahme der beiden Corona-Jahre jedes Jahr als eines der größten Traditionsfeste in der Region veranstaltet«. Betz hob das »überragende Engagement der vielen Ehrenamtlichen« hervor.

Musikalisch umrahmt wurde dieser offizielle Start mit bester Blasmusik von »Alb 7« aus Engstingen, im Anschluss heizten die »Jungen Illertaler« im Zelt kräftig ein. Auftakt des Schlachtfestes machte DJ Danny Malle bereits am Freitagabend mit der »Malle Alarm«-Party, zu der laut Siegfried Noll viele Besucher gekommen waren und beste Stimmung herrschte. Sogar ein Flug nach Mallorca konnte dabei verlost werden. Der Sonntag war wie immer der Hauptfesttag. Nach dem Zeltgottesdienst spielte der Musikverein Altheim zum Frühschoppen auf, im Anschluss waren die Musikvereine aus Upfingen und Eglingen mit bester Blasmusik zu hören. Dank des sommerlichen Wetters machten viele Radfahrer und Wanderer beim Festzelt halt, um eine wohlverdiente Rast einzulegen und kulinarische Köstlichkeiten zu genießen. (GEA)