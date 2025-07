Zwei Köche von der Alb sind im Sterne-Himmel

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL/HAYINGEN. Die Sterne des Hotel- und Restaurantführers Guide Michelin sind Symbole für höchste kulinarische Qualität. Seit 1994 finden die Tester, die beim Guide Inspektoren heißen, diese auf den Tellern von Gerd Windhösel (64) in seinem Erpfinger Romantik Hotel und Restaurant Hirsch. Und seit 2024 auch bei Simon Tress (42) in seinem noch jungen, vor fünf Jahren eröffneten Lokal 1950 in Hayingen-Ehestetten. Die beiden Köche verkörpern die Region, die Schwäbische Alb - als Menschen und mit ihren Gerichten auch auf den Tellern in ihren Restaurants. Die Familienbetriebe, die sie übernommen haben, haben sie mit Akribie, Leidenschaft und Motivation konsequent weiterentwickelt und sind im Michelin-Sterne(n)himmel gelandet.

Gerd Windhösel kombiniert Fisch und Fleisch: Forelle und Gewürzschweinebauch. Foto: Beate Armbruster Gerd Windhösel kombiniert Fisch und Fleisch: Forelle und Gewürzschweinebauch. Foto: Beate Armbruster

Ein Restaurant, das einen Stopp wert ist - so ist die Definition für einen Stern im Guide Michelin. Ein Stopp lohnt sich also auf der Schwäbischen Alb - sowohl in Erpfingen als auch in Ehestetten: Beiden Küchen von Windhösel und Tress haben die Inspektoren beste Produktqualität, Finesse, Know-how des Küchenchefs, Originalität der Gerichte, ausgeprägte Aromen und Beständigkeit - so einige Bewertungskriterien - attestiert. Über Gerd Windhösel schreibt der Guide Michelin, der Erpfinger setze »auf eine angenehm schnörkellose Küche - saisonal-klassisch und auch gerne traditionsbewusst, aber immer auf hohem Niveau«. Im 1950 findet man laut Restaurantführer »eine Küche mit eigener Idee, nicht von der Stange und ein Paradebeispiel für Nachhaltigkeit«.

»Es geht darum, bewusst gut zu kochen«

Gibt's Parallelen, welche Unterschiede bestehen? Der GEA hat beide Köche, die jüngst erneut den Michelin-Stern erhielten, an einen Tisch gebracht und über ihre Arbeit als Sternekoch gesprochen. Welche kulinarische Philosophie Gerd Windhösel und Simon Tress leben, »ist nicht deckungsgleich, aber vom Ansatz ähnlich«, sagt der Erpfinger. Es gehe darum, »bewusst gut zu kochen«. Mit Produkten aus der Region. Jeder auf seine Art ist Pionier seiner Zeit. Vor 30 Jahren mag man noch belächelt worden sein, wenn die Schwäbische Alb und ihre Produkte im Zusammenhang mit höchstem kulinarischen Niveau und Genuss genannt worden sind. Kutteln statt Kaviar. Gerd Windhösel hat diesen Weg aber konsequent beschritten. Er hat junge Landwirte angesprochen, ob sie Lust hätten, etwas anderes anzubauen als die üblichen Kulturen. Er hat das Alblamm, das damals noch nicht in aller Munde war, vom Nischenprodukt zum Star eines Gerichts gemacht. Und den Kreis seiner Lieferanten stetig erweitert. Klassisch-französisch inspiriert mit Bezug zur Landschaft, in der er aufgewachsen ist: »Die Region soll sich auf dem Teller widerspiegeln.«

Dieses Gericht von Simon Tress hat zwei Hauptakteure: Kohlrabi und Bohne. Foto: PR Dieses Gericht von Simon Tress hat zwei Hauptakteure: Kohlrabi und Bohne. Foto: PR

Simon Tress hat 30 Jahre später etwas geschafft, was es vorher so noch nie gab - und das in einer eher kargen Region: »Wir sind das erste 100 Prozent Bio-Fine-Dining-Restaurant in Europa, das mit einem Stern ausgezeichnet ist.« Stolz schwingt mit, denn auch dieser Weg ist einzigartig und Tress geht ihn kompromisslos. Alle Zutaten - »außer Salz« - stammen aus einem Umkreis von 25 Kilometern, sind in Bio- und Demeterqualität. Fleisch ist bei allen Gerichten Beilage, wenn vom Gast gewünscht, Gemüse das Hauptprodukt. Gepaart mit Kreativität und aus dem Verständnis des ökologischen Landbaus heraus genießt außerdem Transparenz in seinem Konzept Priorität. Zu jedem Gericht werden die Gäste über Zutaten, deren Herkunft, Produzenten, über CO 2 -Ausstoß und die für deren Transport zurückgelegten Kilometer informiert. Konsequenz auch hier: Dies passiert bis zum kleinsten Zweig Rosmarin. Nachhaltigkeit und Regionalität entsprechen dem Zeitgeist, aber verkommen derzeit häufig zu Modetrend und Plattitüde. Für Tress heißt das: Man muss mit Fakten, Qualität und gelebtem Selbstverständnis hinterlegen, was sich dahinter verbirgt.

»Simon Tress hat sein Konzept minutiös auf dem Reißbrett entworfen«

Als Gerd Windhösel das Dorfgasthaus 1989 von seinen Eltern übernommen hat, war nicht der Plan, sich einen Stern zu erkochen. »Einfach gut kochen« - das war und ist sein Credo bis heute. Alles lief »weniger rasant, weniger kometenhaft als bei Simon«, der sein Konzept minutiös auf dem Reißbrett entworfen habe, der nimmermüde tüftelt. Worin sie beide sich nicht unterscheiden, ist die »intensive Arbeit«, die sie investieren, sagt Simon Tress, auch mit Hochachtung vor dem 22 Jahre älteren Kollegen, der es damals ohne die heutige Technik und soziale Medien geschafft hat, Menschen - Gäste von Kiel bis München und darüber hinaus - zu einem Stopp auf der Schwäbischen Alb zu bewegen, wie es der Guide Michelin für beide ja empfiehlt. Ohne die Erpfinger zu vergessen oder auszuschließen.

Augen- und Gaumenschmaus: Gerd Windhösel serviert Albwagyu mit Pastinaken, Linsen und Holunderbeeren. Foto: Beate Armbruster Augen- und Gaumenschmaus: Gerd Windhösel serviert Albwagyu mit Pastinaken, Linsen und Holunderbeeren. Foto: Beate Armbruster

Ehrlichkeit - dafür stehen beide Köche. »Ich kann nur kochen, was ich kann«, sagt Simon Tress, der bekennt: »Ich bin kein Fisch-Experte.« Den Gast für ein vegetarisches Menü nach Ehestetten zu locken - dazu gehört einiges. Fernab des Großstadttrubels. In Berlin, München, Hamburg, Stuttgart wäre das kein Thema. »Man muss überzeugt sein, von dem, was man tut. Leistung kann man nur bringen, wenn man Spaß hat«, sagt Gerd Windhösel. »Man muss jeden Tag abliefern«, bestätigt Simon Tress. Und dabei die Leichtigkeit nicht verlieren. Sternegastronomie ist kein Selbstläufer. Die diesjährige Vergabe der begehrten Sterne zeigt: Einige von Tress' und Windhösels Kollegen haben die Auszeichnung auch verloren.

»Hinter dem Angebot steht ja auch eine Leistung«

Nicht erst seit der Pandemie steht die Branche vor Herausforderungen. "Wenn die Bevölkerung nicht gut drauf ist, konsumiert sie nicht", sagt Windhösel. Die allgemeine wirtschaftliche Situation geht mit Konsumverzicht einher. Und "Genuss und Konsum gehören zusammen." Simon Tress ergänzt: "Und wir müssen eben die Leute erst hoch auf die Alb bringen." Da bedarf es Kreativität und stetiger Arbeit. Für den 42-Jährigen heißt das: Alle drei Monate wechselt das Menü, damit der Gast bei häufigeren Besuchen immer neu überrascht wird. Und natürlich spielt die Kalkulation eine Rolle. "Ich muss extrem wirtschaftlich arbeiten." Am Ende sollte ein Gastronom seine kompletten Kosten an den Kunden weitergeben, »Hinter dem Angebot steht ja auch eine Leistung«, sagt Windhösel. Und Personalaufwand. Gute Produkte haben ihren Preis, im Grunde sind sie aber preiswert - "nicht billig", wie Windhösel betont - und sie sind ihren Preis wert. Wenn Menschen 100 Euro und mehr für einen Stadionbesuch ausgeben, kritisiert das niemand, wenn ein Menü in einem Sternelokal ähnlich viel kostet schon.

Unerwartetes Geschmackserlebnis: In diesem Gang verarbeitet Simon Tress Sellerie und Birne. Foto: PR Unerwartetes Geschmackserlebnis: In diesem Gang verarbeitet Simon Tress Sellerie und Birne. Foto: PR

»Trotzdem darf man nicht vergessen, wo wir sind«, sagt Simon Tress. Nämlich auf der Alb. Und Sterneküche darf keine exklusive Feinschmecker-Enklave für einen elitären Zirkel von Vielverdienern, sondern sollte für jeden erschwinglich sein. Im 1950 weht außerdem ein familiärer Geist. Auch das ist ein Wandel in der Welt der Spitzengastronomie. Weniger Chichi, weniger Schickeria, weniger steife Regeln. Wenn Simon Tress die Gäste begrüßt, sagt er: »Ich bin der Simon.«

»Ich habe mir geschworen, nie mit Pinzette anzurichten«

Leistungsbereit und Vorbildfunktion: Das trifft auf beide Köche zu. Jeder steht in seinem Restaurant selbst am Herd. An jedem Öffnungstag. Junge Leute zu Höchstleistungen motivieren, das leben beide in ihren Betrieben. Und das nicht durch Druck. Vorbei die Zeiten, in denen ausnahmslos ein rauer Ton in der Küche und der Patron als Choleriker und in schönster Sonnenkönig-Manier über sein Personal herrschte. Simon Tress bemüht da gern das Bild von Fußballmannschaft und Trainer - beide sind übrigens Mitglied der Deutschen Fußballmannschaft der Spitzenköche und -restaurateure. »Früher war das Personal Knecht und Diener seines Meisters. Das ist heute nicht mehr zeitgemäß«, sagt der Ehestetter. Klar, »wir wollen uns weiterentwickeln«, sagt Gerd Windhösel. Spitzengastronomie ist eine Teamleistung, auch die Küchenmannschaft muss da mitziehen, »das geht nicht nur mit Streicheleinheiten«. Aber den Willen eines Mitarbeiters brechen, »sich menschlich daneben benehmen«, das bedeutet den beruflichen Tod, sagt der Erpfinger. Als er vom GEA erfuhr, dass er zum 31. Mal einen Stern erhalten hat, sagte er: »Ich spiele die erste Geige, aber im Orchester.« So eine Leistung kann man nur im Team erbringen. Auf dem Fußballplatz, im Konzertsaal, am Herd.

Im Hirsch kann man sich gebeizten Saibling schmecken lassen. Foto: Beate Armbruster Im Hirsch kann man sich gebeizten Saibling schmecken lassen. Foto: Beate Armbruster

Pinzette und Schäumchen - braucht's das? »Ich habe mir geschworen, nie mit Pinzette anzurichten«, sagt Gerd Windhösel. »Aber das ist ja das Schöne an unserem Berufsstand: die Vielfältigkeit. Jeder hat sein Thema, seine Philosophie.« Da gibt es kein Richtig und kein Falsch. »Wenn ich nicht diese Wurstgriffel hätte, bräuchte ich keine Pinzette«, sagt Simon Tress und lacht. Beide Köche vergleichen ihre Hände. Lachen. Apropos Vergleichen: Natürlich schaue man, was Kollegen machen. Aber »abkupfern« - das kommt für sie beide nicht infrage. »Wir sind null mit anderen vergleichbar«, sagt Simon Tress über das Konzept des 1950. Und auch Gerd Windhösel will nicht das auf den Teller bringen, was in zig anderen Restaurants landauf, landab serviert wird.

»Wenn ich nicht diese Wurstgriffel hätte, bräuchte ich keine Pinzette«

Zwei Sterne werden vom Guide Michelin für eine Spitzenküche vergeben, die einen Umweg wert ist. Ist der zweite Stern eine Option? Von Gerd Windhösel kommt ein klares Nein. »Das ist ein Bereich, der für mich zu speziell wird. Ich möchte gern meine Bodenständigkeit bewahren.« Simon Tress zögert, der Erpfinger erklärt: »Bei Simon ist das anders, der hat konzeptionell etwas anderes im Kopf, eine spezielle Art zu kochen, zu schauen, wie er die weiter nach oben treiben kann. Ich ziehe meinen Hut vor ihm, mit welcher Akribie er das umsetzt.« Lob vom Youngster auch für den 64-Jährigen: »Es ist brutal beeindruckend, wie er bei diesem schnellen Wandel auch in der Branche geschafft hat, den Stern über 31 Jahre zu halten. Als junger Mensch habe ich zu ihm aufgeschaut.« Und verneigt sich vor Gerd Windhösels Soßen, sagt er. Und beide bekräftigen: Sie begegnen sich gegenseitig mit hohem Respekt vor dem Engagement und der Leistung des anderen. (GEA)