Zum 40. Mal die Zügel fest im Griff: Jubiläums-Reitturnier in Trochtelfingen

TROCHTELFINGEN. Das Trochtelfinger Turnier hat in der Reit-Szene einen guten Namen. Das war so und das ist immer noch so. Auch in diesem Jahr richtet der Verein die Sportveranstaltung aus - es ist das 40. Turnier, das von Freitag, 29. August, bis Sonntag, 31. August, auf dem Hennenstein stattfindet. Während sonst die Reiter parallel zu Spring- und Dressurprüfungen angetreten sind, starten die Dressurprüfungen am Freitag und Samstag, Springprüfungen sind am Sonntag. Es wird die Kreismeisterschaftswertung in Springen und Dressur, Klasse-M-Wertungen und Prüfungen für Kinder geben. Der konkrete Zeitplan ist im Internet zu sehen.

Alle Prüfungen werden in diesem Jahr auf Sand abgenommen. 450 Nennungen sind eingegangen, Nachnennungen sind möglich. »Wir sind zufrieden mit den Teilnehmerzahlen«, sagt der Geschäftsführende Vorsitzende Hans Zeiler, denn sie seien eher rückläufig. Den Platz haben die Mitglieder neu gerichtet. Eine Heidenarbeit, wie Zeiler sagt. Denn unter dem Sand lagen Kunstrasenplatten. Die wurden herausgenommen und per Hand ausgeklopft - sonst hätte die Entsorgung Unsummen gekostet. Deswegen war im vergangenen Jahr das Turnier ausgefallen, deswegen wird also 2025 der runde Geburtstag gefeiert.

Das Jubiläum verspricht Spaß für Reiter, Pferd und Zuschauer: Als besondere Herausforderung können die Teilnehmer am Samstag ab circa 18 Uhr beim Reitbiathlon, den sich das Orga-Team ausgedacht hat, Geschicklichkeit und Schnelligkeit unter Beweis stellen. Dabei müssen sie einen Parcours absolvieren, vom Pferd absteigen, auf Bierfässer werfen - jeder hat drei Versuche - wieder aufsteigen, den Parcours zu Ende reiten und springen. Natürlich werden auch Strafzeiten aufgerechnet. Die Trochtelfinger haben's ausprobiert: »Es funktioniert«, sagt die Sportliche Vorsitzende Sarah Sturm.

Hinter so einem Turnier steckt ein hoher organisatorischer Aufwand. Manche Mitglieder des Reit- und Fahrvereins Trochtelfingen nehmen extra vor und nach dem Turnier für Auf- und Abbau frei. Für Zelt, Essen, Waffeln, Kuchen, Weizenstand, an dem es am Samstagabend eine Happy Hour gibt, und Bar muss gesorgt werden. Das Dressurviereck muss abgesteckt werden, das DRK engagiert werden. Ebenso Turniertierarzt und Hufschmied. Und auch die Richter werden immer schon bei den aktuellen Prüfungen fürs kommende Jahr angefragt. Aber die kämen gern, »sie werden bei uns gut versorgt«, sagt Zeiler. Und das schätzen auch die Zuschauer, die nicht zwingend mit Pferdesport zu tun haben: Manche Trochtelfinger kommen extra zum Mittagessen oder Kaffeetrinken auf die Reitanlage. Der Eintritt ist frei, sodass sich auch für Familien ein Ausflug auf den Hennenstein lohnt.

Die Turniere sind eine wichtige Einnahmequelle für den Verein mit circa 160 Mitgliedern, davon 40 Kinder und Jugendliche. Und natürlich sind Spenden gern gesehen. »Sonst wäre die Anlage nicht zu finanzieren«, sagt Zeiler, denn übers Jahr hinweg stehen immer wieder Sanierungen an. Die Reithalle wurde 1981 eingeweiht, 2008 wurde der neue Stall gebaut, der nicht nur die eigenen Schul-, sondern auch Pensionspferde der Mitglieder beherbergt. Mit zwei eigenen Pferden wurde begonnen, der Bedarf und die Nachfrage sind gestiegen, vor zwei Jahren hat der Verein das vierte Schulpferd gekauft. 4.000 bis 7.000 Euro kostet so ein Tier, plus im Monat mindestens 300 Euro für Futter, Tierarzt, Hufschmied, neue Sättel. Reitunterricht soll aber trotzdem für jeden bezahlbar sein. Auf dem Wunschzettel stehen auch ein Solarium für Pferde, eine EDV-Anlage für die Turniere. An der Beleuchtung in der Reithalle muss etwas getan werden, die Sanitäranlagen sollen saniert werden. »Es gibt laufend Wartungsarbeiten und immer etwas zu tun an so einer großen Anlage«, sagen Sturm und Zeiler.

Edwin Hugger ist die gute Seele auf der Reitanlage. Mehr als 40 Jahre ist er dem Verein treu und kümmert sich als Hausmeister ums äußere Erscheinungsbild auf dem Hennenstein. Der 75-Jährige macht in der heißen Phase vor dem Turnier erst Feierabend, wenn die Anlage picobello aussieht. Auch sonst ist er nicht selten schon um 6 Uhr da, mäht Rasen, zieht den Platz gerade oder sperrt ihn im Herbst, damit das Laub nicht in den Sand reingetreten wird. So wie sich Reiter und Pferd aufeinander verlassen können müssen, so ist es auch bei denen, die anpacken. Denn übers Jahr hinweg organisiert der Verein viele Angebote und Veranstaltungen - Lehrgänge, Reiterferien, Aktionen beim Sommerferienprogramm, Reitertag im Mai, Herbstritt und mehr: »Wir wollen für jeden etwas bieten«. (GEA)