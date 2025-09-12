Zeitreise durch 300 Jahre Stadtgeschichte von Gammertingen

Blick ins Fotoalbum einer Frau aus Düsseldorf, die im Jahr 1937 im Gebäude des Alten Oberamts Gammertingen untergebracht war.

GAMMERTINGEN. Jedes Jahr findet am zweiten Sonntag im September Deutschlands größtes Kulturevent statt: der Tag des offenen Denkmals, ein Tag, der bundesweit von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz koordiniert wird. Dann ist Gelegenheit, historische Orte zu entdecken, diesmal unter dem Motto »Wertvoll: unbezahlbar oder unersetzlich?«. »Gastgeber« öffnen Türen, die sonst für die Öffentlichkeit verschlossen sind. In Gammertingen zeigt in diesem Jahr der Arbeitskreis Altes Oberamt sein eigenes Domizil: In der Hohenzollernstraße kann das denkmalgeschützte Alte Oberamt von unten bis oben besichtigt werden. Die Besucher erwartet eine besondere Zeitreise durch 300 Jahre Gammertinger Stadthistorie.

Das Alte Oberamt ist ein Haus mit einer langen und bewegten Vergangenheit, Zeuge von 300 Jahren Gammertinger Geschichte. Es war Wohnhaus, Gasthaus, Amts- und Gefängnisgebäude sowie Schulhaus. Erbaut wurde es 1724 vom Trochtelfinger Kaufmann und späteren Oberschultheißen Heinrich Clavell. Der musste sich die Bürgeraufnahme in Gammertingen teuer erkaufen: 150 Gulden und einen guten Trunk Wein und Brot für die ganze Bürgerschaft hatte er zu berappen.

Ab 1827 war es Oberamt

1792 verkaufte Clavells Sohn das Haus an Baron Marquard Carl Anton Speth, der es unterschiedlicher Nutzung zuführte. Zunächst diente es als Obervogteiamt der Speth’schen Herrschaft, ab 1827 beherbergte es das staatliche Oberamt von Hohenzollern-Sigmaringen, ab 1851 das des Königreichs Preußen.

1925 wurde das Oberamt Gammertingen aufgehoben, das Gebäude wurde Heimstatt für Kataster- und Forstamt. Von 1933 bis 1936 war es Rathaus, dann von 1937 bis 1940 Schul- und Wohnhaus für den weiblichen Reichsarbeitsdienst. Zeitgleich waren dort an die 100 Mädchen aus dem Raum Düsseldorf untergebracht, die ihr »weibliches Landjahr« in Gammertingen verbrachten.

Nach Ende dieser Schreckenszeit beherbergte das Oberamt Lehrerwohnungen, Kindergarten, später das Progymnasium, ab 1972 dann die Förderschule. 2008 wurde das Gebäude umfangreich renoviert. Seither wird es mit seinem großzügigen Treppenhaus und den reich verzierten Stuckdecken sowohl für soziale Zwecke als auch als Museum genutzt. In den beiden unteren Etagen hat die Sozialstation St. Martin Veringen-Gammertingen ihre Räumlichkeiten, der zweite Stock beherbergt das Museum Altes Oberamt.

Arrestzelle des »Goißelhannes«

Am Sonntag kann nun das ganze Haus besichtigt werden. Elmar Heinemann, der zusammen mit Manfred Tremmel und weiteren zehn Ehrenamtlichen den Tag des offenen Denkmals organisiert und vorbereitet, freut sich darauf, den Besuchern das Haus zu zeigen. »Von den Nutzräumen bis zur Beletage. Es wird immer nobler, je weiter wir hochkommen.« Bis ganz oben zum Dachboden, der sonst nicht zugänglich ist, genauso wie die Arrestzelle im Keller, um die sich die Legende vom »Goißelhannes in Gammertinger Haft« rankt.

Gezeigt werden aber nicht nur Räume, sondern auch Schriftgut zur älteren Geschichte, Fotos und sonstige Exponate. »Eigentlich ist es keine Ausstellung, wir haben nur für den Tag der offenen Tür die Räumlichkeiten mit Leben gefüllt«, sagt Heinemann. Ganz besonders stolz ist Tremmel auf das Fotoalbum einer jungen Frau, die 1937 ihr Landjahr in Gammertingen verbrachte und der Liebe wegen blieb.

Neben dieser temporären Ausstellung gibt es am Sonntag auch Vorträge und Vorführungen. Um 13 und 15 Uhr spricht Manfred Tremmel als Vertreter des Gammertinger Stadtarchivs zur Geschichte des Gebäudes, um 14 und 16 Uhr erläutert Elmar Heinemann den Umbau des Alten Oberamts. Zeitgleich führt Saifulla Jeschke die historische Stuckziehtechnik vor. Insgesamt dürfte die Veranstaltung, die den Familiensonntag des »Gammertinger Spätsommers« bereichert, getreu des Mottos des Denkmaltags deutlich machen, wie wertvoll Denkmäler sind: Sie sind unbezahlbar und unersetzlich. (GEA)