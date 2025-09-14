Wirtshausmusik und Literarisches unter der Loretto-Linde bei Zwiefalten

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZWIEFALTEN. Die letzte von drei Veranstaltungen des Sommerprogramms unter der Loretto-Linde war auch für Organisator Günther Weber außergewöhnlich, umso mehr freute er sich über voll besetzte Tische in seinem schönen Garten. Das Interesse an der Tanz- und Wirtshausmusik aus dem 19. Jahrhundert - dargeboten von der Gruppe »Nachtschwärmer« um Gerhard Ehrlich - war groß. Vielleicht lockte aber auch die Lesung literarischer Texte aus der gleichen Epoche, vorgetragen von Heidi Halagah, die Besucher aus nah und fern. Am Samstagnachmittag eröffneten sich hoch über Zwiefalten auf dem Loretto-Hof neue Klangwelten, denn das Ensemble entführte mit Klarinetten, Kontrabass, Fagott und einem Egerländer Dudelsack in die Tonwelt von vor 150 Jahren und gab Melodien zum Besten, die einst zu Tanz, Wein und Geselligkeit einluden.

Stücke mit klaren Rändern, tänzerischer Frische und einer Portion Herzenswärme, die auch heute noch mitzureißen verstehen: Die Holzbläser trafen mit ihren klaren, hellen Tönen auf den tiefen, vibrierenden Klang des Fagotts und den improvisierenden Charakter des Egerländer Dudelsacks. Diesen, so erklärte Gerhard Ehrlich, habe es im 18. und 19. Jahrhundert in ganz Europa gegeben. Das Egerland sei Hochburg dieses besonders aussehenden Instruments gewesen, das nun beim Konzert von Andrea Ehrlich mit zwei Pfeifen (vorne Melodie, hinten Bass) und Blasebalg gespielt wurde.

Das Ensemble wusste den historischen Charme der Musik zu interpretieren, ohne den Witz und die Leichtigkeit zu verlieren, die diese Mischung aus bäuerlicher Ländlichkeit und städtischer Festkultur auszeichnet. Es klang nach gemütlicher Tanzmusik aus längst vergangenen Tagen - herzlich, zugänglich, mit einem Hauch von Heiterkeit und Gelassenheit.

Die Stücke wurden mit Schwung und Freude dargeboten, der Wind trug die Klänge über den Loretto-Hof, wobei der Egerländer Dudelsack immer wieder farbige Akzente setzte und einen beruhigenden Gegenpol zu den klaren Melodien bot. Ursprünglich wurde diese Musik in Gasthäusern, auf Dorfveranstaltungen oder Festen gespielt. Zumeist kleine Ensembles musizierten nach Gehör und im Rhythmus der Tänze.

Die »Nachtschwärmer« bedienten sich zwar Noten, den Rhythmus allerdings schienen die Musiker im Blut zu haben. Und so verbreitete sich Heiterkeit, die von den literarischen Texten, dargeboten von der Amateur-Schauspielerin Heidi Halagah aus Winnenden, betont wurde. Gleichzeitig trugen die Gedichte und Geschichten zur Nachdenklichkeit bei: kurze, scharfe Noten von Ringelnatz, klare Zeilen von Heine, leichte, witzige Spitzen von Morgenstern. Die Texte streiften den Nachmittag intellektuell und spiegelten die Bilder der Musik literarisch wider: mal ernst, mal verspielt, mal humorvoll, immer aber menschlich und nah.

Unter der Linde, mit dem leise knarrenden Geräusch der Äste und dem Rascheln der noch grünen und dichten Blätter im Wind, fühlte man sich ein wenig wie in einer Zwischenwelt: Wirtshauskultur traf literarische Reflexion, Tradition traf Gegenwart, Gelächter traf Nachdenklichkeit. Ein Nachmittag bei klarer Luft, warmer Sonne, bei einem angenehmen Zusammenspiel aus Musik, Worten und dem stillen, hoffnungsvollen Glitzern des Spätsommers. (GEA)