Windpark: Wie es am Hohfleck bei Undingen aussieht

SONNENBÜHL. Ohne Überwachung und Sicherheit geht nichts auf der Großbaustelle am Hohfleck. Wer sie besichtigen will, muss sich anmelden, erhält eine Sicherheitsanweisung, muss Helm, Warnjacke und Sicherheitsschuhe tragen. In der Erpfinger Straße hat das Unternehmen Vestas in Containern sein Quartier aufgeschlagen mit Büro, Kantine und weiteren Einrichtungen, alles wird mit Kameras überwacht, damit Unbefugte nicht das Gelände sowohl hier unten als auch oben an den fünf Baustellen im Wald betreten. An den Containern am Zufahrtsweg zum Hohfleck vorbeifährt täglich Lastwagen um Lastwagen. Die Lkw transportieren Material durch den Wald hoch zum Hohfleck. Noch sind nicht an allen fünf Windrad-Standorten die Fundamente fertig.

Die Rotorblätter werden auf einen speziellen Schwerlast-Lkw verladen, der sie zur Windpark-Baustelle auf dem Hohfleck bringt. Foto: Cordula Fischer

Dort, wo sie schon ausgehärtet und vorbereitet sind, lagern bereits Teile der Türme, Nabe und Maschinenhaus, zum Beispiel am Standort 1. Und die 74 Meter langen Rotorblätter, die seit dem 8. September an drei Tagen in der Woche von Münsingen bis Sonnenbühl über die Alb transportiert werden, müssen von der Lagerstätte neben dem Bürokomplex ebenfalls auf die Undinger Erhebung gebracht werden. Gut, dass die Wetterbedingungen trotz Regens und Nebels noch passen, denn bei stärkerem Wind können die Selbstfahrer keinen Rotorblatt-Nachschub bringen. Und auch die letzte Etappe zum Hohfleck wäre schwierig zu bewältigen.

Hinweisschild im Wald: Hier geht es zum Windpark Hohfleck. Foto: Cordula Fischer

An einem nebligen Morgen wird ein Spezial-Lastwagen in Stellung gebracht. Von Normallänge eines Lkw wird er ausgezogen auf XXL-Größe. Vier Rotorblätter lagern gerade unten am Hauptquartier auf ihren je zwei Untergestellen, Platz wäre noch für weitere. Der Nachschub wird kommen, schon am nächsten Tag ist ein weiterer Schwertransport auf dem Weg. 15 insgesamt werden es am Ende auf Bundes- und Landesstraßen sein, bis alle Rotorblätter ihr Ziel erreicht haben.

An manchen Stellen muss rangiert werden. Foto: Cordula Fischer

Noch passiert nicht viel. Bis mit etwas Verzögerung die Kranführer kommen und in ihre Kabinen steigen. Seile werden befestigt, Motoren gestartet. Eines der Rotorblätter - es wiegt 27 Tonnen - schwebt scheinbar mühelos in die Höhe. Nun darf kein Schottertransporter, kein Baustellenfahrzeug mehr die Verladestelle passieren. Sicherheit ist oberstes Gebot, wenn mit schwerem Gerät gearbeitet wird und große Lasten bewegt werden. Jede ungewollte Schwingung kann zu Problemen führen, gefährlich werden. Aber die Arbeiter sind ein eingespieltes Team. Zuerst wird der Flügelrumpf vorne am Lastwagen herabgelassen und fest montiert, dann die Flügelspitze. Das ist Millimeterarbeit.

Hintergrund 2011 wurde dem Gemeinderat Sonnenbühl der erste Entwurf für einen Windpark auf dem Hohfleck vorgelegt. Der Sonnenbühler Gemeinderat stand dem Vorhaben von Anfang an offen gegenüber, 2013 stimmte er dem Bau eines 140 Meter hohen Windmessmastes zu. Ergebnis: Die Windgeschwindigkeit auf dem Hohfleck beträgt durchschnittlich 6,6 Meter pro Sekunde. Ursprünglich sieben Windräder hatte Sowitec 2014 für Sonnenbühl beantragt. Das Unternehmen hatte den Antrag bereits im Juni 2015 um zwei reduziert. Auf die Genehmigung musste der Sonnenbühler Projektierer aber bis 2022 warten, mehrere Gerichtsverfahren wurden geführt, 2022 war noch eine weitere Klage beim Verwaltungsgerichtshof (VGH) Mannheim anhängig. Den Eilantrag des Umweltverbands »Naturschutzinitiative«, um aufschiebende Wirkung zu erreichen, hatte der VGH im Dezember 2022 abgelehnt. Die bereits im Juli erteilte Genehmigung für den Windpark war trotz des Gerichtsverfahrens vollziehbar. Drei Tage vor dem Schmotzigen im Jahr 2023 kam dann die Genehmigung für die Rodungen am Hohfleck, die im Februar innerhalb von nicht einmal 14 Tagen abgeschlossen wurden. Auf dem Gebiet der Kommune mussten sechs Hektar Wald weichen, inklusive der Bäume, die für den Bau der Zufahrtswege gefällt werden mussten. Der Spatenstich für den Wegebau war im September 2023. Es sind Ausgleichsmaßnahmen für den Bau des Windparks Hohfleck geplant. Dort, wo die Einfahrt zur Baustelle in der Erpfinger Straße ist, hat Sowitec bereits vor zwölf Jahren Bäume als Ausgleichsmaßnahme gepflanzt. Außerdem vor zwei Jahren 8.000 Büsche und Sträucher. 4,9 Hektar Wald werden an anderer Stelle wieder mit Mischwald aufgeforstet, es werden kranke Eschen durch Eichen ersetzt. Insgesamt fünf Jahre sind für die Aufforstung eingeplant. Zudem wurden 250 Nistkästen im Wald aufgehängt und neue Biotope angelegt, in die die Haselmaus umziehen kann. Das sind nur ein paar der Auflagen, die für den Windparkbau gemacht wurden. Sowitec finanzierte unter anderem auch die Umsetzung von Hochsitzen. Das Holz der auf kommunaler Fläche gefällten Bäume konnte die Gemeinde vermarkten. (cofi)

Alles läuft wie am Schnürchen und der Schwertransport setzt sich in Bewegung. Hintendrein fährt ein Begleit-, vorneweg ein kräftiges, bulliges Spezialfahrzeug, das den Lastwagen aus einer misslichen Lage ziehen könnte, sollte er auf dem Weg zum Hohfleckgipfel zu weit vom geschotterten Weg abkommen, sich im Erdreich festfahren und stecken bleiben.

Der Schwerlast-Lkw fährt das Rotorblatt rückwärts zur Baustelle hinauf. Foto: Cordula Fischer

Die Wege durch den Wald sind auf sechs Meter Breite vergrößert worden, an einigen Stellen, besonders in Kurven, sind zusätzlich am Rand Matten ausgelegt. Der Schwertransport braucht hier jeden Millimeter Platz, nimmt eine Biegung am äußersten Rand, und das buchstäblich im Schneckentempo. Von Vorteil: Die hinteren Achsen des Lkw lassen sich unabhängig von den vorderen verstellen. Es braucht höchste Konzentration, um den riesigen Flügel heil durch die Bäume zu navigieren. Der kleinste Fehler kann in einer Katastrophe gipfeln. Aber der Fahrer steuert seine Ladung souverän zwischen Fichten und Buchen hindurch. Nur manchmal streift ein Blättchen das Rotorblatt ganz leicht, kaum merkbar, denn jeder Kontakt zwischen Ästen, Laub und GFK-Maschinenteil (Glasfaserverstärkter Kunststoff) soll tunlichst vermieden werden, um Beschädigungen am Rotorblatt zu vermeiden. Schließlich kann man die Kosten für ein Windrad mit fünf Millionen Euro beziffern.

Das Fundament an diesem Windradstandort ist fertig. Foto: Cordula Fischer

An Kreuzungen wird es knifflig. An manchen muss rangiert werden, weil der Kurvenradius zu klein ist. Auch am Standort von WEA 1, zu der das Rotorblatt an diesem Morgen unterwegs ist. Der Transport fährt an der Auffahrt vorbei, dann geht's im Rückwärtsgang die Rampe hinauf zur Baustelle. Auch hier stehen zwei Kräne, die den riesigen Flügel vom Hänger heben. Alles retour, die Untergestelle stehen bereit. Wo demnächst die Montage beginnt, lagern bereits die Turmteile. Das rot lackierte Maschinenhaus mit Vestas-Schriftzug auf der einen Seite und dem der Stadtwerke Tübingen auf der anderen Seite ist ebenfalls schon da. Auch die Nabe.

Blick über die Baustelle: Turmteile und Maschinenhaus sind schon da. Foto: Cordula Fischer

Etwa drei Meter hoch ragt auf der Baustelle ein Hügel auf. Darauf befindet sich das kreisrunde Fundament, auf das der Turm Stück für Stück montiert werden wird. Ein Fundament hat 27 Meter Durchmesser, es werden dafür 80 bis 100 Tonnen Betonstahl benötigt. Die Nabenhöhe des Windrads liegt bei 123 Metern, ein Großkran wird benötigt, um die Einzelteile zusammenzusetzen. Nach und nach werden die fünf Anlagen des Typs Vestas V150 ab Oktober aufgebaut, Anfang 2026 soll der Windpark Hohfleck in Betrieb gehen. (GEA)