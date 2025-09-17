Windpark: Rotorblätter auf dem Weg nach Sonnenbühl

Langsam fährt der Schwertransport durch Steingebronn. In ein paar Metern wird's knifflig: Dann muss das Rotorblatt unter einer Brücke hindurch.

SONNENBÜHL. Morgens um 8 Uhr am Umladeplatz in Münsingen: Zwei Kräne lassen eines der 27 Tonnen schweren Rotorblätter mühelos in die Höhe schweben. Aufgeladen und montiert wird es auf einen selbstfahrenden Transporter, vorne ein Mann, der per Funk seinem Kollegen hinten auf dem Gefährt Anweisungen gibt. Der steuert das Fahrzeug quasi mit einem Joystick, an besonders schwierigen Stellen auf der Route steigt er von dem Spezialfahrzeug ab und läuft nebenher. Nicht nur die Geschwindigkeit regelt er, auch die Neigung des aufgeladenen Rotorblatts kann er ändern, damit es unter einer Brücke durchpasst, keine Gefahr beim Passieren von Hochspannungs- und Freileitungen besteht, keine Bäume gestreift werden.

Auch um die eigene Achse kann der Flügel gedreht werden. Hier ist alles Maßarbeit. Die Strecke, die die Schwertransporte von Münsingen bis zur Zufahrt der Windparkbaustelle in der Erpfinger Straße zwischen Haid und Bärenhöhle nehmen, ist von langer Hand geplant worden. An einigen Stellen müssen Ampeln losgeschraubt und umgeklappt, an anderen Straßenschilder abmontiert werden.

Alle zwei Tage – montags, mittwochs und freitags – startet der Konvoi um 9 Uhr durch Auingen. Eigentlich können die Spezialfahrzeuge 15 bis 20 Kilometer pro Stunde fahren, die Realität auf den kurvigen Alb-Straßen sieht anders aus. Im Schnitt mit neun Stundenkilometern geht’s gen Sonnenbühl. Der Rückstau von Autos ist enorm. Das wissen die Männer, die den Schwertransport begleiten, und sie stoppen immer wieder an Parkplätzen oder geraden Straßenabschnitten, um entgegenkommende und hinterherfahrende Busse, Autos und Lastwagen passieren zu lassen.

Im Übrigen sind an den transportfreien Tagen die unbeladenen Spezialfahrzeuge vormittags wieder auf der gleichen Route zurück zum Umladeplatz im Alten Lager unterwegs, Autofahrer müssen auch dann Geduld mitbringen. Fünf Rotorblätter sind bereits transportiert worden. Zehn werden also noch folgen, das nächste geht am Freitag, 19. September, auf die Fahrt.

Bevor sie über die Alb schleichen, haben sie schon eine mehr als 1.000 Kilometer lange Reise hinter sich, sie werden vom Windkraftanlagenhersteller Vestas mit Sitz in Aarhus in Dänemark produziert und über den Landweg auf Autobahnen bis Merklingen und weiter nach Breithülen, von hier über die Panzerringstraße des ehemaligen Truppenübungsplatzes nach Münsingen gebracht. Es handelt sich um Anlagen des Typs Vestas V150.

Maßarbeit ist wie hier in Großengstingen beim Transport der 74 Meter langen Rotorblätter gefragt. Foto: Frank Pieth Maßarbeit ist wie hier in Großengstingen beim Transport der 74 Meter langen Rotorblätter gefragt. Foto: Frank Pieth

Wo Kühe am Wegesrand auf der Weide grasen, läuft die Herde ein Stück aufgeregt neben dem Tross her, bleibt stehen, beobachtet das Spektakel. So, wie sich jede Menge Schaulustige an vielen Stellen einfinden – in Steingebronn, an der Brücke über die L 230 zwischen den Abzweigungen nach Gomadingen und St. Johann, in Offenhausen, in Kohlstetten, am Kreisverkehr am Traifelberg und in Engstingen. »Endlich mal was los in Kohlstetten«, rufen sich Passanten dies- und jenseits der Straße zu.

Auf dem Umladeplatz in Münsingen warten bereits weitere drei Rotorblätter auf ihren Transport nach Sonnenbühl. Foto: Cordula Fischer Auf dem Umladeplatz in Münsingen warten bereits weitere drei Rotorblätter auf ihren Transport nach Sonnenbühl. Foto: Cordula Fischer

In Großengstingen herrscht fast Volksfeststimmung, Menschen stehen an Fenstern, auf Balkonen, Terrassen und am Straßenrand, manch ein Engstinger hat sich einen Hocker vors Haus gestellt, um das Spektakel zu verfolgen, junge Männer haben ihren Beobachtungsposten auf ihrem Autodach bezogen. Hier im Ort sind neben der 90-Grad-Kurve an der B 465 bei der Polizei in Münsingen die neuralgischsten Stellen, durch die die 74 Meter langen Rotorblätter navigiert werden müssen. Auf Hunderten Mobiltelefonen sind Fotos und Videos von dem spektakulären Transport gespeichert und werden fleißig in sozialen Netzwerken geteilt.

Die Fahrer des Spezialfahrzeugs leisten Maßarbeit. Foto: Frank Pieth Die Fahrer des Spezialfahrzeugs leisten Maßarbeit. Foto: Frank Pieth

Nach viereinhalb bis fünf Stunden haben das Rotorblatt und die Begleitfahrzeuge ihr Ziel, die Zufahrt zur Vestas-Baustelle an der Erpfinger Straße, erreicht. Ab dem kommenden Montag, 22. September, sollen die Rotorblätter durch den Wald hinauf auf den Hohfleck gefahren werden. Hier wird es noch einmal besonders knifflig, denn »weil wir nur so viel Wald wie unbedingt nötig roden wollen, muss alles sehr genau geplant werden. Auch die Zufahrten müssen so gestaltet sein, dass die Transporte gut durchkommen«, sagt Marise Hummel vom Sonnenbühler Projektierer Sowitec.

Der Spezialtransporter biegt um die Ecke, das Begleitfahrzeug sichert die Strecke ab. Foto: Frank Pieth Der Spezialtransporter biegt um die Ecke, das Begleitfahrzeug sichert die Strecke ab. Foto: Frank Pieth

Neben den je drei Rotorblättern pro Anlage muss noch jede Menge anderes Material zum Hohfleck geschafft werden. Für jedes Windrad werden je ein Schwertransport für Triebstrang, Maschinenhaus und Nabe sowie vier für die in Tschechien hergestellten Türme nach Sonnenbühl fahren. Die Türme sind bis zu 95 Tonnen schwer, je nach Turmteil sind sie bis zu 33 Meter lang und bis zu 4,5 Meter hoch und breit. Außerdem wird ein Großkran auf der Baustelle benötigt, circa 50 Lastwagen werden ihn in Einzelteilen zur Baustelle bringen.

Am Straßenrand stehen Menschen, drehen Videos und machen Fotos von dem Schwertransport. Foto: Frank Pieth Am Straßenrand stehen Menschen, drehen Videos und machen Fotos von dem Schwertransport. Foto: Frank Pieth

Die Montage der Windräder, die aus logistischen Gründen nacheinander in die Höhe wachsen, beginnt Anfang Oktober und ist vergleichsweise schnell erledigt: Sie dauert vier bis fünf Tage pro Anlage, dann braucht es noch einmal zwei bis drei Wochen für den Innenausbau. (GEA)