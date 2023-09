St. Johann ist schon drin - allerdings gehören bisher nur drei der sechs Ortsteile zum Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Soll das so bleiben oder darf's in Zukunft ein bisschen mehr sein? Darüber konnten nun Bürger mit Fachleuten diskutieren.

Die Bürger konnten sich in kleinen Workshops zu vier verschiedenen Themenbereichen äußern und mit Experten ins Gespräch kommen - hier mit Sarah Reinhardt von Mythos Schwäbische Alb, die als Fachfrau für den Tourismus dabei war. Foto: Marion Schrade

