Wie Therapeuten in der Region auch am Wochenende erreichbar sind

Wenn's einem schlecht geht, helfen nicht nur Ärzte, sondern auch Therapeuten und Heilpraktiker. In Melchingen haben Vertreter dieser Berufe ein Netzwerk gegründet, das auch am Wochenende Dienste anbietet.

Bitte aktivieren Sie Javascript

BURLADINGEN-MELCHINGEN. Krankenschwestern und Hospizerfahrene, Physiotherapeuten und Heilpraktiker, Alltagshelfer und ein Tierheilpraktiker: Sie haben erkannt, dass auch am Wochenende im Akutfall Hilfe benötigt wird. Bei Hannegret Bausinger, Krankenschwester und Gesundheitsberaterin in Melchingen, gingen immer wieder Hilferufe an den Tagen, an denen ihre Praxis eigentlich geschlossen hat, ein. Der Austausch mit Kollegen begann, es wurde nach Lösungen gesucht. Die Bereitschaft, Freizeit zu opfern, war da: »Wir wollen den Menschen helfen«, erklärt Isabel Geiselhart ihre Motivation. Die Erzieherin bringt sich als »Alltagshelferin« in die Wabe ein.

In der Community war und ist das Interesse groß, weit über den Kern Melchingen hinaus. So entstand die Idee der Waben: "Wir decken den Raum Sonnenbühl, Melchingen, Mössingen

und Umgebung ab", sagt Hannegret Bausinger. Momentan sind im Netzwerk Therapeuten aus Melchingen, Sonnenbühl, Engstingen, Hohenstein, Trochtelfingen, Reutlingen und Gammertingen eingebunden. Andere Waben sollen sich anschließen, "wir unterstützen mit den Erfahrungen, die wir bereits gesammelt haben". Zu groß sollte das Einzugsgebiet ja nicht sein, "wir wollen die Zeit nicht im Auto verbringen".

Wie sieht das Angebot aus? Die Wabe ist keine Alternative zu den Wochenenddiensten der Ärzte, macht Heilpraktikerin Julia Zeller klar. Aber »mit dem Hexenschuss ist man in der Klinik nicht gut aufgehoben«. Und auf die lange Bank schieben sei auch nicht gut: »Je schneller man etwas behandeln kann, desto besser«, sagt Bausinger, »abwarten hilft nicht immer«. Die Wabe hat eine Notfallnummer eingerichtet, zwischen 8.30 bis 10 und 13.30 bis 15 Uhr ist telefonisch ein Ansprechpartner erreichbar, in der virtuellen »Telefonzentrale«. Oft hilft schon ein Telefongespräch: Wer vielleicht alleine zu Hause Beschwerden hat, braucht eben jemand, mit dem er sich darüber unterhalten kann. Die Waben-Therapeuten können einschätzen, ob Notdienste in Anspruch genommen werden müssen. Ob man abwarten kann oder ob die Therapeuten am Wochenende aktiv werden, in der Praxis oder bei Hausbesuchen. »Zuhören ist wichtig«, sagt Bausinger, »wer Schmerzen oder sonstige Beschwerden hat, denkt oft nicht mehr so klar wie sonst und braucht einen Ansprechpartner, um sich zu sortieren«.

Keine Konkurrenz zu den Ärzten

Der demografische Wandel tut ein übriges. Immer mehr Senioren leben allein, können sich nicht mehr mit dem Partner oder mit Verwandten austauschen. Und nicht nur Senioren, Einsamkeit führt auch schon vorm Alter zu Hilfsbedürftigkeit. Die Therapeuten sind dann oft ein besserer Ansprechpartner als die Ärzte, die nicht nur am Wochenende unter Zeitdruck stehen. »Wir bieten einen ganzheitlichen Ansatz«, sagt Simone Reiske. Das spiegelt sich auch im Angebot wider. »Wenn jemand in Not ist und vielleicht zum Arzt muss, kann ich auf die Kinder aufpassen«, sagt Alltagshelferin und Erzieherin Isabel Geiselhart. Der Tierheilpraktiker Jürgen Flach weiß: »Wenn es dem Mensch schlecht geht, geht es auch dem Hund schlecht - und andersrum.« Ansonsten bieten die Therapeuten das an, was auch unter der Woche in den Praxen geleistet wird. Und nur das: »Unter der Woche kommt auch niemand mit einem Blinddarm zu uns«, betont Bausinger, die Wabe will auf keinen Fall Konkurrenz zu den Ärzten sein.

Noch sind Plätze in der Wabe frei. Foto: privat Noch sind Plätze in der Wabe frei. Foto: privat

Die Wabe sieht sich eher als ein zusätzliches Netz zur medizinischen Versorgung, von Ärzten erhalten sie Zuspruch, sagt Bausinger: »Es hilft ja niemand, wenn die Notaufnahmen mit therapeutischen Fällen verstopft werden.« Die Therapeuten bieten auch Hausbesuche an, ein bisschen wie die Gemeindeschwester, die es früher überall gab, die mittlerweile aber fast überall verschwunden ist. Bausinger bedauert das, aber »man kann jammern oder was ändern« - das Prinzip der Wabe.

Für Beratungen sowie Behandlungen in der Praxis werden pro angefangene Viertelstunde 20 Euro berechnet. Je nach Bedarf können auch Termine für telefonische beziehungsweise Onlineberatungen vereinbart werden. Wichtig: Der Anruf während der angegebenen Telefonzeiten ist kostenfrei. Ein Sonntagszuschlag wird nicht erhoben, es werden die üblichen Sätze abgerechnet, die Wabe bekommt einen Anteil für die Organisation des Wochenenddienstes. (GEA)