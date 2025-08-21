Wie gut ist die Freiwillige Feuerwehr auf Gewitter vorbereitet?

Beim Unwetter, das am 24. August 2023 durch den Landkreis Reutlingen fegte, hatten auch die alten Alleebäume beim Gestütshof St. Johann gelitten. Die Feuerwehr hatte das Schlimmste schon aufgeräumt, als dieses Foto entstand. FOTO: SCHRADE

ST. JOHANN. Schwere Gewitter mit Starkregen und Hagel – Wie gut sind die Freiwilligen Feuerwehren auf diese sogenannten Flächenlagen vorbereitet? Rainer Taigel, der bei der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) St. Johann für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, hat dazu ein Interview mit Frank Mistele, Leiter der Führungsunterstützungseinheit der FFW St. Johann, geführt. Ganz ähnlich könnten auch die Antworten von Verantwortlichen der Feuerwehren anderer Städte und Gemeinden ausfallen, in denen inzwischen vergleichbare Strukturen entstanden sind oder derzeit aufgebaut werden, um auf solche Ereignisse angemessen reagieren zu können.

Szenario: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bereits seit Tagen vor schweren Gewittern mit Starkregen und Hagel, explizit für den Landkreis Reutlingen. Eine entsprechende Unwetter-Vorabinformation, wurde bereits am Vormittag durch den DWD ausgegeben.

GEA: Was passiert wenn solche Unwetterwarnungen herausgegeben werden?

Frank Mistele: Dann bereiten wir uns auf eine sogenannte Flächenlage vor. Eine Flächenlage liegt bei der Feuerwehr dann vor, wenn viele Einsatzstellen gleichzeitig gemeldet werden. Typischerweise ist das aufgrund von Naturereignissen wie Unwettern oder Großschadenslagen zu erwarten. Wir haben für solche Fälle ein standardisiertes Verfahren entwickelt und auch geübt. Im Mittelpunkt steht dabei die sogenannte Führungsunterstützungseinheit (FüUst). Diese ist nach einiger Vorbereitungszeit seit Kurzem aktiv und kann separat schon vorab alarmiert werden. Wichtigster Grundsatz ist es, »vor der Lage« zu sein.

Was bedeutet das konkret?

Frank Mistele: Die FüUst besteht aus erfahrenen und motivierten Mitgliedern aus allen Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr St. Johann. Das heißt, Ortskenntnis und feuerwehrtechnisches Wissen sind vorhanden. Wir haben uns in den vergangenen Monaten intensiv mit den Themen auseinandergesetzt. Es ist besonders wichtig, wie die Einsätze priorisiert werden können und wie die verfügbaren Einsatzkräfte effizient eingesetzt werden können. Dafür haben wir ein Modell entwickelt und die notwendigen Führungsmittel im Gerätehaus in Würtingen zusammengestellt. Wir sind nun in der Lage bei solchen Flächenlagen aus dem sogenannten Führungshaus in Würtingen heraus, die Einsatzleitung mit allen notwendigen Informationen zu versorgen und die Kommunikation zu koordinieren. Außerdem werden Lagekarten geführt, Funkprotokolle erstellt und der Nachweis über die eingesetzten Kräfte und Fahrzeuge geführt. Dort ist auch der Anlaufpunkt für Bürgermeister, Kreisbrandmeister, überörtliche nachgeforderte Kräfte und die Presse.

Betroffene verstehen bei solchen Flächenlagen oft nicht, warum es so lang dauert, bis ein Keller ausgepumpt werden kann. Woran liegt das und warum braucht es eine Priorisierung?

Frank Mistele: Die Kapazitäten sind begrenzt, deshalb ist es notwendig, diese koordiniert und zielgerichtet einzusetzen. Der vollgelaufene Keller im Kindergarten hat zum Beispiel nicht die Priorität, wie ein umgestürzter Baum auf einer Stromleitung. Wir versuchen genau diese Priorisierung vorzunehmen und dabei den Grundschutz nicht zu vernachlässigen. Schließlich kann es auch parallel zum Kellerauspumpen zu ganz »normalen« Einsätzen wie Verkehrsunfällen und Bränden kommen.

Thema Kommunikation: Die Notrufnummern sind gerade bei solchen Flächenlagen oft überlastet. Vielleicht fallen auch noch der Strom und die Mobilfunknetze aus. Wie ist die Feuerwehr darauf vorbereitet?

Frank Mistele: Im Führungshaus in Würtingen gibt es einen persönlichen Ansprechpartner für Hilfesuchende. Auch in jedem Gerätehaus der Abteilungen – in der Regel fußläufig erreichbar – gibt es fest eingeteilte Ansprechpartner, die Hilfeersuchen aus der Bevölkerung entgegennehmen. Über Funk oder notfalls über Boten werden diese an das Führungshaus weitergeleitet, dort priorisiert und abgearbeitet. Im Führungshaus steht eine Notstromversorgung zur Verfügung.

Wie wird eigentlich die Bevölkerung gewarnt und informiert?

Frank Mistele: Wir nutzen dazu alle verfügbaren Kanäle. Es gibt die Warnungen der Unwetterzentrale und der NINA-App. Die sollte man anschauen und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen treffen. Wir werden künftig auch über die sozialen Medien und die Internetseite der Gemeinde entsprechende Infos herausgeben. Je nach Lage kommen auch Radiodurchsagen infrage. Ergänzend dazu sind Lautsprecherdurchsagen aus den Feuerwehrfahrzeugen möglich. Anlaufstellen sind aber immer auch die örtlichen Feuerwehrgerätehäuser. Dort wird immer weitergeholfen.

Die Feuerwehr St. Johann ist also für solche Situationen gut vorbereitet?

Frank Mistele: Ja, das sind wir. Dennoch sind wir laufend dabei, Abläufe zu optimieren und das Konzept weiter auszubauen. Zum Beispiel wurden erst kürzlich alle Gerätehäuser der Außenabteilungen mit digitalen Funkgeräten ausgestattet, sodass unter anderem die Kommunikation mit dem Führungshaus in Würtingen möglich wird. Das ist zum Beispiel für die Übermittlung von Hilfeersuchen aus der Bevölkerung wichtig. (eg)