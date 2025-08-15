Wie dieser Älbler neun Wochen in Tadschikistan erlebte

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN/DUSCHANBE. Ein Praktikum führte Robin Hagenbach rund 4.500 Kilometer weit weg von seinem Heimatort Bleichstetten. »Ich war jetzt neun Wochen an der Deutschen Botschaft in Duschanbe in Tadschikistan«, erzählt der Student, der Ende Juli wieder in die Heimat zurückgekehrt ist. Der 26-Jährige studiert Politikwissenschaft und Slavistik und hat schon viele Länder im Osten bereist. Nun hat ihn auch Tadschikistan begeistert.

»In diesem ehemals sowjetischen Land ist vieles im Umbruch. Viele der sowjetischen Prachtbauten werden gerade abgerissen, und der Trend geht in Richtung Luxusbauten mit Dubai als Vorbild«, berichtet er. Dabei lebt ein großer Teil der Landbevölkerung in Tadschikistan in Armut. »Ich habe dort Lehmhütten gesehen, wie man sie vor hundert Jahren gebaut hat, und manchmal hat man in den Dörfern nur zwei Stunden Strom.«

Im Rahmen seines Praktikums durfte er den Deutschen Botschafter begleiten – zum Beispiel zur Einweihung eines Wasserkraftwerks. »Das haben Deutschland und die EU finanziert«, erzählt er. »Das war sehr spannend, weil dafür auch der Präsident angereist war. Für ihn hat man einige Straßen gesperrt, weshalb wir vier Stunden festgesessen sind.«

»Es ist verboten, ein geschlossenes Kopftuch oder einen langen Bart zu tragen«

Tadschikistans Präsident heißt Emomali Rahmon. Seit 1994 führt er ein autokratisches Regime und hat in der weitgehend muslimischen Bevölkerung strikte Vorschriften gegen eine Islamisierung eingeführt. »Zum Beispiel ist es in Tadschikistan verboten, ein geschlossenes Kopftuch oder einen langen Bart zu tragen. Das wird mit Extremismus in Verbindung gebracht«, berichtet Hagenbach.

Dass der junge Mann lange Haare hat, stieß in dem konservativen Land auf Verwunderung: »Viele haben mich wegen meiner langen Haare angestarrt. Es ist für einen Mann hier einfach sehr untypisch.« Gewöhnen musste sich der Bleichstetter an das »aktive Anstehen«. »Wenn man in einer Schlange steht, muss man sich vordrängeln, sonst steht man da ewig.«

In Duschanbe spricht man Tadschikisch und Russisch, was für Robin kein Problem ist, da er im Rahmen seines Studiums Russisch gelernt hat. Viele Männer arbeiten auch in Russland. »Dort verdient man mehr als in Tadschikistan. Deshalb gibt es auf dem Land ganze Dörfer ohne Männer im arbeitsfähigen Alter. Sie arbeiten alle in Russland, als Taxifahrer oder auf dem Bau.«

Das sei gar nicht ungefährlich, denn seit dem Terroranschlag im März 2024 in einem Moskauer Vorort, der von Tadschiken verübt worden war, sind sie in Russland nicht mehr gern gesehen. »Teilweise werden sie auch an die Front in der Ukraine geschickt oder landen in Abschiebelagern.« Der Krieg in der Ukraine werde von der Regierung in Tadschikistan weitgehend ignoriert. »Es wird nicht über den Krieg gesprochen, man möchte sich aber auch nicht hineinziehen lassen.«

Unvergesslich ist für Robin Hagenbach die Landschaft rund um Duschanbe. »93 Prozent der Fläche ist bergig. Ich fand es toll, dass man am Wochenende gleich in den Bergen war, um zu wandern.« Dort hat er Murmeltiere, Schaf- und Ziegenherden und Greifvögel gesehen.

Nicht vergessen wird er auch eine Fahrt durch den »Tunnel des Todes«. »Ich bin in einem Sammeltaxi nach Chudchand gefahren. Im Kofferraum hatten wir lebende Tauben. Mein Nebensitzer hat ›Naswar‹ konsumiert. Das ist ein grünes Pulver, eine Droge aus Tabak, Asche, Löschkalk und anderen Stoffen. Und dann hat noch eine Frau ganz vorne die Musik laut aufgedreht.« So ging es also durch den berüchtigten Tunnel.

»Es gibt jetzt zum Beispiel eine neue Taxi-Flotte mit chinesischen E-Autos in Duschanbe«

»Man hatte ursprünglich zwei Tunnel-Röhren gebaut. Die eine ist aber schnell mit Wasser vollgelaufen und wurde unbrauchbar. Deshalb hat man den Verkehr beider Richtungen in einen Tunnel gelegt, der aber nur schwach beleuchtet und nicht belüftet ist. Die Fahrer überholen trotzdem.« Dabei sind sie oft nicht angeschnallt. »Anschnallen gilt als Beleidigung, es zeigt, dass man dem Fahrer nicht vertraut«, erklärt er. Robin hatte Glück und ist wieder sicher in Duschabe angekommen.

Nicht vermissen wird er die schlechte Luftqualität der Großstadt. »Und auch nicht die hohen Temperaturen. Dort hat es schon mal 45 Grad.« Tadschikistan grenzt an Afghanistan, China, Kirgisistan und Usbekistan. Russland hilft dem Land, sich an der Grenze zu Afghanistan vor Extremisten zu schützen. »Deshalb ist man schon stark von Russland abhängig«, sagt der 26-Jährige. Aber auch China nehme immer mehr Einfluss. »Es gibt jetzt zum Beispiel eine neue Taxi-Flotte in Duschanbe, die aus chinesischen E-Autos besteht. China betreibt viel Bergbau und hat dem Land auch ein neues Parlamentsgebäude finanziert.«

Die tadschikische Küche ist fleischlastig. »Ein Vegetarier hat es in Zentralasien schwer. Meistens gibt es Rind und Hühnchen.« Getrunken werde sehr gerne grüner Tee mit Zitrone.

»Spannend wird es, wenn im Land der Machtwechsel ansteht«, so Robin Hagenbach, der später gern für das Auswärtige Amt oder die Europäische Union arbeiten möchte. »Der Präsident bringt schon seinen Sohn als Nachfolger in Stellung.« Wie es in Tadschikistan weitergeht, wird der Slawistik-Profi dann vielleicht von Warschau aus beobachten. Dort macht er ab Herbst ein Jahr lang seinen Master, um dann in eine spannende Berufswelt zu starten. (GEA)