Wie der SSV Meidelstetten Kids fürs Mountainbike begeistert

HOHENSTEIN. Warum sie hier sind? Die Antwort ist so einfach wie euphorisch: »Weil es einfach cool ist!« Die Gesichter von Johanna und Cora strahlen und glühen sogar ein bisschen, obwohl es an diesem Frühlingsabend noch ziemlich frisch ist. Die beiden Mädels sind - gemeinsam mit rund 20 anderen Kids - von ihrer kleinen Ausfahrt zurückgekommen. Die gehört fast immer fix zum Mountainbike-Training für Kinder und Jugendliche zwischen neun und 16 Jahren, das der SSV Meidelstetten anbietet. Ohne Leistungsdruck Spaß an der Bewegung, in der Natur, auf und mit dem Rad vermitteln: Darum geht es Frank Höhn, Leiter der Abteilung Rad im SSV, und den fünf Trainern Sigrid Heinzelmann, Simon Sauer, Bernd Häbe, Norbert Baisch und Luca Baisch.

Kaum war die Gruppe im Jahr 2019 ins Leben gerufen worden, musste sie auch schon wieder pausieren: Corona bremste die Radler aus. Vor drei Jahren dann nahmen die Mountainbiker einen neuen Anlauf, und seitdem läuft es richtig rund. 15 bis 20 Mädels und Jungs kommen regelmäßig zum Training, das - abgesehen von einer Winterpause und einer kleineren Unterbrechung in den Sommerferien - immer mittwochabends um 18 Uhr am Meidelstetter Schützenhaus startet und etwa eineinhalb Stunden dauert. Neue Teilnehmer - nicht nur aus Hohenstein, sondern gerne auch aus Nachbargemeinden - sind immer willkommen, das Mindestalter liegt bei neun Jahren, damit die körperlichen Voraussetzungen passen.

Die Steilkurve auf dem Übungsgelände beim Schützenhaus ist bei den Nachwuchs-Bikern sehr beliebt. Foto: Marion Schrade

Mit etwa 16, meinen die Trainer, sind die Jugendlichen dann fit genug, in die Dienstagsgruppe der Erwachsenen zu wechseln. Dort stehen anspruchsvollere und längere Ausfahrten auf dem Programm, wer Lust hat, dabei zu sein, kommt einfach um 18 Uhr zum Treffpunkt am Backhaus. Für die Ambitionierten stehen auch etliche Rennen im Kalender, bei denen der SSV gerne am Start ist - sei es die Schönbuch Trophy oder der Albstadt-Bike-Marathon. Highlight ist die Alb-Gold-Trophy, bei der sich der SSV genauso wie Rad-Abteilungen der TSG Münsingen und des TSV Mägerkingen mit vielen Helfern einbringt.

Mit dem Grundstück am Schützenhaus, das die Gemeinde dem Verein überlassen hat, haben die Biker ein perfektes Trainingsgelände. 2012, berichtet Frank Höhn, wurde dort ein kleiner MTB-Park mit Steilkurve, Trailabschnitt, ein paar Hindernissen und Sprüngen angelegt. Ein bisschen Mut und fahrtechnisches Können muss man schon mitbringen, um das Stück zu meistern, das eigens für den MTB-Biathlon konzipiert und gebaut wurde. Sieben Jahre lang hat der SSV den besonderen Wettbewerb, bei dem neben Kondition auf dem Bike auch ein ruhiger Puls und ein gutes Auge beim Schießen gefragt sind, ausgetragen. »2019 haben wir aus Mangel an Teilnehmern aufgehört«, bedauert Frank Höhn, der Aufwand, den der Verein dafür treiben musste, hat sich nicht mehr gelohnt.

Spielerische Technik-Übungen

Seitdem ist das Gelände etwas im Dornröschenschlaf versunken, vor allem die aus Holz selbst gebauten Hindernisse haben etwas gelitten. Sie wieder instand zu setzen wird eines der nächsten Projekte sein, die die Jugendgruppe mit ihren Trainern angeht. Die fahrbaren Streckenabschnitte, vor allem die Steilkurve, werden jetzt schon gerne genutzt, Abenteuerlust und Nervenkitzel sind beim Biken im Gelände schließlich immer dabei. Trails, da sind sich die Kids einig, machen einfach am meisten Laune.

Wie man sie gekonnt und vor allem sicher meistert, vermitteln die fünf Trainer - nicht nur auf dem Übungsgelände, sondern auch während der gemeinsamen Ausfahrten und in lockeren Spielen, in denen ganz nebenbei Basics wie Gleichgewicht und Koordination trainiert werden. Ums Beschleunigen und Bremsen gehts beim beliebten Bierdeckel-Spiel, das beim Warm-up des Öfteren auf dem Programm steht: Zwei Teams treten gegeneinander an, die Radler gehen nacheinander auf die kurze Sprintstrecke und versuchen, ein Stück Karton, das auf dem Boden liegt, nicht nur mit dem Hinterrad zu treffen, sondern auch vorwärtszubewegen. Das klappt nur, wenn man im richtigen Moment scharf bremst und den Karton auf diese Weise unterm blockierenden Hinterrad mitzieht. Viel Spaß verspricht auch dieses Event, das bald im Kalender steht: Bei »MTB on Ice« geht's mit dem Bike auf die spannende Suche nach der versteckten Eistruhe. (GEA)