Eine Sonnenblume hat sich einen Platz im Schotterwerk in Genkingen erobert. Auf dem Gelände gibt es aber weit mehr Biotope für Pflanzen und Tiere, die Manuel Hailfinger (links) bei seiner Sommertour von Schotterwerk-Chef Markus Maier gezeigt bekommt. Foto: Cordula Fischer Eine Sonnenblume hat sich einen Platz im Schotterwerk in Genkingen erobert. Auf dem Gelände gibt es aber weit mehr Biotope für Pflanzen und Tiere, die Manuel Hailfinger (links) bei seiner Sommertour von Schotterwerk-Chef Markus Maier gezeigt bekommt. Foto: Cordula Fischer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.