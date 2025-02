Wegen bedrohter Notfallpraxis: Münsinger Bürgerinitiative macht Druck in Stuttgart

Vertreter der Bürgerinitiative, die sich für den Erhalt des hausärztlichen Bereitschaftsdienstes in Münsingen einsetzen, übergaben jetzt in Stuttgart mehr als 22.000 Unterschriften an Gesundheitsminister Manne Lucha und die Vize-Chefin der Kassenärztlichen Vereinigung im Land (KVBW), Doris Reinhardt.

Vertreter der Bürgerinitiative, die sich für den Erhalt der Notfallpraxis in Münsingen einsetzt, übergaben über 22.000 Unterschriften an Doris Reinhardt von der Kassenärztlichen Vereinigung (mit Paket) und Minister Manne Lucha (Mitte). Foto: Sabine Zeller-Rauscher Vertreter der Bürgerinitiative, die sich für den Erhalt der Notfallpraxis in Münsingen einsetzt, übergaben über 22.000 Unterschriften an Doris Reinhardt von der Kassenärztlichen Vereinigung (mit Paket) und Minister Manne Lucha (Mitte). Foto: Sabine Zeller-Rauscher

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.