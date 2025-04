Wechsel im Melchinger Ortschaftsrat

Bitte aktivieren Sie Javascript

BURLADINGEN-MELCHINGEN. Im Mittelpunkt der letzten Sitzung des Melchinger Ortschaftsrates stand die Verabschiedung von Ortschaftsrätin Claudia Bahnmüller und die Verpflichtung von Karin Kaldewey. An diesem Abend begrüßte Ortsvorsteher Horst Lamparth im Sitzungsaal des Melchinger Rathauses zahlreiche Zuhörer.

Lamparth gab bekannt, dass der Kamin im Schlachthaus jetzt vorschriftsmäßig umgebaut wurde und in Betrieb genommen werden kann. Mit der Sanierung einiger Feldweg ist die Ortschaftsverwaltung nicht zufrieden. Hier bestehe noch Redebedarf, und es sollten Nachbesserungen erfolgen, so der Ortsvorsteher. Die Sanierung der Abwasserkanäle mit einem Inlinerverfahren ist abgeschlossen. Hingegen suchen die Albstadtwerke nach einem großen Wasserverlust in den Wasserleitungen. Bis jetzt wurden aber lediglich kleinere Rohrbrüche gefunden und repariert, welche aber nicht die Ursache für den großen Verlust sein konnten.

Fragen zum Glasfaserausbau

Am Festplatz Weilerwiesen lagert die Firma Cirect Material für den Glasfaserausbau. Wann aber mit den Arbeiten begonnen wird und wie lange sie dauern, diese Frage eines Bürgers konnte der Ortsvorsteher nicht beantworten.

Auf der Ruine Hohen Melchingen und in den angrenzenden Wäldern fand eine Übung der Hundeführerstaffel der Polizei statt. Die betroffenen Jagdpächter wurden aber im Vorfeld informiert.

Die guten Nachrichten, die Lamparth verkündete: Da die Salmendinger Halle die nächsten zwei Jahre saniert wird, wurde die Hallenschließung der Melchinger Halle in der Sommerpause ausgesetzt. Um den Vereinen der Nachbargemeinde Gelegenheit zu geben, diese mitzubenutzen. Der Abbruch des Gebäudes in der Talheimer Straße soll nach Ostern beginnen, so dass dem Neubau des Norma- Marktes nichts mehr im Wege steht. Für den ehemaligen Dorfladen wurde eine neue Nutzung gefunden, was genau, verriet der Ortsvorsteher nicht, es werde aber eine Nutzungsänderung beantragt.

Eine Arbeitsgruppe des Ortschaftsrates will sich verstärkt um das Dorfmuseum kümmern. Vororttermine wurden schon abgehalten und erste Maßnahmen besprochen. Bürger, die hier aktiv mitarbeiten möchten, können sich bei der Ortsverwaltung melden. Am 18. Oktober soll bei einem Bürgerabend die Einweihung der Festhalle vor 25 Jahren gefeiert werden.

Emotional wurde es bei der Verabschiedung von Ortschaftsrätin Claudia Bahnmüller, die nach sechs Jahren aus privaten Gründen aus dem Amt ausscheidet. Lamparth sagte: »Wir lassen dich schweren Herzens gehen, denn du hast die ganze Zeit konstruktiv mitgearbeitet und warst dir auch nicht zu schade, bei Arbeitseinsätzen mit anzupacken und teils knöcheltief im Schlamm oder Dreck zu stehen.«

Da keine Hinderungsgründe für die Nachrückung von Karin Kaldewey festgestellt wurden, verpflichtete Lamparth sie als neue Ortschaftsrätin. Die Frauenquote bleibt somit erhalten, scherzte der Ortsvorsteher, und wünschte Kaldewey gute Zusammenarbeit im Gremium.

Hannegret Bausinger, Krankenschwester und Sozialtherapeutin aus Melchingen, stellte dem Gremium und den Besuchern schließlich das neu gegründete Therapeuten-Netzwerk Sonnenbühl und Umgebung »Wabe für Gesundheit« vor. Hier haben sich verschiedene Therapeuten – Heilpraktiker, Krankenschwester, Alltagsbegleiter, Tierheilpraktiker, Gesundheitsberater – und mehr zusammengeschlossen, um einen Bereitschaftsdienst für Therapeuten am Wochenende anzubieten. (GEA)