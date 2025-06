Was das Nebelhöhlenfest in Sonnenbühl dieses Jahr bietet

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Der Pfingstvergnügungspark an der Nebelhöhle soll auch in diesem Jahr wieder Anziehungspunkt für Tausende Besucher sein. Das Nebelhöhlenfest wird seit 1803 gefeiert. Damals besuchte Friedrich I., Kurfürst von Württemberg, das »Nebelloch«. Die diesjährige Auflage startet am Samstag, 7. Juni.

Ab 14 Uhr geht das Nebelhöhlenfest mit dem Familiennachmittag los. Am Abend ab 20.30 Uhr gibt’s Musik bei freiem Eintritt mit der Band Partymaschine – herrlich unangepasst und zünftig abgedreht, der Name ist Programm.

Der Festzeltbetrieb am Sonntag, 8. Juni, startet um 12 Uhr mit Alb 7. Ab 20.30 Uhr steht der legendäre Partyabend mit der Band No Way auf dem Programm, die an diesem Abend ihr Bandjubiläum – 25 Jahre nach der Gründung – feiert. Sie verspricht die größten Rock-Klassiker und Hymnen von den 70ern bis heute. In Genkingen gegründet, ist No Way Lokalmatador, aber auch über die Grenzen der Region bekannt.

Los geht es Montag um 9 Uhr

Am Montag, 9. Juni, beginnt der Gottesdienst um 10 Uhr. Ab 12 Uhr ist Festzeltbetrieb mit den Degerschlachter Blasmusikanten angesagt. Das Festzelt ist bewirtet – bei Haxen, Hähnchen, Spare Ribs und vielem mehr kommt garantiert jeder auf seine Kosten. Auch der TSV Genkingen ist wieder vor Ort mit bewährten und deftigen Leckereien. Echtes Jahrmarkt-Flair gibt es mit Kettenkarussell, Autoscooter und vielen weiteren Attraktionen. Alle, die lieber festen Boden unter den Füßen behalten, können ihr Geschick an den Schießbuden testen oder sich am Waffel- oder Süßwarenstand etwas Kulinarisches gönnen.

Am Samstag und Montag steht auch wieder ein Bus-Transfer von und zum Nebelhöhlenfest zur Verfügung: Samstag, 7. Juni, 14 Uhr Erpfingen, Marktplatz, 14.10 Uhr Willmandingen, Schule, 14.15 Uhr Undingen, Rathaus, Poststraße, 14.20 Uhr Genkingen, Rathaus. 17.30 Uhr Rückfahrt in alle Ortsteile. Montag, 9. Juni, 9.10 Uhr Erpfingen, Marktplatz, 9.20 Uhr Willmandingen, Schule, 9.25 Uhr Undingen, Rathaus, Poststraße, 9.30 Uhr Genkingen, Rathaus, 13.30 Uhr Rückfahrt in alle Ortsteile. (cofi)