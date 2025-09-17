Was bei den Hengstparaden in Marbach geboten ist

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN-MARBACH. 20 Meter lange Zehnspänner, ein Hauch von »Ben Hur« und eine königliche Jagdgesellschaft: Die Hengstparade im Haupt- und Landgestüt Marbach verspricht nicht nur grandiose Bilder, sondern auch einen Ritt durch die Geschichte. 1925, vor 100 Jahren, ging die Schau zum ersten Mal über die Bühne. Das wird nun mit einem rund vierstündigen Jubiläumsprogramm gefeiert, das an drei Terminen zu erleben ist. Die Premiere am Sonntag, 28. September, ist bereits ausverkauft, für die Vorstellungen am 3. und 5. Oktober gibt es noch Karten.

»Wir nehmen das Publikum mit auf eine Zeitreise«, verspricht Landoberstallmeisterin Astrid von Velsen-Zerweck. »Wir lassen 100 Jahre Marbacher Hengstparaden lebendig werden - und zeigen gleichzeitig, wie die Aufgaben des Gestüts sich im Laufe des Jahrhunderts gewandelt haben und welche Rolle das Pferd heute in Landwirtschaft und Gesellschaft spielt.« Wie schon in den vergangenen Jahren sind Pferde und Kollegen aus einem befreundeten europäischen Gestüt mit dabei - dieses Mal aus Avenches. Die Schweiz war 2008 das erste Gastland bei einer Marbacher Hengstparade.

Fahrschule für Pferde: Das Schaubild ist ein Hengstparaden-Klassiker und darf auch bei der Jubiläums-Schau nicht fehlen. Foto: Marion Schrade Fahrschule für Pferde: Das Schaubild ist ein Hengstparaden-Klassiker und darf auch bei der Jubiläums-Schau nicht fehlen. Foto: Marion Schrade

Rund 200 Mitwirkende, 200 Pferde und viele weitere Tiere, darunter auch Kamele, sind dabei. »Wir müssen rund 100 Gastpferde unterbringen«, sagt Thomas Engelhart. Im Alltag leitet er den Landwirtschaftsbereich des Gestüts, für die Hengstparaden wird er zum Regisseur: Organisation, Ablauf und Programmgestaltung liegen in seinen Händen. Um alle tierischen Gäste unterzubringen, werden Stallzelte auf Parkplätzen aufgebaut - »wir müssen ausweichen bis nach Dapfen«, schildert Engelhart die Dimensionen.

Aufwendig sind auch die insgesamt 16 Schaubilder. Die Gäste dürfen sich auf eine Art »Best of 100 Jahre Hengstparade« und zugleich auf ein paar nie dagewesene Szenen und Superlative freuen. Zum Jubiläum haben sich Engelhart und sein Team eine besondere Ouvertüre ausgedacht. Die Zeitreise startet sogar noch vor 1925: Eine bunte Jagdgesellschaft, ausstaffiert mit opulenten Kostümen und begleitet von einer Hundemeute, nimmt die Zuschauer mit in die Ära des württembergischen Königs Wilhelm II. Eine Kutsche, die er selbst gefahren hat, befindet sich im Besitz des Gestüts und wurde eigens zum Jubiläum restauriert.

Ungarische Post und römische Streitwagen

Im ersten Teil des Programms vor der Pause dreht sich alles um ein besonderes Requisit, das in der Arena aufgebaut wird. Die Klosterkirche von Offenhausen war in den ersten 25 Jahren die Kulisse, vor der sich die Hengstparaden abspielten. Der dortige Gestütshof bot den nötigen Platz, um den Züchtern und Bauern die Deckhengste zu präsentieren - damals noch im Winter, wenn die landwirtschaftlichen Arbeiten ruhten. 1950 zog die Schau an den Dolderbach beim Marbacher Bahnhof um, seit 1978 ist sie in der damals neu gebauten Arena mit ihren 8.650 Sitzplätzen beheimatet.

Wem da nicht das Herz aufgeht, der hat keins: Die jüngsten Marbacher werden gerne gestriegelt und gestreichelt. Sie dürfen bei der Hengstparade mit ihren Müttern ihre Runden in der Bahn drehen. Die Silberne Herde der Araberstuten mit ihren Fohlen ist ein Publikumsfavorit. Foto: Marion Schrade Wem da nicht das Herz aufgeht, der hat keins: Die jüngsten Marbacher werden gerne gestriegelt und gestreichelt. Sie dürfen bei der Hengstparade mit ihren Müttern ihre Runden in der Bahn drehen. Die Silberne Herde der Araberstuten mit ihren Fohlen ist ein Publikumsfavorit. Foto: Marion Schrade

Action kommt immer gut an. Die ungarische Post, bei der der Reiter auf zwei galoppierenden Pferden steht, ist seit Jahrzehnten ein Publikumsliebling. Ebenso die römischen Streitwagen: Fürs stilechte Rennen werfen sich die Gestütsmitarbeiter ins Ben-Hur-Kostüm. Inbegriff von Poesie und Anmut ist die Silberne Herde der Araberstuten mit ihren Fohlen, die sich frei in der Arena bewegen dürfen - eines der Lieblingsbilder der Landoberstallmeisterin, die sich aber auch für die vielfältigen Gespanne begeistert. Sie zu fahren ist hohe Kunst, wie Erster Hauptsattelmeister Fred Probst berichtet. 120 Meter Leinen hält er in seinen Händen, wenn er einen Zehnspänner lenkt.

Tickets und Programm Die erste Vorstellung am 28. September ist ausverkauft, Karten für die Hengstparaden am 3. und 5. Oktober gibt es noch. GEA-Abonnenten erhalten exklusiv Rabatt: Ein Ticket für Erwachsene kostet 26,40 statt 33 Euro (ermäßigt: 18,40 statt 23 Euro) und ist in allen GEA-Geschäftsstellen (Reutlingen, Pfullingen und Metzingen) sowie online erhältlich: www.easyticket.de/gea-hengstparade2025 mit dem Codewort GEA2025. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 12 Uhr, es empfiehlt sich aber, aufgrund der hohen Verkehrsbelastung frühzeitig anzureisen. Wer nicht im Stau stehen oder lange nach einem Parkplatz suchen möchte, hat Alternativen: Die Schwäbische Alb-Bahn fährt an den Vorstellungstagen mit Extra-Fahrplan. Langweilig wird die Wartezeit für die, die früher kommen, jedenfalls nicht: Die Tore des Gestüts öffnen schon um 9.30 Uhr, die Stallungen stehen Besuchern offen, ab 11.15 Uhr geben die heimischen Musikvereine ein Platzkonzert. Die Biosphärengastgeber bewirten und rund um die Arena ist ein Markt aufgebaut. (ma)

Rund zwei Stunden dauert es, bis der rund 20 Meter lange Zug startklar ist - spontan konnten Königs damals also auch nicht auf Spritztour gehen und so war es auch nie gedacht. Selbst für royale Auftritte, erläutert Astrid von Velsen-Zerweck, genügten sechs Pferde: »Alles andere ist reine Show.« Das Publikum der Jubiläums-Hengstparaden darf sich auf die ganz große Show freuen. Neben zwei Marbacher Zehnspännern - dafür sind immerhin 20 der rund 60 Marbacher Hengste im Geschirr - sind weitere Gastgespanne in der Bahn zu erleben. Wie viele genau, will Thomas Engelhart nicht verraten. Nur so viel: Es sind so viele wie noch nie.

Um einen Zehnspänner zu fahren, muss man seine Pferde schon sehr gut kennen und wissen, wer mit wem harmoniert und auf welcher Position am besten funktioniert, erklärt Fred Probst. An der Spitze sind die Erfahrenen, die Mutigen und Unerschrockenen. Die eigentliche Last ziehen die, die dem Kutscher am nächsten sind. Zehn Bio-PS sind nicht nur eine ganze Menge Power, sondern - bei allem Können - immer auch ein gewisses Risiko: »Das sind Tiere«, sagt Probst, wenn eines durch geht, gibt es kein Halten mehr, »dann hilft eigentlich nur noch beten«.

Schafe sprengen die Musikkapelle

Ein schlimmer Unfall ist in all den Jahren Hengstparade nie passiert. Und an einem Fiasko, über das die Gestütler heute noch schmunzeln, sind keine Pferde, sondern Schafe schuld. 2023, blickt die Landoberstallmeisterin zurück, gab's ein Schaubild zu 300 Jahre Schäferlauf Bad Urach. Irgendetwas muss die kleine Schafherde bewogen haben, ihr eigenes Ding zu machen und mittendrin einfach umzudrehen. »Sie haben sich in fliegende Wollknäuel verwandelt, die in Richtung Musikkapelle geflogen sind«, erinnert sich Astrid von Velsen-Zerweck.

Schafe sind auch dieses Mal dabei, ebenso wie etliche andere Tiere - heimische wie auch exotische. Die Gestütshöfe Marbach, Offenhausen, St. Johann und Güterstein waren und sind bis heute, wenn auch in anderer Ausprägung, landwirtschaftliche Betriebe. An diesen Aspekt wird bei der Jubiläums-Parade ebenfalls erinnert. »Früher hatte jeder Hof eine Milchvieh-Herde«, sagt Thomas Engelhart, in St. Johann gab es einen Hühnerhof und in Eningen ein Schafhaus. Ziegen und Rinder sind heute als Landschaftspfleger rund um die Gestütshöfe im Einsatz. Nur geliehen dagegen sind die Windhunde und Kamele, die gemeinsam mit den arabischen Pferden Marbachs für ein wenig Orient-Flair auf der Alb sorgen werden. (GEA)