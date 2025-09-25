Was Abfall offenbart: Markus Wilke stellt in der Sphäre in Ehestetten aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

HAYINGEN-EHESTETTEN. Hinterlassenschaften der Gesellschaft sind schon seit Jahren das Ausgangsmaterial, um das sich das künstlerische Schaffen von Markus Wilke dreht. Er schafft daraus keine Skulpturen, keine Assemblagen, sondern überführt es ins klassische Metier der Malerei. Auf Schrottplätzen und Recyclingbetrieben sucht er seine Motive, fotografiert sie. Was ihn interessiert, sind aber nicht bloß Berge von Müll, ausgediente Verpackungen, Bündel von Weggeworfenem, »Gegenstände, die schon bevor ich sie traf, ihre Identität«, ihren Nutzen verloren haben, sondern die Metaebene. »Ich gebe den Gegenständen einen neuen Sinn.« Keine pathetische Botschaft, kein Aufruf, Müll zu vermeiden, kein ökologischer, mahnender Zeigefinger, sondern er will einen dialektischen Denkprozess ankurbeln.

Thema schon vor 30 Jahren gestreift

»Es geht um Wert, um Würde schlussendlich, das ist das übergeordnete Thema«, sagt Markus Wilke. Wer maßt sich an, etwas als wertvoll oder wertlos zu bezeichnen? Wie ist es mit Achtsamkeit und Egoismus bestellt, mit Selbstoptimierung? Was hat uns hingeführt zum Status quo, in dem wir uns heute befinden? Es sind Geschichten über den Menschen, die Markus Wilke mit scheinbar Profanem erzählt und darstellt. Es geht um Verantwortung und Toleranz.

Schon in den 90er-Jahren hat er Installationen geschaffen, am Ende des Jahrzehnts begann er wieder, sich mehr mit der Malerei zu beschäftigen, das Thema Wald interessierte ihn, war ihm aber zu nah am »Landschaftlichen, ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen. Ich war auf der Suche nach einem Sujet, das mir mehr Offenheit sowohl künstlerisch als auch thematisch gibt.« 2012 begann er seine Recherche, am 1. Januar 2013 begann er die Arbeit an dieser Werkgruppe, die ihn bis heute nicht loslässt.

In seinen Bildern geht es nicht darum, »das Gegenständliche zu zelebrieren. Ich male schon gegenständlich, ohne gegenständlich zu sein.« Viel mehr schafft er aus Konkretem, auch auf der Leinwand Erkennbaren, neue Bildwelten, legt Schicht über Schicht, und jede lässt erkennen, was darunter ist. Für Schubladendenken ist bei Markus Wilke kein Platz. Dass er sich hauptsächlich Acrylfarben bedient, hat seinen Grund: »Ich will das Sperrige, man soll sehen, da ist ein wenig Kampf dabei.« Wo nötig, lässt er die Farbe fließen. Bei einem Bild hat er ausschließlich mit dem Schwamm gearbeitet. Er drückt Gegenstände in die nasse Farbe, um Strukturen zu schaffen. Aber er ist auf keine Technik festgelegt, treibt sie nicht bis zur Perfektion. »Es geht ums Echte, ums Authentische. Das Schlüsselwerk zählt, und solche produziere ich am laufenden Band.«

Die Ausstellung Markus Wilke zeigt unter dem Titel »Auslese« von Samstag, 27. September, bis zum 26. Oktober Bilder in Acryl auf Leinwand in der Galerie Sphäre, Obere Kirchstraße 14, in Hayingen-Ehestetten. Am 27. September wird die Ausstellung um 15 Uhr mit einem Künstlergespräch eröffnet, Achim Tress interpretiert die Exponate musikalisch auf dem Saxofon. Geöffnet ist die Sphäre samstags und sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr. Mit Wilkes Ausstellung beendet Inhaberin Maria Tress die Ausstellungssaison für dieses Jahr. Anfang Mai geht es weiter. (cofi)

In seinen Bildern sind viele Details zu erkennen, hier eine kopfüber dargestellte Werbefigur eines Süßwarenkonzerns - »Baselitz für einfache Gemüter«, sagt Wilke -, da eine zerdrückte Dose, dort zusammengeknüllte Folien. »Ich lasse nichts weg«, sagt der Künstler. »Nicht, weil ich abmale, sondern weil es zum Konzept gehört.« Trotzdem ist er weit entfernt vom Fotorealismus. Durchs Fokussieren auf einen Ausschnitt spielt er im übertragenen Sinn mit Begriffen wie tradierten Sehgewohnheiten, Scheuklappen und Schubladendenken. Als Fragmente tauchen Buchstaben, Worte auf, sind grafische Versatzstücke, sie mögen aber auch als Hinweise auf die frühere Vollständigkeit des Gezeigten, auf die Gründe von dessen Zerstörung hindeuten: konkret und auf der Metaebene.

In manchem Bild spielen Schnüre, Seile, Drähte eine Rolle. In der Realität halten sie Bündel aus Kleidung, Verpackungen und Schrott zusammen. Im Bild dienen sie als strikte Linien, manchmal einem Raster gleich, als Orientierung im »Gewusel« der Konsumgüter. Und so gesehen, es mag auch eine Reminiszenz an Baselitz' Bestreben sein, das Bild hinter dem Bild erkennbar zu machen, leiten sie über von der Maloberfläche in eine gesellschaftspolitische Auseinandersetzung mit den Herausforderungen unserer Zeit. (GEA)