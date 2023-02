Wahlkampf-Endspurt in St. Johann: GEA-Podium am 7. Februar

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. Drei Bewerber, ein Chefsessel: Die Kandidaten sorgen für einen spannenden Bürgermeister-Wahlkampf in St. Johann. Kurz vorm Wahlsonntag (12. Februar) haben die Bürger Gelegenheit, Amtsinhaber Florian Bauer (FDP), der sich erneut zur Wahl stellt, und seine Herausforderer Sonja Döhler und Alexander Knabe (beide parteilos) live zu erleben. Wie schlagfertig sind sie, und wie viel Ahnung haben sie von den Themen, die im Rathaus auf sie warten? Beim GEA-Wahlpodium am Dienstag, 7. Februar, in der Gemeindehalle in Würtingen werden sie von Moderator Roland Hauser (ehemals Chef der GEA-Lokalredaktion) und Redakteurin Marion Schrade ins Kreuzverhör genommen – mal launig, mal ganz ernsthaft. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass eine halbe Stunde vorher. Der Eintritt ist frei, der Musikverein Würtingen bewirtet.

Amtsinhaber Florian Bauer hat bereits acht Jahre Bürgermeister-Erfahrung vorzuweisen. Jetzt will er in die Verlängerung gehen. Foto: Gea Amtsinhaber Florian Bauer hat bereits acht Jahre Bürgermeister-Erfahrung vorzuweisen. Jetzt will er in die Verlängerung gehen. Foto: Gea

Soziale Medien, Flyer, Bürgergespräche und offizielle Kandidatenvorstellung der Gemeinde: Die drei Bewerber stecken mitten im Wahlkampf und haben bereits einige Runden absolviert. Jetzt biegen sie im Wettbewerb um die Stimmen der wahlberechtigten Bürger ab 16 Jahren auf die Zielgerade ein.

Sonja Döhler hat als Elternbeiratsvorsitzende ein Bürgerbegehren pro Werkrealschule initiiert und dabei ihr Interesse an Kommunalpolitik entdeckt. FOTOS: PR Foto: Gea Sonja Döhler hat als Elternbeiratsvorsitzende ein Bürgerbegehren pro Werkrealschule initiiert und dabei ihr Interesse an Kommunalpolitik entdeckt. FOTOS: PR Foto: Gea

Das GEA-Podium läuft anders als die klassische Kandidaten-Vorstellung der Gemeinde. Es gibt auf jeden Fall die eine oder andere Überraschung, wenn Moderator Roland Hauser mit den Kandidaten ins lockere Warm-up geht. Wie ticken sie, wie schlagfertig und charmant sind sie – auch dann, wenn sie spontan auf etwas reagieren müssen?

Alexander Knabe will seine Führungsqualitäten als Kraftwerksbetriebsleiter aufs Verwaltungsgeschäft übertragen und mit Authentizität punkten. Foto: Gea Alexander Knabe will seine Führungsqualitäten als Kraftwerksbetriebsleiter aufs Verwaltungsgeschäft übertragen und mit Authentizität punkten. Foto: Gea

Marion Schrade, die für die GEA-Alb-Redaktion für St. Johann zuständig ist, übernimmt den lokalpolitischen Kandidatencheck. Der soll knackig-kurz sein: Die Stoppuhr läuft, während Florian Bauer, Alexander Knabe und Sonja Döhler ihre Antworten formulieren. 90 Sekunden pro Thema, pro Statement müssen reichen. Zusätzliche Spannung bringt der Joker ins Spiel: Insgesamt zwei Mal haben die Kandidaten die Chance, ihn zu ziehen, um direkt auf eine Äußerung der Konkurrenz zu reagieren.

Für Kandidaten und Zuhörer gibt’s zwischendrin eine Pause – Gelegenheit, sich beim Musikverein ein Getränk zu holen und sich selbst eine Frage zu überlegen: Im zweiten Block haben die Zuhörer die Möglichkeit, das, was bisher vielleicht unbeantwortet blieb und was sie beschäftigt, selbst anzusprechen. (GEA)