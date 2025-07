Von Windrädern, Totholz und Insekten: Unterwegs im Gomadinger Wald

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN. Dieser Waldumgang im Gomadinger Forst war alles andere als gewöhnlich, das hatte auch Bürgermeister Klemens Betz am Freitag betont: Zum einen fand er nicht wie gewohnt im Herbst statt und er war mehr eine Umfahrt: Recht abenteuerlich hatte sich die Teilnehmerschar auf zwei Traktoranhänger verteilt. Zudem hatte sich Revierförsterin Caroline Freitag Verstärkung geholt: Mit dabei waren Ferdinand Tausendpfund von der Windkraft Schonach und Max Müller als Gebietsmanager des Biodiversitäts-Exploratoriums Schwäbische Alb.

Geballtes Fachwissen also im Gomadinger Wald. Und die Informationen hagelten regelrecht auf die Gemeinderatsmitglieder und interessierten Bürger ein. So etwa an zwei Fundamenten für die insgesamt fünf Windkraftanlagen, die momentan auf Gomadinger Gemarkung entstehen. Klemens Betz erinnerte an den Weg, der bis zum Baubeginn für die Windräder führte.

Neben zwei Windrädern im Staatswald werden auf Gemeindeflächen drei weitere gebaut. Die beiden runden Windkraft-Fundamente, die begutachtet wurden, haben laut Ingenieur Tausendpfund einen Durchmesser von 24,5 Meter und sind 2,9 Meter hoch. 800 Kubikmeter Beton und 100 Tonnen Stahl benötige ein solches Fundament, betoniert werde innerhalb von nur einem Tag. »Vergangene Woche war es zu heiß, wir mussten die Arbeiten verschieben.« Sie fanden schließlich am Tag vor der Waldbegehung statt. »Am 8. September beginnen wir mit der Montage des Turms, der wie mit Lego-Bauteilen zusammengesetzt wird«, erklärte Tausendpfund.

Innerhalb von vier Wochen sollen dann alle Windkraftanlagen mit einer Leistung von insgesamt 6,2 Megawatt fertig sein. »Die fünf Anlagen liefern dann Strom für 23.800 Haushalte – das sind mehr als ein Viertel aller Haushalte im Landkreis Reutlingen«, betonte Klemens Betz. Er zeigte sich überzeugt: »Wir haben das Optimale für die Gemeinde bei den Anlagen herausgeholt.« Inklusive Ausgleichsmaßnahmen für den Bau der Windräder im Wald sowie Bürgerbeteiligung mit einer »relativ sicheren Geldanlage«, die bald kommen soll. »Ab 2027 erhält die Gemeinde einen Reinertrag von 465.000 Euro – jedes Jahr«, ergänzte Betz.

Nicht nur im Wald, sondern auch auf der Heide unterhalb des Sternbergs wird geforscht, hier sogar mit KI bei der Insektenbestimmung. Foto: Norbert Leister

Damit nicht genug der ungewöhnlichen Informationen bei einem Waldumgang: Max Müller berichtete als Wissenschaftler der Technischen Universität Darmstadt und als Gebietsmanager des Biodiversitäts-Exploratoriums Schwäbische Alb über die Arbeit in der Region mit mehr als 100 Klimastationen. Die Zuhörerschar erfuhr viel über das Artensterben, das »die Dienstleistungen in den Ökosystemen bedroht«, wie etwa die Bestäubung von Blüten.

Zudem hängt laut Müller die Wasserfilterung ebenso von den insgesamt zwei Millionen bedrohten Arten ab wie die Nahrungssicherheit. 2006 wurden in Deutschland drei Exploratorien gegründet, neben dem auf der Schwäbischen Alb auch eines nahe der polnischen Grenze und eins zwischen Göttingen und Erfurt. »Wir können somit auch überregionale Aussagen machen.« Mehr als 250 Forscher von mehr als 50 Universitäten und Hochschulen seien dort unterwegs. Untersucht werden die Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Artenvielfalt, die Entwicklung der Pflanzenvielfalt und die Prozesse in den Ökosystemen.

Seit 2006 werde in sogenannten Wald- und Grünlandplots geforscht. So wurden etwa 13 unterschiedliche Baumstämme an verschiedenen Orten ausgelegt und zum Beispiel registriert, »dass Douglasie sich am langsamsten abbaut«. Untersucht werde aber auch die Entwicklung von Zecken sowie generell von Insekten im Wald und auf der Heide – mit erstaunlichen Erkenntnissen.

Eine von 900 Insektenfallen, die bundesweit zu finden sind, wurde am Freitag auch im Gomadinger Wald begutachtet. »Klar ist, dass der Rückgang von Insekten innerhalb der vergangenen neun Jahre mindestens 40 Prozent beträgt«, so Müller. Und es gebe einen eindeutigen Zusammenhang: Je mehr Ackerflächen in einer Region zu finden sind, desto größer sei der Insektenrückgang. Je mehr Totholz und je mehr Licht es in Wäldern gebe, umso mehr Insekten seien anzutreffen.

Erstaunlich auch: »Der Fichtenwald ist überhaupt nicht so böse, wie er in den Medien dargestellt wird«, betonte Revierförsterin Freitag. Erstaunlich obendrein, wie Betz betonte, »dass erst 1801 die erste Fichte überhaupt in Gomadingen gepflanzt wurde«. Und noch eine erstaunliche Erkenntnis: Auf den Flächen mit Halbtrockenrasen - wie knapp unterhalb des Sternbergs - gebe es weltweit am meisten Pflanzenarten. »Je weniger gemäht und gedüngt wird, umso besser ist das für die Pflanzen- und Tiervielfalt«, betonte Max Müller. (GEA)