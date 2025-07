Vielzahl von Veranstaltungen für Senioren in Münsingen angeboten

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Vom 4. bis zum 10. August erwartet Senioren aus Münsingen und Umgebung ein vielseitiges Programm mit zahlreichen Veranstaltungen rund um die Themen Sport, Gesundheit, Ernährung, Historisches und vielem mehr. Interessierte können frei wählen, woran sie teilnehmen wollen. Es dürfen gern mehrere Veranstaltungen der ersten »Münsinger Seniorenwoche« gebucht werden. Zu beachten ist: Es gibt immer mehrere Termine pro Tag, die sich überschneiden können. Die Angebote dienen dazu, die Bewegung und das Wohlbefinden zu fördern, sich zu informieren aber vor allem soziale Kontakte zu knüpfen.

Altennachmittag hat ausgedient

Der traditionelle Altennachmittag hat sich zumindest in Münsingen überlebt, erklärt Bürgermeister Mike Münzing den Wechsel des Formats. Von der einst mit 800 Teilnehmern vollbesetzten Alenberghalle hat sich der Nachmittag mit zuletzt 100 Teilnehmern zu einer Nischenveranstaltung gewandelt. Die Ursachen liegen auf der Hand: In der im Marketingsprech eher wachsweich umschriebenen Zielgruppe der über 70-Jährigen gibt es Menschen im Rollstuhl und andere, »die jetzt ihre Hochgebirgstouren nachholen«, sagt Münzing. Und die Gebirgswanderer fühlen sich erst gar nicht als »Senioren«.

Daher also das neue Format. Eine Woche lang kann man sich ausleben, kulturell, sportlich, handwerklich. »Viele der Angebote gibt es das ganze Jahr über«, sagt Münzing, »jetzt packen wir das in eine Ferienwoche«. Auch in der Hoffnung, dass das gesellschaftliche Leben in Münsingen konstant besser wahrgenommen wird. Sich eine Woche lang zu Beginn der Ferienzeit auf den Weg zu machen, sei vielleicht einfacher als im täglichen Leben: »Irgendwas ist ja immer, die Enkel betreuen, der Arztbesuch, der Verein«. Kompakt in der ersten Augustwoche gibt es vielleicht Lücken im Terminkalender der Unruheständler.

Alle über 70-Jährigen in Münsingen wurden persönlich eingeladen – etwa 2.500 Münsinger, über die Zahl war selbst der Bürgermeister überrascht. Selbstverständlich sind aber alle Interessierten zu Radtouren, ins Albgut, zu Informationen über Pflege oder einen Blick in die Kindergärten mit und ohne Enkel eingeladen. Die Stadt will die Menschen »über die Türschwelle« bringen, so Münzing: »Viele wissen gar nicht, was es in der Stadt alles gibt, Einsamkeit muss nicht sein«.

Der inoffizielle Start ist das Münsinger Stadtfest am 2. und 3. August. Den Schluss macht ein Kaffeeklatsch für alle Teilnehmer am Rathausplatz mit Kaffee und Kuchen, mit Zeit, um über das Erlebte zu reden. Der Seniorenchor Christus-König wird den Kaffeeklatsch musikalisch gestalten und die Herzsportgruppe Münsingen steht mit einem Informationsstand bereit. Wer möchte, kann vom 10. August an noch eine Ferienwoche dranhängen: Angeboten wird ein Strandurlaub auf Usedom.

Falls das neue Format einschlägt, soll es eine Neuauflage geben. Bürgermeister Münzing hofft dann auf noch mehr Angebote von Vereinen, Verbänden, Unternehmen. »Die Senioren sind ja eine wichtige und wachsende Zielgruppe.« (GEA)