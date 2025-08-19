Viel zu schnell zwischen Münsingen und Seeburg unterwegs: Autofahrer muss zahlen

Entlang der Bundesstraße 465 zwischen Münsingen und Seeburg auf Höhe des Seetals wurde mit einer Laserpistole die Geschwindigkeit gemessen. FOTO: LENK

MÜNSINGEN. Zwei Monate Fahrverbot und 1.200 Euro Geldbuße: Das ist die Strafe für einen 38-Jährigen aus einer Albgemeinde, der mit seinem PS-starken Dodge Charger auf der Bundesstraße 465 zwischen Münsingen und Seeburg geblitzt worden war. Der Kfz-Mechaniker war dort Mitte April anstatt mit den erlaubten 100 Stundenkilometern mit 162 Sachen unterwegs.

Der Mann hatte über seinen Rechtsanwalt Einspruch gegen den Bußgeldbescheid des Landratsamts Reutlingen eingelegt, da er daran zweifelte, dass die Geschwindigkeit richtig gemessen worden war. Deshalb kam es vor Kurzem zur Verhandlung vor dem Amtsgericht Münsingen.

Anwalt zweifelt Gutachen an

Laut Anklage hatte der 38-Jährige kurz nach der Brücke bei der Europäischen Wasserscheide auf dem geraden Streckenabschnitt ein Auto überholt. Dabei wurde er von Polizeibeamten mit einer auf einem Stativ befestigten Laserpistole ins Visier genommen. »Der Autofahrer war mit einer ungewöhnlich hohen Geschwindigkeit unterwegs«, sagte der Messbeamte vor Gericht aus. Sowohl das Kennzeichen als auch die 162 Stundenkilometer gab er über Funk an seine Kollegen weiter. Die winkten den Raser mit dem »auffälligen amerikanischen Fahrzeug« kurze Zeit später auf den Parkplatz kurz vor der Seeburger Steige heraus.

Die Zweifel an der Richtigkeit der Geschwindigkeitsmessung konnte der Dekra-Sachverständige Frank Steinbrück mit seinem fundierten Gutachten schnell aus der Welt schaffen. Trotzdem forderte Rechtsanwalt Lucas Danco, der von Hypothesen sprach, die der Sachverständige aufgestellt habe, einen Freispruch für seinen Mandanten. Er erinnerte daran, dass der Fahrer des Dodge Charger bislang noch nicht einschlägig aufgefallen sei.

Richterin Katja Rieger hatte keine Zweifel an der »korrekten Messung«. Aus »technischer Sicht« habe es keine Auffälligkeiten gegeben. Deshalb verurteilte sie den 38-Jährigen wegen »vorsätzlicher Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit« zu der im Bußgeldbescheid geforderten Geldbuße in Höhe von 1.200 Euro und dem zweimonatigen Fahrverbot.

Außer der vom Amtsgericht verhängten Strafe muss der Mann zudem die Gerichtskosten sowie die Honorare für den Rechtsanwalt und den Sachverständigen bezahlen. Obendrauf kommen noch zwei Punkte, die im Fahreignungsregister in Flensburg eingetragen werden. (GEA)