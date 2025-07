Viel Spaß und noch mehr Adrenalin beim Seifenkistenrennen in Würtingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN-WÜRTINGEN. Heiß geht es her am Samstag und Sonntag am »Steigle« beim Würtinger Sportplatz. Das liegt aber weniger an den Temperaturen als vielmehr am Rennfeeling, am Gefühl für die Geschwindigkeit, am Adrenalin, nach dem man wirklich süchtig werden kann, wie Horst Kitsch vom Soifa-Bobby-Club St. Johann betont. »Bei den Rennen kriegt man Adrenalinschübe, das ist ja quasi eine körpereigene Droge – das Verlangen danach lässt nicht nach«, sagt Kitsch und lacht.

So ergeht es außer ihm und dem Vereinsvorsitzenden Michl Kuhm noch 79 weiteren Seifenkisten-Fahrerinnen und -Fahrern am Samstag und Sonntag. »Dazu kam erstmals das lang ersehnte Nachtrennen anlässlich unseres 20. Geburtstags«, weist Kitsch auf die Besonderheit hin. 18 Wagemutige haben sich am Samstagabend ab 22 Uhr auf die Strecke begeben. »Die Fahrten wurden teilweise fast wie im Blindflug absolviert«, erklärt Steffi Engelhart vom Verein.

»Aber es hat allen super gefallen«, betont sie. Und der 15-jährige Lenox habe es sogar geschafft, nachts noch einen Tick schneller zu sein als tagsüber bei den Wertungsläufen. »Mir ist unerklärlich, wie er das gemacht hat«, wundert sich Profi Kitsch, der in Kürze zusammen mit seiner Frau beim europäischen Seifenkisten-Wettkampf in Spanien dabei sein wird. »Wir haben hier auch schon dreimal die Deutschen Meisterschaften ausgetragen«, betont der Rennfahrer nicht ohne Stolz.

Beim Nachtrennen am Samstag seien ein paar Stellen der insgesamt 666 Meter langen Strecke ausgeleuchtet gewesen, viele aber eben nicht. »Da kam es auch darauf an, dass die Fahrzeuge sich selbst den Weg ausleuchteten«, sagt Kitsch und deutet auf eine Seifenkiste, die mit einer superstarken Batterie und passenden Lampen nicht nur die Strecke ausgeleuchtet hat. »Der hatte sogar Fernlicht dabei.«

Der Aufwand hinter den Kulissen für das alljährliche Rennen sei schon sehr groß, räumt das Vorstandsmitglied ein. »Insgesamt haben wir 20 Tonnen Material, das wir brauchen, zum Beispiel Betonklötze, Bauzäune, 2.300 Autoreifen und unser Zelt für die Veranstaltung.« Zum Aufbau reichen die helfenden Hände der Vereinsmitglieder, aber an den Renntagen haben sie glücklicherweise Unterstützung – zum einen vom Musikverein Frankenhofen und vom Discgolf-Club Achalm. »Wir revanchieren uns dann, wenn die Partnervereine ihre eigenen Veranstaltungen haben«, so Kitsch.

Besondere Beachtung findet am Sonntag die Fun-Klasse: Dort sind Fahrzeuge zu bestaunen, die vor allem auch zum Schmunzeln einladen: Da sausen Asterix und Obelix in einem kleinen umgebauten Weinfass mit Streitwagen den Hang hinunter. Es folgt eine Lokomotive mit Dampf oder auch ein Oldtimer-Flugzeug und eine Badewanne. »Ein Krankenbett musste kurzfristig absagen, weil eine Bremse nicht funktionierte«, bedauert Horst Kitsch.

Die Renntage des Soifa-Bobby-Clubs St. Johann sind auf jeden Fall ein Ereignis für Groß und Klein. Die Begeisterung überträgt sich ganz offensichtlich von den Rennsportlern auf das Publikum. Und insbesondere, als der Lauf der Legenden startet. Hier gehen Fahrerinnen und Fahrer an den Start, die schon vor 20 Jahren und sogar noch früher mit dabei waren. Geboren wurde die Idee nach Kitschs Angaben, als Klaus Schiffler zu seinem 50. Geburtstag einen »Renncircus« mit Seifenkistenrennen veranstaltet hatte. »Daraus ist dann der Verein entstanden, der heute 50 Mitglieder hat.«

Mitfahren dürfen im Übrigen schon Kinder ab sechs Jahren. Das Spektrum der Teilnehmerinnen und Teilnehmer reicht dieses Jahr laut Finanzvorstand Markus Holder »vom Schwarzwald bis nach Ostdeutschland«. Und darüber hinaus, denn: Unter den fast 100 Startern sind auch welche aus der Schweiz, aus dem Elsass und aus Tschechien. »Wir haben aber auch viele Stammfahrer, die jedes Jahr wieder dabei sind«, so Holder.

Im Vordergrund steht auf jeden Fall auch in diesem Jahr wieder der Spaß. Und das Adrenalin, wenn die Seifenkisten mit bis zu 90 Stundenkilometern den Hang hinunter brettern. Wem da die Schweißperlen nicht auf der Stirn stehen und den Rücken runter perlen, den kann wahrscheinlich überhaupt nichts schocken. Selbstredend müssen die Sicherheitsvorschriften bei jeder Seifenkiste eingehalten werden. Unfälle habe es übrigens beim Nachtrennen nur einen einzigen gegeben. Der Fahrer habe keine Blessuren davon getragen und der Rennwagen sei am nächsten Tag wieder startklar gewesen, wie Kitsch erläutert – kurz bevor er selbst wieder auf die Piste geht. (GEA)