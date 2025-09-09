Verspätetes Jubiläumsfest für Dapfen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN-DAPFEN. Es war ein außergewöhnliches Beisammensein am Samstagnachmittag vor dem Festgemeinschaftsschuppen am Dorfplatz des zweitgrößten Ortsteils der Gemeinde Gomadingen. Die Albvereins-Ortsgruppe Dapfen feierte ihr 130-jähriges Bestehen mit musikalischer Umrahmung durch den Musikverein Dapfen. »Das ist zwar kein Jubiläum, aber unser Ehrenfest zum 125. Geburtstag konnten wir ja wegen Corona nicht durchführen«, berichtet Vertrauensmann Sebastian Rehm. Obwohl die Ortsgruppe eigentlich keine verspätete größere Jubiläumsfeier organisieren wollte, sei eine Anfrage vom Hauptverein gekommen, ob es denn kein nachträgliches Fest gebe. So sei die Idee zu einer Jubiläumshockete entstanden.

Gegründet auf Schloss Grafeneck

Rund einhundert Gäste konnten Rehm und sein Stellvertreter Roland Knoll bei bestem Spätsommerwetter begrüßen, darunter die Vorsitzende des Lichtensteingaus Doris Sautter, der Gau-Wegemeister Gerhard Stolz und Gau-Naturschutzwart Andreas Schnaidt. Bürgermeister Klemens Betz war entschuldigt, weil er bei einem Besuch im Gestüt Lipica in Slowenien weilte. »Aber er hat versprochen, seine heutige Abwesenheit mit einem dicken Scheck bei unsrer Hauptversammlung wieder gutzumachen«, erzählte Rehm und witzelte: »Wir nehmen ihn beim Wort.«

Die Wiege des Ortsvereins stand auf Schloss Grafeneck 1895, blickte der Vorsitzende kurz auf die Historie zurück. Erster Vertrauensmann war Oberforstrat K. Wölffle, sechs Mitglieder waren vertreten. Von der Jahrhundertwende an stieg die Zahl der Mitglieder auf 27 im Jahr 1910 an. Sie mussten zwei Mark und zehn Pfennige als Beitrag bezahlen. Über Aktivitäten in den Jahren darauf ist nichts schriftlich vorhanden, alle Unterlagen sind dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen. Mit dem Kassenstand von 3,64 Reichsmark endete die Arbeit der Ortsgruppe in den Kriegstagen.

Doris Sautter, Vorsitzende des Lichtensteingaus, übergab die Jubiläums-Urkunde an Vertrauensmann Sebastian Rehm. Foto: Ottmar Leippert

Am 16. Januar 1954 ist der Verein mit 37 Personen wieder gegründet worden, die Mitbegründer Maria Schnizer und Eberhard Holder sind laut Rehm noch heute im Verein dabei. Ein reges Vereinsleben hat sich seither entwickelt. Naturschutz sowie Heimat- und Brauchtumspflege spielten neben dem Wandern eine große Rolle. Ebenso das Sternberg-Wanderheim, für dessen Bau zahlreiche Arbeitsstunden zwischen 1980 und 1982 geleistet wurden und das bis heute »gemeinsam mit befreundeten Ortsgruppen an mehreren Wochenenden im Jahr bewirtschaftet wird«.

Ein Meilenstein war die 1.100-Jahr-Feier Dapfens im Jahr 2004 gewesen, zu der der Ortsverein historische Erntearbeiten mit Sense, Pferden und Bindemäher gezeigt hatte. Die Ortsgruppe umfasst heute die Teilorte Dapfen, Wasserstetten, Grafeneck und Marbach, rund 16,5 Kilometer Wanderwege halten die Mitglieder in Schuss. »Naturschutz ist für uns Auftrag und Herzenssache«, betonte Rehm und dankte allen, die früher sowie heute Verantwortung für die Ortsgruppe übernehmen.

Mit dem Dorf verbunden

Aktuell zählt die Ortsgruppe nur noch 49 Mitglieder, bedauerte Rehm. Zwar gebe es ein paar Junge, »aber zu wenige«, der Altersdurchschnitt im ältesten Dapfener Verein ist inzwischen leider sehr hoch. Trotzdem stellt die Gruppe alljährlich den Maibaum auf, organisiert einen Mai-Hock und die Sonnwendfeier, und sie beteiligt sich alljährlich an der Gemarkungsputzete.

Es freue sie sehr, dass die Ortsgruppe anlässlich ihres 130-jährigen Bestehens »so eine schöne Geschichte«, einen Dorfhock, mache, lobte die Gauvorsitzende. »Das ist ein Zeichen, dass man mit dem Dorf verbunden ist.« Ihr Dank galt allen, die den Verein in den vergangenen Jahren geführt haben. »Ohne euer Engagement wäre die Ortsgruppe vermutlich gar nicht mehr am Leben.« Was sehr schade wäre, denn die Kommunen hätten kein Geld mehr für Naturschutz und nur Dank der Ehrenamtlichen der Ortsgruppe könne dieser geleistet werden.

»Der Schwäbische Albverein gratuliert der Ortsgruppe zum 130-jährigen Jubiläum, Dank und Anerkennung«, las Doris Sautter die Urkunde vor, die sie als Geschenk des Hauptvereins mitgebracht hatte. (GEA)