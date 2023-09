Die Bauplätze im weitgehend erschlossenen Baugebiet Schafäcker in Großengstingen können vorerst nicht verkauft werden. Betroffen sind auch Vorkaufsberechtigte, die bereits von der Gemeindeverwaltung angeschrieben wurden. Grund ist ein Urteil des Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), das den Paragraf 13b des Baugesetzbuchs für nicht konform mit EU-Richtlinien erklärt hat. Wie sich das Urteil in der Praxis auswirkt, wird erst die noch nicht veröffentlichte Urteilsbegründung zeigen.

Auf den Schafäckern wird so schnell nicht gebaut. Foto: Steffen Wurster Auf den Schafäckern wird so schnell nicht gebaut. Foto: Steffen Wurster

